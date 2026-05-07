アスエネ、本社オフィスを移転

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年5月25日より、本社オフィスを東京虎ノ門グローバルスクエアへ移転します。当社は、クライメートAI企業として、企業の脱炭素経営とサステナビリティ推進を支援してきました。今回の移転を通じて、今後の組織拡大にも対応できる執務環境を整え、事業成長を一層加速していきます。

新オフィス概要

・業務開始日：2026年5月25日

・住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

・電話番号：050-3188-4866 ※今回の移転に伴う電話番号の変更はございません

‍＜アクセス＞

・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅（駅直結）：徒歩1分

・東京メトロ丸ノ内線/日比谷線/千代田線「霞ケ関」駅：徒歩4分

・東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅：徒歩6分

・都営地下鉄三田線「内幸町」駅：徒歩6分

・東京メトロ銀座線・JR山手線/京浜東北線/東海道線「新橋」駅：徒歩10分

オフィスのポイント

新オフィスのエントランスは、脱炭素をリードする企業としての信頼と先進性を体現する空間として設計しました。当社の実績やグローバルでサステナビリティ経営をリードしていく責任感を表現するとともに、テクノロジーによって脱炭素を推進する企業としての先進性を示しています。あわせて、持続可能な社会を見据えた次世代志向を取り入れ、「Climate」「Clean」「Energy」の思想を内包する空間としました。

カフェエリアは、「つながりから、脱炭素の実行と持続可能な価値が生まれる共創空間」をテーマにデザインしました。社内のコミュニケーションを促進する場であると同時に、来訪者を迎え、社内外の対話や連携を生み出す空間として活用します。空間には、世界地図や時計などの要素を取り入れ、グローバルな事業展開を表現しています。

当社は、新たな執務環境のもとで社内外の連携を一層深め、顧客への提供価値向上につなげていきます。

採用強化

当社ではミッションである「次世代によりよい世界を。」を実現するため、全方位で採用を強化しています。

アスエネ採用サイト :https://corp.asuene.com/recruit#recruit

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/