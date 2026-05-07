【5月7日販売開始】“日本初製法”の柿渋麺で味わう夏限定・冷し麺が登場！新潟らーめん 無尽蔵

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が展開する「新潟らーめん 無尽蔵」は、2026年5月7日（木）より、夏限定メニュー『彩り冷し中華』を全国18店舗で、『冷し魚介豚骨つけ麺』を3店舗限定で販売開始します。

最大の特長は、20年前に日本で初めて開発された特許製法による「柿渋麺」。佐渡産「おけさ柿」の柿渋を練り込んだ自社製麺は、冷しメニューでこそ際立つ、つるりとした喉越しと弾力あるモチモチ食感が魅力です。

暑さで食欲が落ちがちな季節に、“麺が主役”の一杯をお楽しみいただけます。

▶公式Instagram(https://www.instagram.com/ramen_mujinzo/)

■夏限定、無尽蔵の冷し麺が今年も登場！

彩り冷し中華

「新潟らーめん 無尽蔵」では、毎年好評の夏限定冷し麺を2026年も販売します。

5月7日(木)より販売開始するのは、見た目にも涼やかな『彩り冷やし中華』と、刺激的な辛さがクセになる『冷し魚介豚骨つけ麺』の2品。それぞれ対象の店舗にて販売いたします。

最大の特徴は、佐渡特産「おけさ柿」の柿渋を練り込んだ自社製麺「柿渋麺」です。

この製法は20年前に日本で初めて開発された特許技術で、ポリフェノールを含む柿渋の特性により、つるつるとした喉越しと、しっかりとしたコシ・弾力のあるモチモチ食感を実現しています。

特に冷しメニューでは、その食感がより際立ち、“麺そのものの美味しさ”を存分に味わっていただけます。

『彩り冷し中華（醤油）』（税込1,000円）

涼を運ぶ、彩り豊かな夏のご馳走。

自家製の柿渋麺に、秘伝の自家製醤油タレがしっかりと絡みます。

彩り豊かな野菜や錦糸卵をたっぷりトッピングし、見た目にも爽やかで、さっぱりとしながらも満足感のある一杯に仕上げました。

『冷し魚介豚骨つけ麺』（税込1,000円）

濃厚魚介豚骨×新潟特産唐辛子「鬼殺し」を使用した、夏限定の刺激的な一杯。

数種類の節粉が香る濃厚スープをキンと冷やし、そこに“燃えるような一振り”の辛さをプラス。暑さを吹き飛ばすインパクトと旨味が融合した、“激辛×濃厚”のつけ麺に仕上げています。

麺量1.5玉で食べ応えも充分です。

『冷し魚介豚骨つけ麺』

■販売概要

・販売開始日：2026年5月7日（木）

・彩り冷やし中華：18店舗で販売

・冷し魚介豚骨つけ麺：3店舗限定販売

■彩り冷し中華 販売店舗一覧

- 無尽蔵 花園家 （新潟県新潟市中央区花園1丁目2番2号 コープシティー花園ガレッソ1階）- 無尽蔵 にいつ家 （新潟県新潟市秋葉区善道字潟端555番地 ）- 無尽蔵 かめだ家 （新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南 3階）- 無尽蔵 六日町家（新潟県南魚沼市余川字牛蒡島3355-1）- 無尽蔵 中条家 （新潟県胎内市大川町14番40号）- 無尽蔵 むらかみ家（新潟県村上市大字仲間町字坂下605番地）- 無尽蔵 三条家 （新潟県三条市横町2丁目3番2-1号）- 無尽蔵 ごせん家 （新潟県五泉市郷屋川2-3-6）- 無尽蔵 しもつま家（茨城県下妻市堀篭972-1 イオンモール下妻 2階）- 無尽蔵 かわぐち家（埼玉県川口市前川1丁目1-11 イオンモール川口前川 1階）- 無尽蔵 はにゅう家（埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生 1階）- 無尽蔵 レイクタウンkaze店（埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンKAZE3階）- 無尽蔵 しながわ家（東京都港区港南1丁目9番36号 アレア品川 １階）- 無尽蔵 せんだい家（宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅tekute仙台1階）- 無尽蔵 昭和家 （山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1階）- 無尽蔵 寒河江家（山形県寒河江市新山1丁目10-1）- 無尽蔵 いしはら家（群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田 1階）- 無尽蔵 柳津家 （岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6 カラフルタウン岐阜 レインボーモール館 1階）

●冷し魚介豚骨つけ麺 販売店舗一覧

■「新潟らーめん 無尽蔵」とは

- 無尽蔵 もりおか家 味噌と出汁（岩手県盛岡市本宮7丁目１-１ イオンモール盛岡南 １階）- 無尽蔵 なとり家 味噌と出汁 （宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 1階）- 無尽蔵 コロワ甲子園店（兵庫県西宮市甲子園高潮町3-3 コロワ甲子園3階）

新潟発祥のらーめん店「新潟らーめん 無尽蔵」は、現在新潟県内に12店舗、全国19都府県に39店舗展開しています。2000年の創業以来、新潟県の特色ある食材を使ったメニューによって、新潟の豊かな食文化を発信しています。

地元新潟の醸造会社「山崎醸造」と共同開発したオリジナルのみそを使用したらーめん「新潟米糀みそ」「新潟米糀白みそ」は、2023年10月の発売以来、累計60万杯を突破した、無尽蔵の人気ナンバーワンメニューです。

自社製麺所で毎日作る麺は、新潟のブランド柿「佐渡おけさ柿」の渋柿を使用した「柿渋麺（かきしぶめん）」。

佐渡おけさ柿の渋柿から特許技術により抽出したポリフェノールを使用しており、「新潟県なまめん工業協同組合」と「新潟県農業総合研究所・食品研究センター」が歳月をかけて開発し、製法特許※を取得した、全く新しい「日本初」の画期的な麺です。つるみがあり弾力も感じられる、独特のつるつるモチモチ食感が特長です。

※特許第3629563号、特許第3671175号

株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に、『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業です。新潟市内には直営で、デニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』や新潟県岩船産コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：https://www.kitakata.co.jp/