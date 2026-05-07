スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜新武器「麒麟」登場！「ログレス四神演義」は後編スタート！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/5/1(金)に新武器がラインナップした「ジョブ別 麒麟確率アップガチャ」の販売、2026/5/6(水)に「ログレス四神演義」のクエスト追加を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ログレス四神演義」開催中！

「ログレス四神演義」に、後編を追加しました。

残る四神は白虎と朱雀。すべての神に認めてもらい、四神の国を救うことができるか……！

試練を受けて、加工場で限定アバター「麒麟一族の服」シリーズなどを製作しよう！

[期間] 2026/5/26(火)23:59まで

■期間限定の新武器登場！「ジョブ別 麒麟確率アップガチャ」販売中！

本シリーズ搭載のトリプル覚醒スキルは、アディショナル武器装備でも使用可能！

アディショナル武器に装備した際に使用できる「麒麟エンハンス」は、強力な追撃やマナをためる効果を他の覚醒スキルに付与します。

[期間] 2026/5/27(水)10:59まで

■「ジョブ別 魔法学園確率アップスペシャルガチャ」販売中！

「魔法学園の魔神器」と、リーフは「滅剣白虎」、ガーディアン/ヴァルキリーは「ゾディアック」が確率アップ！

ジョブ別ガチャで強力な期間限定武器を手に入れよう！

[期間] 2026/5/20(水)10:59まで

■ログインでガチャチケット100枚プレゼント！

GW記念のプレゼントとして、ゴールデンガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。

ギフトから受け取ったら、期間限定武器「覇剣ヤマト」「霊刀マガツ」「ルシェメタル」などがラインナップしたチケットガチャへGO！

[期間] 2026/5/27(水)メンテナンスまで

■他にもキャンペーン実施中！

★チケットでいつでも挑める！「試練&宝石フィーバー！プラス」

★週替わりでリミプラメダルをゲット！「リミプラチャレンジ」

★限定武器アバターで運気アップ！？「つかめ！幸運こいのぼり」

★デイリークエストの基本報酬が2倍！「限界突破応援キャンペーン」

★ハンターさんの冒険を応援！「ゴールデンキャンペーン」

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.