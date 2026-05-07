【衣類乾燥除湿機ランキング】梅雨の部屋干し悩みをカラッと解決！ 15畳以上の大型クラスを検証（家電批評 2026年6月号）

株式会社晋遊舎梅雨のジメジメをカラッと快適に！ 衣類乾燥除湿機を徹底検証

洗濯物を気持ちよく外干しできない時期に活躍してくれるのが、衣類乾燥除湿機です。ドラム式洗濯機や浴室乾燥と比べたメリットは、導入と電気代の負担が軽いことと、洗濯物が傷みにくいこと。そのほかにも、部屋全体やクローゼットの中を衣服ごと除湿できるなど、活躍する場面も多いんです。

そこで今回は、各メーカーの最新製品を適用床面積に応じた2つのカテゴリに分けてテスト。PR TIMESでは15畳以上クラスの4製品の結果を発表します。

▼評価項目はこちら（100点満点）

- 衣類乾燥：30点満点- 除湿：20点満点- 消費電力：15点満点- 静音性：5点満点- 設置性：5点満点- 機能性：5点満点- メンテナンス：10点満点- 使い勝手：10点満点部屋干しを快適サポート「衣類乾燥除湿機（15畳以上クラス）」TOP4

衣類乾燥も除湿も文句ナシ！ 梅雨時に大活躍間違いなしの一台【ベストバイ・1位／87.5点】三菱電機「空清脱臭除湿機 美空感 MJ-PHDV24YX」

実勢価格：12万6500円

衣類乾燥・除湿の両テストで満点を獲得したほか、静音性、機能性でも1位という文句のない評価。特に今回のテストで最も評価ウエイトの高かった衣類乾燥は、テスト後に「おお、乾いている！」と感嘆の声が上がるほどの乾燥具合でした。また、除湿性能も70％以上の湿気を取るほど優秀。衣類乾燥も除湿もこれ1台できっちりこなしてくれます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/454_1_3caad0314db1541eaa65fd902a6e1054.jpg?v=202605071151 ]

消費電力が小さめ＆メンテナンスの負担少なめで通年部屋干しの人におすすめ！【2位／79.6点】パナソニック「F-YEX200D」

実勢価格：10万9890円

衣類乾燥と除湿はそれぞれ全体2位、そのほかも良好な結果を獲得していて、総合力が高い一台です。他製品と大きく異なるのは、吹出口のルーバー。左右2枚に分かれてそれぞれが独立して動くほか、ルーバーの先には「フラップ」と呼ばれる可変パーツを搭載。フラップの角度を変更すれば送風に変化がつき、室内の広範囲に風送が可能です。また、日々のお手入れが手軽なのもポイント。定期的なメンテナンスが必要な箇所は、左右のフィルター、水タンク、本体全体の3カ所と少なく設計されています。

衣類乾燥モードにおける「速乾＋」の稼働音は、他製品よりもやや目立つ結果となりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/454_2_46f36c0aa515cdda1312ec92340fafd1.jpg?v=202605071151 ]

衣類乾燥・除湿機能は問題なし 使いやすさ重視ならコレ！【3位／75.0点】シャープ「CV-UH160」

実勢価格：8万4800円

排水タンクの取り出しや本体移動がしやすいなど、今回検証した製品のなかで最も使い勝手の評価が高かったです。衣類乾燥や除湿能力も性能的には申し分なし。チャイルドロックやプラズマクラスターなど付加機能も充実しており、使いやすさ重視なら、本製品はおすすめです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/454_3_c3124e623060b867c05c163c02a5bf08.jpg?v=202605071151 ]

風量調節とヒーター使用で衣類乾燥能力が高い！【4位／72.0点】コロナ「CD-WH1825」

実勢価格：5万9620円

衣類乾燥モードとは別に風量調節できるうえ、ヒーターの使用で乾燥効率を高められる（ただし消費電力は上がる）ため、衣類に合わせた柔軟な運転ができるのが魅力。衣類乾燥テストでは、本体正面に位置したチノパンを最も乾燥させており、高い乾燥能力を発揮しました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/454_4_1ad09168dc25d9428ea777c319e621f8.jpg?v=202605071151 ]

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“消費者目線” の厳しいテストの結果、 編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に付与している認証マーク。 いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、 受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

（認証マークに関するお問い合わせは、 本リリース最下部に記載のマーケティング事業部まで）



さらに詳しい比較テスト結果やベストバイに選出した理由は誌面（家電批評26年6月号）をチェック！ 晋遊舎のプレスリリースでは、今後も『家電批評』発行日に合わせて「BEST BUY」受賞アイテムを発信します。 お楽しみに！

『家電批評』とは・・・

創刊15周年を迎えた日本で唯一の家電テスト専門誌。

商業媒体には珍しく広告ページを入れないことで、メーカーの意向に左右される他媒体が書けない本音も伝えます。専門家と編集部が消費者目線で商品を徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えします。

6月号は5月2日発売で特別定価990円（税込）



【媒体概要】

媒体名: プロが本音でテストする家電購入ガイド『家電批評』

発行日:毎月3日

発行元:株式会社晋遊舎 (東京都千代田区神田神保町1-12)

晋遊舎公式サイト: https://www.shinyusha.co.jp/

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家電批評「X」 :https://twitter.com/Kaden_Hihyou家電批評LINE :https://liff.line.me/1391620050-3rOkaMqp/channel/am/oa-khline?utm_source=oa-khline&utm_medium=banner&utm_campaign=none&oa_id=oa-khline360LiFE :https://360life.shinyusha.co.jp/list/kaden

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【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp