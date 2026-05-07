セキュリティリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」、チーム・役職単位で運用できる「組織構造機能」をリリース

SecureNavi株式会社

SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎友博）は、2線部門（セキュリティ・リスク管理・コンプライアンスを担う部門）のためのリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」において、組織の階層構造、役職、複数所属を管理できる新機能「組織構造機能」をリリースしたことをお知らせします。本機能により、従来はユーザー単位でしか扱えなかった情報を、チーム・役職・所属という組織単位で管理できるようになります。これにより、組織構造を踏まえた2線業務運用の基盤整備を進めてまいります。

新機能「組織構造機能」の概要

「2線の匠クラウド」をより実務に即した形でスムーズにご利用いただくため、この度ユーザー管理の仕様をアップデートしました。これまでの「ユーザー単位」での設定では、実際の組織の階層構造や、複数チームを兼務するメンバーの所属状態をシステム上に正確に反映しきれないという構造的な課題がありました。

今回のアップデートで実装した「組織構造機能」により、チーム・役職・複数所属の情報をシステム上で管理できるようになります。これにより、システムと現実の組織体制とのギャップを解消し、より実態に即した精緻なリスク評価運用を実現します。

「組織構造機能」でできること

今後の展開

- 現実の組織構造を再現する「チーム階層管理」親子関係を持つチーム階層を作成・編集し、組織ツリーとして可視化できます。大規模な組織や複雑な部門構造でも、実態に即したグループ単位での管理が可能になります。- 役割と権限を明確にする「役職・権限定義」組織独自の役職マスタを作成し、役職の順序（レベル）を設定できます。将来的な承認フローの高度化や、責任範囲に基づいた精緻なリスク管理の土台を作ります。- 兼務・プロジェクト所属を反映する「マルチ所属管理」ユーザーごとに複数のチーム所属を設定可能です。主務と兼務を区別し、それぞれの所属先で異なる役職を設定できるため、複雑な運用実態を正確に反映します。- 組織軸での状況把握を叶える「ユーザー一覧の絞り込み」ユーザー一覧の画面上で所属チームや役職を確認できるだけでなく、それらの組織情報を条件とした絞り込みにも対応します。特定の部門や役職者のみを瞬時に抽出し、組織軸でのスムーズな状況把握をサポートします。

今回の「組織構造機能」は、2線業務の運用を個人依存から脱却させ、組織構造に基づいた本格的な運用を実現していくための重要な「基盤（第一歩）」となります。

今後は、今回システム上に構築できるようになった組織・役職データを最大限に活用し、以下のようなより高度で実務に即した機能拡張を視野に入れて開発を進めてまいります。

- 外部ディレクトリとの自動連携社内の人事異動や組織変更のデータをシームレスに取り込む仕組みの構築- 組織構造を踏まえた承認フローの高度化役職レベルや所属部門に基づいた、自動的な承認者選定とワークフローの実現

「2線の匠クラウド」は今後も、2線部門の皆様の業務が属人的な運用に依存することなく、継続的かつ効率的にリスクチェック業務を運用できるよう、実務に寄り添った進化を続けてまいります。

2線の匠クラウドについて

2線の匠クラウドは、「委託先評価」「社内システム評価」等のチェック業務をカバーする、2線部門のためのリスク評価クラウドです。

スリーラインディフェンスモデルにおける2線（セキュリティ部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門）の方々が、継続的にリスクチェック業務を運用できるよう支援します。

https://fitgap.jp/audit

SecureNavi株式会社について

■ 会社概要

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎 友博

設立：2020年1月

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ショールームビル4F

コーポレートサイト：https://secure-navi-inc.jp/

■ 提供サービス

ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp/

あらゆるセキュリティ規制対応の自動化・効率化プラットフォーム「Fit&Gap」https://fitgap.jp/fg

2線部門のためのセキュリティリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」https://fitgap.jp/audit

セキュリティチェックシート自動対応ツール「SecureLight」https://secure-navi.jp/securelight