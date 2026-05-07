総合型選抜“直前期”に何をすべきか。合格者の実例から対策法・最新受験事情を紹介するオンラインイベントを5月13日・20日に開催
Loohcs志塾 名古屋校・千種校は、総合型選抜を検討している高校生・保護者・教育関係者を対象に、オンラインイベント「合格者はこの時期、何をしていた？」を、2026年5月13日（水）・20日（水）に開催いたします。
本イベントでは、総合型選抜の最新受験事情や、合格者が直前期に実際に取り組んでいた対策を、実例ベースで紹介します。
■背景
近年、総合型選抜は「夏前から対策すれば間に合う」という従来の認識から大きく変化しています。受験者数の増加や倍率の上昇に加え、専門的な対策を行う受験生も増えたことで、総合型選抜の対策は高度化・早期化しています。
一方で、総合型選抜は一般入試と異なり、志望校や学部、受験生本人の経験や関心によって必要な準備が大きく異なります。そのため、「この時期に何をすべきか」「合格者はどのように準備していたのか」が見えづらく、不安を抱える受験生・保護者も少なくありません。
本イベントでは、これまで難関大学から地方大学まで幅広い合格実績を持つLoohcs志塾 名古屋校・千種校が、長年の指導実績と合格者の実例をもとに、総合型選抜の直前期に必要な準備を具体的に解説します。
■特徴
本イベントの最大の特徴は、「合格者の実例ベース」で情報を提供する点にあります。
一般的な受験情報ではなく、実際の合格者データをもとに、
「いつ・何を・どのレベルでやっていたのか」
を具体的に知ることができます。
他では手に入りにくい、実践的かつ再現性のある情報を提供します。
■イベント内容
これまで難関大学から地方大学まで幅広い合格実績を持つLoohcs志塾名古屋校・千種校が、長年の合格実績や独自の知見をもとに以下の内容を解説します。
日程
- 2026年5月13日（水）20:00～
- 2026年5月20日（水）20:00～オンラインにて実施します。
１. 総合型選抜の最新受験事情
・近年の評価基準、受験事情の変化
・求められる人物像の変化
・早期対策が必要になった理由
２. 合格者はこの時期に何をしていたのか
大学群ごとに具体的な行動を解説します。
・早慶上
・MARCH
・関関同立
・地方国公立・私立大学
・愛知県内大学 など
さらに、学部別（例：経済・経営・国際・社会・理系など）に、
・実際に取り組んでいた活動
・この時期にやるべきこと
を具体的に紹介します。
３. 合格のために必要な活動とは何か
・評価される探究活動の特徴
・課外活動・実績の考え方
・「やってはいけない対策」
■対象
・総合型選抜を検討している高校1～3年生
・保護者
・進路指導に関わる教育関係者
■主催
Loohcs志塾 名古屋・千種校舎
※今回のイベントはオンラインによる実施となります。
■お申し込み
お申し込みはこちらのページから
https://loohcs-shijuku.com/campaign/p156238/
Loohcs志塾について
Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。
指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。
将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。
運営
Loohcs株式会社
代表取締役：嶺井 祐輝
所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）
Webサイト：https://loohcs.co.jp/