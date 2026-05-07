5/12・13「イベントツールウエストジャパン2026」に出展～100%ペットボトル布サイネージ「LUFAS(R)」＆紙製カプセルトイマシン「ガチャルン(R)」紹介

株式会社 高速オフセット

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、2026年5月12日(火)・13日(水)の2日間、大阪南港ATCホールで開催される「イベントツール ウエストジャパン2026」に出展いたします。

ブースでは、100%ペットボトル再生布を使用したファブリックディスプレイ「LUFAS(R)」と、紙製で軽く、全面にデザイン可能なカプセルトイマシン「ガチャルン(R)」のサービスをご紹介します。

LUFAS(R)とは

日本で唯一、エコマークを取得している電照布看板です。布は100％ペットボトル再生、フレームも再生アルミを50％以上使用しています。アルミフレームに布をはめ込むだけの簡単仕様で、展示会やイベントにぴったり。見た目もスタイリッシュでおしゃれなファブリックディスプレイです。

https://www.kousoku-offset.co.jp/magazine/column-lufas-fabric-sign/

ガチャルン(R)とは

紙製で軽く、扱いやすいカプセルトイマシンです。前面・天面・側面までデザインが可能で、オリジナル感が出るためとても目を引きます。

高速オフセットでは、カプセルの中に入れるグッズもご一緒にご発注いただけます。

https://www.kousoku-offset.co.jp/magazine/column-capsuletoy/

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90597/table/207_1_ba6f428d5755a1b7714d8221495e5063.jpg?v=202605071151 ]

※ガチャルン(R)は、グラップ株式会社の登録商標です。

会社概要

社名：株式会社高速オフセット

本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24 KOUSOKU堀江ビル

コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/

※PR Timesを見ての営業メール、電話は固くお断りいたします。