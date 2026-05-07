セキュリティ対策評価制度への対応に役立つポイントを実機操作で解説！

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社では情報システム管理者様向けに、お1人様1台の実機をご用意し、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の操作を実際に体験いただけるハンズオンセミナーを開催いたします。

5月開催のセミナーでは、2026年度末からの運用が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」への対応について、3月に確定した制度方針を基に「SKYSEA Client View」でご支援できるポイントを解説します。そのほか、IT資産管理や情報漏洩対策で活躍する「SKYSEA Client View」の代表的な機能をご紹介するセミナーも開催。受講費は無料です。ぜひご参加ください。

SKYSEA Client View ハンズオンセミナー 詳細・お申し込みページ

https://www.skyseaclientview.net/event/#handson

■セミナー概要

情報システム部門のご担当者様向け

SKYSEA Client View “体験”セミナー

「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の制度方針から見えてくる組織に求められる対策

https://www.skyseaclientview.net/event/security_system/

近年頻発しているサプライチェーンに起因するサイバーインシデント。その対策として、経済産業省は2026年度末の運用開始に向けて「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の検討を進めています。本セミナーでは、3月に確定した制度方針をもとに今後必要になるセキュリティ強化策に、「SKYSEA Client View」がどのようにお役立ていただけるかのポイントについて、実機体験を交えてご紹介します。なお、本セミナーはSKYSEA Client Viewの操作方法のご紹介がメインです。 制度の詳細については、「SKYSEA Client View 限定ライブ オンラインセミナー」にご参加ください。

○開催日程

・5月26日（火）：名古屋

■詳細・お申し込み

SKYSEA Client View ハンズオンセミナー 詳細・お申し込みページ

https://www.skyseaclientview.net/event/#handson

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。

- SKYSEA および SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。