株式会社マンクンカンクン、武尊選手の引退試合スポンサーを実施

株式会社マンクンカンクン

株式会社マンクンカンクン（本社：佐渡市）はこのたび、K-1ファイター武尊選手の引退試合においてスポンサー契約を締結し、協賛を実施いたしました。

■ 創業の原点と武尊選手との関係

当社は、会長と代表が、元K-1選手・堀井翼氏が運営するYouTubeチャンネル「ラッキーパンチチャンネル」にて、それぞれオーナーと外注動画編集マンとして関わっていたことをきっかけにスタートしました。

当時から格闘技業界に深く関わる中で、武尊選手とも接点が生まれ、YouTubeチャンネルへの出演などを通じて信頼関係を構築してきました。

また、会長の教え子が武尊選手とタイトルマッチを経験しているなど、当社にとって武尊選手は特別な存在です。

こうした背景から、「武尊選手の存在がなければ現在の当社はなかった」と言っても過言ではなく、今回のスポンサー実施はその感謝の意を形にしたものとなります。

■ 世界チャンピオンへの祝意

このたびの功績に際し、心よりお祝い申し上げます。

世界チャンピオン、本当におめでとうございます。

■ スポンサー効果と採用強化

今回のスポンサー活動により、当社への認知が大きく向上し、採用応募が急増しております。

当社の出張買取事業は全国を対象とした営業スタイルのため、ホテル滞在を伴う勤務形態となるケースもありますが、そのような環境にも関わらず、内定承諾率は95％超と極めて高い水準を維持しております。

従来は内定辞退率が約50％に達していたものの、スポンサー施策およびブランド認知の向上により採用状況は大きく改善し、現在は過去最高水準を更新しております。

事業拡大に伴い採用上限は設けておらず、「求人は無限に行う」方針のもと、組織拡大を加速させております。

■ 現在のスポンサー選手

・堀井翼【股間王】

・山崎秀晃【K-1世界王者】

・小嶋瑠久【極真世界王者】

・京谷祐希【武尊をKOした男】

・大滝裕太【あいのりK-1選手】

・亀本勇翔【コイントスK-1選手】

・西元也史【K-1】

■ 過去スポンサー選手

・菅原美優【K-1世界女王】

■ 業績見通し

当社は現在、第4期において年商30億円規模を見据えており、来季には年商50億円規模への到達を目標としております。

広告戦略の高度化と採用強化を両輪とし、持続的な成長を実現してまいります。

■ 今後の展開

当社はこれまでラジオCMを中心とした広告施策により成長してまいりましたが、近年では地方テレビCMや看板広告においても高い効果を実感しております。

今後は、

・TVer広告などの動画配信領域

・デジタルマーケティングの強化

・スポーツスポンサーシップの継続拡大

を組み合わせ、さらなるブランド価値向上と事業成長を推進してまいります。

■ 代表コメント

「武尊選手とのご縁は、当社の原点そのものです。今回スポンサーとして関わらせていただけたことを誇りに思います。想像以上の反響をいただき、採用面でも大きな成果が出ています。今後もスポンサー活動を軸に、企業としての成長をさらに加速させていきます。」

株式会社マンクンカンクンは今後も、スポーツとビジネスの両面から新たな価値創出に挑戦してまいります。

株式会社マンクンカンクン

新潟県佐渡市窪田6-2

TEL：050-株式会社マンクンカンクン（本社：佐渡市）はこのたび、K-1ファイター武尊選手の引退試合においてスポンサー契約を締結し、協賛を実施いたしました。

■ 創業の原点と武尊選手との関係

当社は、会長と代表が、元K-1選手・堀井翼氏が運営するYouTubeチャンネル「ラッキーパンチチャンネル」にて、それぞれオーナーと外注動画編集マンとして関わっていたことをきっかけにスタートしました。

当時から格闘技業界に深く関わる中で、武尊選手とも接点が生まれ、YouTubeチャンネルへの出演などを通じて信頼関係を構築してきました。

また、会長の教え子が武尊選手とタイトルマッチを経験しているなど、当社にとって武尊選手は特別な存在です。

こうした背景から、「武尊選手の存在がなければ現在の当社はなかった」と言っても過言ではなく、今回のスポンサー実施はその感謝の意を形にしたものとなります。

■ 世界チャンピオンへの祝意

このたびの功績に際し、心よりお祝い申し上げます。

世界チャンピオン、本当におめでとうございます。

■ スポンサー効果と採用強化

今回のスポンサー活動により、当社への認知が大きく向上し、採用応募が急増しております。

当社の出張買取事業は全国を対象とした営業スタイルのため、ホテル滞在を伴う勤務形態となるケースもありますが、そのような環境にも関わらず、内定承諾率は95％超と極めて高い水準を維持しております。

従来は内定辞退率が約50％に達していたものの、スポンサー施策およびブランド認知の向上により採用状況は大きく改善し、現在は過去最高水準を更新しております。

事業拡大に伴い採用上限は設けておらず、「求人は無限に行う」方針のもと、組織拡大を加速させております。

■ 現在のスポンサー選手

・堀井翼【股間王】

・山崎秀晃【K-1世界王者】

・小嶋瑠久【極真世界王者】

・京谷祐希【武尊をKOした男】

・大滝裕太【あいのりK-1選手】

・亀本勇翔【コイントスK-1選手】

・西元也史【K-1】

■ 過去スポンサー選手

・菅原美優【K-1世界女王】

■ 業績見通し

当社は現在、第4期において年商30億円規模を見据えており、来季には年商50億円規模への到達を目標としております。

広告戦略の高度化と採用強化を両輪とし、持続的な成長を実現してまいります。

■ 今後の展開

当社はこれまでラジオCMを中心とした広告施策により成長してまいりましたが、近年では地方テレビCMや看板広告においても高い効果を実感しております。

今後は、

・TVer広告などの動画配信領域

・デジタルマーケティングの強化

・スポーツスポンサーシップの継続拡大

を組み合わせ、さらなるブランド価値向上と事業成長を推進してまいります。

■ 代表コメント

「武尊選手とのご縁は、当社の原点そのものです。今回スポンサーとして関わらせていただけたことを誇りに思います。想像以上の反響をいただき、採用面でも大きな成果が出ています。今後もスポンサー活動を軸に、企業としての成長をさらに加速させていきます。」

株式会社マンクンカンクンは今後も、スポーツとビジネスの両面から新たな価値創出に挑戦してまいります。

株式会社マンクンカンクン

新潟県佐渡市窪田6-2

TEL：050-3134-9188