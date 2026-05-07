SWAT Mobility、青森市にモビリティデータ連携基盤を開発・提供

SWAT Mobility Japan株式会社

SWAT Mobility Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：末廣将志）は、青森市に、日々蓄積されていく膨大な路線バスの乗降データや人口動態・人流データを可視化し、多角的な分析を可能にし、ダイヤ改正や交通計画の立案を支援する分析システムの開発・提供を開始しました。

モビリティデータ連携基盤イメージ

- モビリティデータ連携基盤導入の背景

青森市では、路線バスの乗務員が不足している中で、利便性を損なわないように路線の合理化が必要でした。路線の合理化が必要とされる中、ダイヤ改正や路線再編を行う際に、モビリティデータが活用し切れておらず、需要と実態、感覚と事実の差異が生まれていると感じていました。また、ダイヤ改正や路線再編後に、迅速かつ、正確に施策を評価できる仕組みがありませんでした。施策の評価も含め、交通に関わる関係者が共通認識をもって、議論を行う為のデータ基盤が求められていました。

- モビリティデータ連携基盤

SWAT Mobilityは、青森市を走る路線バス、市バス（コミュニティバス）、オンデマンド交通の乗降データと運行計画データを統合し、人口分布・人流データを組み合わせた分析を可能とするモビリティデータ連携基盤の提供を開始しました。本基盤では、各公共交通の路線、系統、便、券種などを考慮した多角的なデータ分析を1クリックで行うことができ、また、地図上に乗降データを可視化する機能を有し、誰もが、容易に、運行課題を特定し、ダイヤ改正等の提案を行うことが可能になります。また、豪雪地帯である青森市特有の課題である冬季のバス遅延におけるダイヤの乱れを解消する為に、新たに系統別に遅延状況を可視化しました。これにより、冬季のバス運行で得られた遅延状況データを参考にダイヤを作成することができ、市民の利便性向上に繋がります。

更に、公共交通カバー状況を時間帯別に可視化する仕組みを構築しました。各公共交通の時間帯毎の運行頻度に応じて、公共交通カバー状況を正確に把握することが可能となります。

モビリティデータ連携基盤の提供に加えて、青森市の課題に対応したデータ分析による提案や施策の実行を行いました。（以下参照）

- AIカメラによる市バスODデータ取得

青森市市バスはICカードデータのみの取得しかできておらず、現金等を利用した乗客の動向を把握することができていませんでした。現金等の利用の内訳は約50%と推定されており、この利用の状況を把握する為に、AIカメラを設定し、現金等の利用者の利用実態を把握しました。取得データは、既存の乗降データ（ICカード、運賃箱）と同様のデータプロセスロジックを適用させることで、GTFSを用いた各種IDの付与ができるように新規開発を行い、本基盤へのデータ統合を容易としました。

- 利用者支援

モビリティデータを活用してデータの分析結果を広く市民に共有する為に、広報資料の作成を行いました。青森市市営バスや市バス等の路線網を地図上に可視化し、青森市の路線バスの特徴である青森駅から東西・南へ広がる「T字型」路線であり、中心市街地から主要エリアへのアクセスを強化していること、厚い運行頻度を維持することで、待ち時間を減らしスムーズな移動を実現することを分かりやすく伝えています。

青森市広報・公共交通&AOPASS特集 記事 (抜粋)

- AIオンデマンド交通の導入候補エリアの検討と導入シミュレーション

青森市西部地区で運行するデマンド交通に関して、運行エリアの拡大検討を行いました。新たに導入を想定する候補エリアについて、人流データに基づく移動需要分析並びに、路線バスの移動需要を分析し、オンデマンド交通での代替が可能かを検証しました。



モビリティデータ可視化事例

※ 以下に記す事例上では、利用者数等の具体的な数値は削除しています。

便別通過人員

停留所利用実績

系統別の時間帯遅延分析

公共交通カバー状況

乗り継ぎ分析

●SWAT Mobility Japanについて

SWAT Mobilityは人・モノの移動に関する課題解決のため、オンデマンド交通運行システム、路線バス交通分析ツール、物流配送最適化システムを提供しています。最少の車両台数で複数の乗客・モノを効率良く相乗りさせるルーティング・アルゴリズムは世界トップクラスと認定されています。テクノロジーの社会実装を通し、当社ビジョン”Empowering the world to move more with less”の実現を追求していきます。

SWAT Mobility Japan株式会社

所在地：東京都千代田区麹町

代表者：代表取締役 末廣将志

設立：2020年

ホームページ: https://www.swatmobility.com/jp