アイエスエフネットジョイ、サン・プランナーと福祉業界の課題解決に向けた「障害福祉総合支援コース」を実施

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）と株式会社サン・プランナー（本社：静岡県沼津市、代表取締役：小松剛之、以下、サン・プランナー）は、障害福祉分野における新任職員を対象とした専門研修「障害福祉総合支援コース」を、2026年4月9日から5日間にわたり実施いたしました。

◆協業研修実施の背景と成果

本研修は、サン・プランナーが地域の福祉・介護業界に入職する新任職員に提供する集合型新人研修の専門コースとして実施されました。社会福祉士の国家資格をもち、かつ15年以上の豊富な現場知見を持つアイエスエフネットジョイの社員が講師を務め、現場でのOJTの負担を軽減し、早期戦力化につなげるための実践的なカリキュラムを提供しました。

◆受講者アンケート結果

5日間の研修終了後に実施したアンケートでは、受講者全員が以下の全項目において最高評価をつけ、研修内容に対する非常に高い満足度が示されました。

- 自身の今後の業務に対して「非常に役に立った」- 今後福祉業界に入る方へ「非常に勧めたい」- 研修内容の理解度について「非常に理解が深まった」- 今後の中堅研修（2～5年目対象）を「ぜひ受講したい」

▼受講者の声（アンケート自由記述より一部抜粋）

実践的な演習や当事者の声を交えた講義内容に対し、ポジティブな感想が多数寄せられました。また、講師に対する継続的な登壇を希望する声も多く上がりました。

「グループワークが多かったので、教科書よりもさらに深く学べ、身近な例え話がとてもわかりやすかったです。」

「当事者の方の話を聞けたことで、支援者としての行動を学ぶことができ、仕事に対する不安が少し減りました。」

「グループワークでは、実際に現場に行ったときのことを想像でき、とても良い機会になりました。」

「学校では習わない深い部分まで勉強できました。ゲームの中での自身の感じ方や、事故発生時の対応基準など、知識や技術として学びを得ました。」

「学んだことを実践に活かし、現場でも先生の言葉を思い出しながら取り組んでいきたいです。」

「また研修を行う際には桂木先生にお願いしたいです。」

◆今後の展望

今回の研修の成功と受講者からの高い評価を受け、アイエスエフネットジョイでは、自社の現場で培ってきた実践的な支援ノウハウを活かした外部向けの研修サービスを、新たなソリューションとしてさらに展開してまいります。アンケートでも要望の多かった、2～5年目の中堅職員向け育成研修のほか、一般企業の障害者雇用担当向け育成研修など、多角的なプログラムを展開し、社会全体のダイバーシティ推進と福祉サービスの向上に貢献してまいります。

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アイエスエフネットジョイ、サン・プランナー、福祉業界の課題解決に向けた「障害福祉総合支援コース」を共同開発(https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260324-01.html)

◆株式会社サン・プランナーについて

株式会社サン・プランナーは、静岡県沼津市に本社を置き、人材派遣・職業紹介・採用支援・社員研修などを通じて企業の採用から育成、組織づくりまでを伴走型で支援しています。「人が輝き、人を輝かせる」という理念のもと、人材業界の「マーベリック・カンパニー」を目指し、企業と働く人の新しい未来づくりに挑戦し続けています。

サン・プランナーHP：https://www.sunpla.info/

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

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