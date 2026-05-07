【開催報告】「基本統計シリーズ」全3回セミナーを開催

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開しているユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号 代表取締役：山川 真一）は、Excelを使ったデータ分析を基礎から学べる無料オンラインセミナー「Excel＋XLSTATで始めるデータ分析（基本統計シリーズ）」全3回を開催いたしました。

本シリーズは、Excelユーザーを対象に、データ分析の基礎を体系的に学べる内容として企画されました。参加者は延べ500名以上となり、統計の基礎を学びたいというニーズの高さを示す結果となりました。

■セミナー概要

本シリーズでは、データ分析の基礎を段階的に理解できるよう、次のような内容で全3回の構成としました。

- 第1回：基本統計と可視化 基本用語の解説、グラフの選択、グラフの見方 など- 第2回：相関分析・回帰分析 相関係数、相関／因果関係の違い、単回帰／重回帰分析 など- 第3回：仮説検定（有意差検証とA/Bテスト） p値の意味、各手法（t検定、分散分析、カイ二乗検定）の違いと使い分け など

各回とも、統計の基本概念を実務に結びつけて理解できるよう、具体例や操作デモを交えながら解説しました。

■講師紹介

西巻 拓真 氏

富士通・KPMGコンサルティングを経て独立、創業。現在は企業向けのデータ利活用支援や研修講師業を請け負う。並行して登録者2万人超のYouTubeチャンネル「データサイエンス塾!!」を運営しつつ、大学院にてデータ解析の研究に従事。

■ セミナー評価

参加者は大学・研究機関を中心に、企業からの参加も含め、分野を問わず幅広い層にご参加いただきました。セミナー後のアンケートでは、以下のような声が寄せられました。

「統計の基本的なことについて理解が深まりました。」

「実際に操作されている画面を見ながら説明が聞けたので、分かりやすかったです。」

「p値や有意差について理解が深まり、今後意味を持って判断することに繋がりそうです。」

全体として、基礎概念の理解と実務への応用の両面において高い評価をいただきました。

■ 講師コメント

講師：西巻拓真氏

「本セミナーにご参加いただいた皆様、並びにユサコ株式会社の皆様、この度は貴重な機会をいただき誠にありがとうございました。

皆様からのフィードバックを通じて、統計解析を学ぶこと、そして現場で活用することの重要性を改めて実感いたしました。

本セミナーが、皆様の業務や研究に少しでもお役に立てていれば幸いです。」

■ 次回の開催について

アンケート結果を踏まえ、今後は「多変量解析」や「機械学習・予測モデル」といったテーマを中心とした新たなセミナーシリーズの開催を予定しています。開催が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

■XLSTATについて

XLSTATは、Excel上で動作する統計解析アドオンソフトであり、基本統計から多変量解析、官能評価、品質管理まで幅広い分析手法を提供しています。研究・教育機関から企業のデータ分析現場まで、世界150か国以上で利用されています。

- XLSTAT詳細：https://rs.usaco.co.jp/product/xlstat/

主催：ユサコ株式会社

お問い合わせ：ユサコ株式会社 XLSTATセミナー担当

E-mail: product@usaco.co.jp