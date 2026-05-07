SKILL BATTON、外国人材特化型eラーニング＆コンサルティングサービス「SKILL TUNE」を開始

株式会社SKILLBATON

スクール事業および人材紹介事業を行う株式会社SKILL BATTON（スキルバトン）（本社：東京都江東区、代表取締役：岩尾 知磨、https://skillbaton.co.jp/(https://skillbaton.co.jp/) 以下、SKILL BATTON）は、外国人材の定着率向上を目的とした、外国人材のスキルアップとマインドセットに特化する教育支援サービス「SKILL TUNE（スキルチューン）」を2026年5月7日（木）より開始いたします。

■サービス開始の背景

昨今、日本の労働力不足を補う存在として外国人材の活用が進んでいますが、現場では「コミュニケーションの齟齬」が大きな課題となっています。多くの企業がこれを「言葉の壁」と捉えていますが、その本質は「価値観のズレ」にあります 。

企業側の現状としては、「教育してもどうせ辞める」「長くいないから教育コストが無駄」と考え、単純な作業ベースの仕事しか任せない傾向があります 。一方で、 外国人材側は、成果を出す前に報酬を求めるマインドや、責任ある職務に就けないことによるモチベーションの低下が、早期離職の負の連鎖を生んでいます 。

「SKILL TUNE」は、この「教育コストをかけないから育たず、育たないから辞める」という業界の歪みの改善に取り組むべく開発しました。代表の岩尾がこれまで250名以上の事業開業サポートを行い黒字化させてきた実績と、自社のネパール人従業員がスピーチコンテストで外務大臣賞を受賞した実績、古物鑑定士教育で培ったノウハウを結集させ、日本人と外国人が手を取り合い、持続可能な成長を実現する「仕組み」の構築を推進してまいります。

■「SKILL TUNE（スキルチューン）」サービス概要

「SKILL TUNE」は、単なる日本語学習ではなく、外国人材に、日本企業で働くための「マインドセット」と「スキルアップ」をデータに基づいた一貫性のあるカリキュラムで提供するサービスです。

管理ダッシュボードで、受講状況・理解度・未対応者を可視化。また、アナログな管理をシステムで効率化し、言語や背景を問わず、誰もが同じ基準で成果を出せる環境を整え、定着率を高めます。

名称 ：SKILL TUNE（スキルチューン）

開始日 ：2026年5月7日より

価格 ：1アカウント\40,000円（税別）

URL ：https://brain-turn.vercel.app/

特徴 ：

■ 代表取締役 岩尾 知磨コメント

- マインドセット変革： 外国人材のアグレッシブなパッションを「会社から求められる人材になるため」のエネルギーへ転換。給与の対価としての成果の出し方を教育します 。- 企業側コンサルティング： 労働者側だけでなく、受け入れ企業側の考え方やロードマップ、評価制度も同時に改善。AIやシステムを導入し、外国人材がリーダーとして管理業務に携われる環境を構築します 。- 助成金活用スキーム： 行政書士と連携し、助成金等を活用。1社あたり数百万円から数千万円規模の助成金を活用しながら、実質的な負担を抑えた教育投資を可能にします 。

私は『育てればどうにかなる』という古い考えをアップデートしたいと考えています。データで管理し、外国人材一人ひとりを、「人」としてしっかり見て育成する仕組みが必要です。外国人材が責任感を持って仕事ができるようになれば、日本人は、マネジメントや新規事業、顧客体験の向上といった「日本人だからこそできる高度な業務」に集中することが可能になります。仕組みをアップデートすることは、私たちの未来を守ることです。一人ひとりが『個』として輝き、真に価値ある業務に集中できる環境を、共に創っていけたらと思います。

■会社概要

株式会社SKILL BATTONは、鑑定士の社会的地位向上とプロフェッショナル人材の育成を軸に、リユース業界の変革を目指すスタートアップ企業です。代表の岩尾は、現場で価値ある遺品が廃棄されかける現実に直面し、鑑定士の真の価値と「資格の不在」という構造的課題を痛感。トリアイナ・三浦会長のもとで累計1,000名超を輩出したスクール「EyeJob」の教育ノウハウを武器に、2025年3月、業界のアップデートを加速させるべく設立されました。

現在は「外国人材紹介」と、教育支援サービス「SKILL TUNE」の2軸を核に、単なる人材斡旋を超えた「新たな共生モデル」を構築しています。AIやシステムを駆使した最新の教育・管理手法により、外国人材が単なる作業員に留まらず、責任ある役職者へとキャリアアップできる環境と、企業の生産性を最大化する仕組みを同時に提供。古物鑑定士協会の理事も務める代表のネットワークを最大限に活かし、鑑定士の国家資格化の実現と、リユース業界になくてはならないインフラとなることを目指して、業界の仕組み改善に邁進してまいります。

社名 ：株式会社SKILL BATTON（スキルバトン）

代表 ：代表取締役 岩尾 知磨

本社所在地 ：東京都江東区青海２丁目７番４号 theSOHO412

URL ：https://skillbaton.co.jp/

設立年 ：2025年3月10日

事業内容 ：スクール事業/有料職業紹介事業