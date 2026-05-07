Capital Group、中東初の拠点開設計画を発表





アブダビ、UAE, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- 世界最大級のアクティブ投資運用会社であるCapital Groupは本日、中東初となる拠点をADGM（アブダビ・グローバル・マーケット）内に開設する計画を発表しました。同社は、規制当局の承認を条件として、アブダビ拠点を年内に正式開設する予定です。

これは、世界的な成長を加速させるというCapital Groupの長期戦略における画期的な一歩です。これは、アブダビ投資事務所（ADIO）の支援を受け、急速に進化する強力な金融エコシステムとしての中東地域、アラブ首長国連邦、およびアブダビに対する同社の確信を反映したものです。

アブダビに開設予定の拠点は、Capital Groupにとって世界で35番目のオフィスとなり、グローバルプラットフォームと密接に結びついたローカル機能を確立するという同社の一貫したアプローチを反映しています。他の市場と同様に、顧客のニーズやCapital Groupの長期的な投資文化に合わせて、時間をかけて着実に構築していくことを意図しています。

ADGM会長のAhmed Jasim Al Zaabi氏は、次のように述べています。「世界有数の金融機関がアブダビを長期的な地域展開の拠点として選ぶ中、Capital GroupをADGMに迎えることができ、大変嬉しく思います。彼らの決定は、投資家が規制の確実性、強力な制度、そして持続可能な成長のための安定した環境を重視していることを強調するものです。強固な法的枠組みと深く長期的な資本へのアクセスにより、ADGMは大規模に事業を展開するグローバル企業を支援する体制が整っています。Capital Groupの進出は、国際資本と地域の機会をつなぐ架け橋として、また、永続的なパートナーシップが自信を持って結ばれる場所として、アブダビの役割をさらに強化します。」

Capital Groupの社長兼最高経営責任者（CEO）であるMike Gitlin氏は、次のように述べています。「私たちは、長期的かつ計画的なアプローチでグローバルな拠点を構築しており、高い確信がある場合にのみ動き出します。今がまさにその時です。アブダビに拠点を設けることは、中東全域のビジネスパートナーとの関係をより緊密にするという当社のコミットメントを示すとともに、このダイナミックな地域でのさらなる投資を模索する当社の意向を示すものです。」

Capital Groupは、欧州・アジア機関投資家部門責任者のBenno Klingenberg-Timm氏を異動させ、アブダビ拠点の責任者を兼務させます。Klingenberg-Timm氏は次のようにコメントしています。「アラブ首長国連邦は、湾岸協力会議（GCC）および広範な地域の力強い成長ダイナミクスを反映し、世界有数の金融センターとしての地位を確立しました。中東は、それ自体が重要な市場であると同時に、欧州、アジア、アフリカを結ぶ自然なゲートウェイでもあります。」

Capital Groupのアブダビへの進出は、ADIOのFinTech、保険、デジタル、オルタナティブ資産（FIDA）プラットフォームが主導する、将来を見据えた金融サービスエコシステムの構築というADIOの取り組みを反映したものです。

FIDAクラスターの責任者であるFatima Al Hamadi氏は、次のように述べています。「私たちはアブダビで、次世代のグローバルな資本移動を可能にする、高価値で輸出可能な金融機能を開発するための金融エコシステムを構築しています。Capital Groupを迎えることは、当社の価値提案の強さと、イノベーションを推進し、市場とのつながりを深め、地域全体の持続可能な成長を支援するために、有力な金融機関と提携するという当社のコミットメントの両方を反映するものです。」

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（日本語リリース：クライアント提供）

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