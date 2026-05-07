「HOMTECH［オムテック］一時完売のデリケートゾーンウォッシュから新タイプが登場！W清涼成分※1配合で爽快感がよりパワーアップした「オムテック ライジングアップ ウォッシュ リフレッシュ」を新発売

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンテックブランド「HOMTECH［オムテック］」は、メントールと乳酸メンチルのW清涼成分※1配合で洗浄後の爽快感がよりパワーアップした、男性向けデリケートゾーンウォッシュ「オムテック ライジングアップ ウォッシュ リフレッシュ」を2026年5月7日(木)より発売開始いたします。

※1メントール(清涼成分)、乳酸メンチル(清涼成分)

■開発背景

「HOMTECH［オムテック］」が展開する現行の「オムテック ライジングアップ ウォッシュ」は、Amazonで一時完売となった人気商品です。炭酸泡※2がデリケートゾーンを優しく洗浄し、ライジング成分※4が男性力サポートをしてくれる点が好評を博し、多くの方にご使用いただいております。

先日「HOMTECH［オムテック］」が実施した調査※5では、このデリケートゾーンウォッシュに対して、3人に1人がより「爽快感」を求めていることが分かりました。今後、夏本番を迎えるにあたり、皮脂腺が多く蒸れやすいデリケートゾーンは、においやかゆみといったトラブルが顕在化しやすくなり、これまで以上に「清涼感」を重視したケアへのニーズが増えていくことが予想されます。

そこで、今回新たに「オムテック ライジングアップ ウォッシュ リフレッシュ」を発売する運びとなりました。W清涼成分※1配合で、瞬間的な冷感だけでなく、 持続的なひんやり感も感じることができる設計です。不快感を忘れるような爽快な仕上がりへと導きます。

※2：炭酸ガス(噴射剤) ※4：整肌成分アルギニン、シトルリン、マカ（BG,水,レピジウムメイエニエキス）、トンカットアリ（エウリコ マロンギホリア根エキス,バチルス/ダイズ発酵エキス）） ※5：自社調査,デリケートゾーンソープ購入意欲のある20～60代男性n=46, 2025年

■商品概要

HOMTECH RISING-UP WASH REFRESH

商品名：

オムテック ライジングアップ ウォッシュ リフレッシュ

内容量：100g/約1か月分（1日1回の使用を想定）

価格：\1,773(税抜) / \1,950 (税込)

発売日：2026年5月7日（木）

販路：WEB（アンファーストア/楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)

■商品特徴

１.W清涼成分※1配合で、爽快な洗い上がりへ

メントールと乳酸メンチルのW清涼成分※1配合で、瞬間的な冷感だけでなく、

持続的なひんやり感も感じることができる処方設計です。

お風呂から出た後も心地よい清涼感が続きます。

２.炭酸泡※2がデリケートゾーンにアプローチ

炭酸ガスによるきめ細かい泡が肌に浸透※6し、汚れを浮かせます。

さらに、炭※7と泥※8をW配合した濃密炭酸泡がデリケートゾーンへアプローチします。

３.男性力をサポートするライジング成分※4配合

硬い意思が必要なときに役立つ、男性の活力成分である「ライジング成分※4」を厳選配合しました。

４.ウッド×シトラスの香り

落ち着きのあるウッドと清潔感のあるシトラスを組み合わせた、爽やかな香りです。※9

５.デリケートゾーンに寄り添ったフリー設計

6つの成分(石油系界面活性剤、シリコン、パラベン、合成着色料、鉱物油、アルコール)を配合していない、フリー設計です。

６.国内ISO認定工場での製造

お客様に安心いただけるようISO9001※10を取得した工場で製造しております。

※6：角層まで ※7：汚れ吸着成分 ※8：カオリン（汚れ吸着成分） ※9：芳香による ※10：品質管理に関する国際規格

■オムテックについて

オムテックとは、男性の性にまつわるヘルスリテラシー向上を目指し、医学的知見に基づくプロダクトやサービスを提供するメンテックブランドです。男性妊活・男性活力に着目した商品展開のもと、男性の健康課題を包括的に解決することを目指します。

ブランドサイトURL：https://homtech.angfa-store.jp

ブランドInstagram：https://www.instagram.com/danseikino_lab?igsh=NGlnMHRicHRwc20w

■アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。