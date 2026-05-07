公開8分で完売。日本の天井に合うシーリングファンライト、6日で支援総額632万円突破

株式会社YANA-JAPAN

「海外メーカーの大型ファンは日本の天井に合わず、国産品は送風能力が物足りない」――その空白市場に挑んだ新ブランドが、Makuakeで開始8分で完売枠を出した。

株式会社YANA-JAPAN（本社：東京都豊島区、代表取締役：谷中祐介）は、2026年5月1日にクラウドファンディングサービス「Makuake」で公開したシーリングファンライト「AIR LIGHT ONE KAZE（エアライトワン カゼ）」が、公開からわずか6日間で応援購入総額6,323,430円・支援者274名を達成したことをお知らせします。

公開当日の超超早割（40枠）は8分で完売、超早割（120枠）も4日目に完売。残期間38日を残し、お気に入り登録は1,367人に達しました。シーリングファンライトカテゴリでは異例の初動です。

▼ Makuakeプロジェクトページ（一般読者向け）

https://www.makuake.com/project/air_light_one_kaze/

▼ 公式ブランドサイト（メディア・取材窓口）

https://yana-japan.com/air-light-one-kaze

■ 公開8分で初回ロット完売。Day1で支援総額338万円超

「AIR LIGHT ONE KAZE」は2026年5月1日11時にMakuakeで公開。公開直後から急速に支援が集まり、最初に投入した超超早割（40枠）はわずか8分で完売しました。

▼ 公開後の支援推移

経過｜支援総額｜支援者数｜主な動き

公開8分｜―｜40名｜超超早割（40枠）完売

公開9時間｜2,725,260円｜121名｜Day1で支援総額272万円突破

公開4日目｜4,885,275円｜218名｜超早割（120枠）完売

公開6日目（5/7時点）｜6,323,430円｜274名｜お気に入り1,367人到達

■ 多くの支持を集めた3つの理由 ―― 機能ではなく、暮らしの変化

理由1｜エアコンに頼らず、部屋の温度ムラがなくなる

従来のシーリングファンが上下方向の角度調整にとどまるのに対し、本製品は前後左右と上下を組み合わせた「4D×360°首振り」と7枚羽を搭載。部屋全体の空気を約10秒で循環させ、エアコン併用時の体感温度ムラを解消します。

「冬は天井付近にこもる暖気を足元へ、夏は冷気を部屋全体に。家族が同じ部屋で違う温度を感じる、あの小さなストレスから解放される」（開発担当）

「電気代高騰」「猛暑日の長期化」が続く昨今、エアコン依存度を下げる空気循環ニーズが一般家庭でも高まっており、本製品はその受け皿となっています。

理由2｜DCモーター搭載で、年間を通じて電気代を抑制

従来のACモーターと比較して消費電力を大幅にカットするDCモーターを搭載。エアコンと併用することで、夏冬それぞれのシーズンで体感温度を整えながら、電気代を抑えることができます。

経済産業省「2025年度エネルギー基本計画」でも家庭部門の省エネ強化が掲げられる中、シーリング照明＋空気循環という1台2役の省エネ家電は、住宅のリノベ市場でも注目される製品カテゴリです。

理由3｜照明としての完成度。10段階調光・3段階調色を1台で

ファン機能だけでなく、シーリング照明として10段階の調光・3段階の調色（電球色／昼白色／昼光色）を搭載。リモコン1台で在宅ワーク・読書・就寝時など、シーンに応じた最適な明るさを切り替えられます。

「ファンと照明、それぞれを別個に検討する必要がない」という購入動線の単純化が、Makuake上のサポーターからも好評を得ています。

■ 開発背景：日本固有の「温度・湿度のムラ」。世界の展示会から見出した一台

夏はジメジメと湿気がこもる、冬は暖気が部屋の一部にしか巡らず寒さが残る空間ができてしまう――日本の家庭には、住構造に由来する温度・湿度のムラという固有の課題があります。この課題を解消し、日本の家庭の暮らしをより快適にしたい。その想いから、代表取締役の谷中祐介は世界各地の展示会を巡っていました。

「香港の展示会で出会ったのが、本機の原型となるシーリングファンライトでした。送風性能の高さはもちろん、これまで日本市場で見てきた家庭用シーリングファンライトと比較しても、群を抜いたデザイン性を備えていた。これだ、と直感したのです」（谷中）

その後、現地メーカーを開発パートナーに迎え、約1年の開発期間を経て、4D×360°首振り、DCブラシレスモーター、7枚羽（12インチ）といった機能を、日本の標準的な天井高（2.4-2.7m）に最適化したサイズ（直径480mm／高さ260mm／本体重量2.65kg）で実装。インテリアにも溶け込むミニマルな外観と、安心の3年保証を備えた製品として完成させました。

■ 製品仕様

製品名：AIR LIGHT ONE KAZE（エアライトワン カゼ）

本体サイズ：幅480mm × 高さ260mm

本体重量：2.65kg

入力電圧：AC 100-130V

定格消費電力：約60W（LED 40W＋DCモーター最大15.1W）

羽根：12インチ・7枚羽（PC素材）

首振り：4D×360°

モーター：DCブラシレスモーター（6段階風量・正逆回転対応）

光束：4,000lm（最大時）

調光：10段階

調色：3段階（電球色 2700K／昼白色 4000K／昼光色 6500K）

タイマー：2時間オフタイマー

リモコン：ボタン式リモコン付属

設置方式：天井直付け（引掛シーリング）

本体カラー：ホワイト

一般販売価格：26,500円（税込）

保証：3年保証

■ Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：AIR LIGHT ONE KAZE（エアライトワン カゼ）

公開期間：2026年5月1日～2026年6月14日

プラットフォーム：Makuake

5月6日時点実績：応援購入総額5,524,720円／支援者246名／お気に入り1,298人

Makuakeページ：https://www.makuake.com/project/air_light_one_kaze/

公式ブランドサイト：https://yana-japan.com/air-light-one-kaze

お届け予定：2026年8月末まで

■ 株式会社YANA-JAPANについて

「日本の住空間と暮らしに合うプロダクト」を軸に、海外OEMパートナーと連携した商品開発・D2Cブランド事業を展開する企業です。Makuake・Shopify・Amazon Japan の各チャネルで自社ブランドを販売しています。

会社名：株式会社YANA-JAPAN

代表取締役：谷中 祐介

本社所在地：東京都豊島区

事業内容：OEM商品開発／自社ブランドのEC販売（Shopify・Amazon Japan・Makuake）

コーポレートサイト：https://yana-japan.com/

AIR LIGHT ONE KAZE 公式ブランドサイト：https://yana-japan.com/air-light-one-kaze

■ 本件に関するお問合せ

株式会社YANA-JAPAN 広報担当

Email：yanakka@gmail.com

※ 取材・撮影・サンプル貸出のご依頼にも対応いたします。担当者直通でご返信します。