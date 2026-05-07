フィジカルAIレポート無料公開＆フィジカルAI導入相談 受付開始!

株式会社SUGENA

株式会社SUGENA（本社：東京都渋谷区代官山町、代表取締役：須毛原勲）は、「中国フィジカルAI産業 最前線レポート 2026」を自社ホームページにて無料公開しました。あわせて、日本でのフィジカルAI導入を検討する企業・担当者様を対象とした「フィジカルAI導入相談」（初回無料）の受付を開始します。

▼ 無料ダウンロードはこちら

https://sugena.co.jp/download/china-physicalai-report-2026/

▼フィジカルAI導入相談のお申し込みはこちら

https://sugena.co.jp/contact-us/

■ SUGENA独自の視点

当社は中国クロスボーダー・オープンイノベーションを手掛け、20年以上にわたる中国ビジネスの実務経験と現地ネットワークを持っています。本レポートは、中国現地のリサーチパートナーと連携して収集した「実際に稼働している現場データ」に基づいています。

電力インフラ点検・EV工場・病院等での導入事例や、日本企業が今すぐ取れるアクションを6つの示唆として提示しました。

中国のフィジカルAIの情報は日々大量に流れて来ますが、「どの情報が正しい現状を表しているのか、自社とどう関係するのかわからない」と感じることも多く――その問いに答えることを目的として作成しました。

■ レポートで得られる3つの発見

１. 電力インフラ点検ロボットは「今すぐ」使える水準に達している

変電所・地下ケーブルトンネルへの無人巡検ロボットは、中国では600件超の商業導入実績を持ち、人手作業の大幅削減を実現しています。老朽化インフラ・人手不足・点検コスト増大という課題を抱える日本の電力・設備管理業界にとって、参照事例は出そろっています。

２. 「中国製ハードウェア＋日本製OS・アプリ」という分離設計が安全保障対応の現実解

安全保障上の懸念から中国製品調達の是非が議論されていますが、本年3月に筑波大学附属病院で実施された実証実験では、中国・宇树科技（Unitree）製ロボット「G1」に日本企業2社が開発したOSと業務アプリを搭載。病院内での全検証項目を完遂し、「1～2年以内の本格導入を前向きに検討したい」との病院長のコメントが寄せられました。

株式会社Quickプレスリリース（PR TIMES、2026年3月25日）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000156902.htmlより

３. 2027～2030年が日本企業にとっての「動き時」

高性能な人型ロボットのコストは2027～2030年に100～150万円/台水準に到達する見通しです（浦銀国際証券、2026年）。日本企業がROIを描けるラインに近づいており、今から準備を始めた企業が先行優位を持てる局面です。

■ フィジカルAI導入相談について

レポート公開と同時に、日本でのフィジカルAI導入を検討する企業・担当者を対象とした導入相談の受付を開始します。（初回無料）

【対象】

・ 電力インフラ・設備の点検業務にロボット導入を検討している方

・ 製造ライン・物流現場の人手不足対策としてロボットを検討している方

・ 中国のフィジカルAI企業との協業・調達を検討している方

・ 「中国製品の安全保障リスク」をどう考えるか、整理したい方

【相談の内容】（60分・オンライン）

・ 御社の課題・状況のヒアリング

・ 中国での最新導入事例のご紹介

・ 日本市場での現実的な導入ステップのご提案

・ 費用：無料（初回）

【申込方法】

https://sugena.co.jp/contact-us/ よりお申し込みください。

お問い合わせ内容に「フィジカルAI相談希望」とご記入ください。

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■ レポート概要

タイトル：中国フィジカルAI産業 最前線レポート 2026

副題 ：人手不足・危険環境作業を変革するフィジカルAI

発行 ：株式会社SUGENA（2026年4月）

ページ数：14ページ

形式 ：PDF（無料）

URL ：https://sugena.co.jp/download/china-physicalai-report-2026/

■ 内容（抜粋）

・ 2025年 世界における中国フィジカルAIの立ち位置・主要企業プロファイル

・ ～2035年 市場規模予測

・ 主要応用シーン：製造現場・電力インフラ点検などにおける中国での導入実績と成熟度マップ

・ 政策支援

・ 日本企業への示唆

■ 株式会社SUGENAについて

株式会社SUGENAは、日本企業の海外進出・海外企業の日本進出を手掛けるコンサルティング会社です。特に中国・東南アジア地域のクロスボーダー・オープンイノベーション支援に注力し、フィジカルAI・ロボット産業分野では、日本市場への展開を目指す中国企業と日本企業の橋渡し支援も行っています。

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町8-7

ウェブサイト：https://sugena.co.jp/

お問い合わせ：https://sugena.co.jp/contact-us/