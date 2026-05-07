第2回ファーマDX EXPO 東京（2026/5/20～22）に出展します

株式会社ミュートス

製薬企業や医療機器業界を中心に、CRM/SFAシステムの導入およびインターネットシステムの開発・企画運営を手がける株式会社ミュートス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：富山慎二、以下ミュートス）は、2026年5月20日（水）～22日（金）に幕張メッセで開催される「第2回ファーマDX EXPO 東京」に出展します。

■出展製品

製薬企業向け営業支援システムCo-ReFit（コ・レフィット）

「Co-ReFit」は、コロナ禍を経て医師からより迅速かつ専門的な情報を求められるMRの自然な成長と、医師との面談時に更なる付加価値を与えることを目指したオープンなWebシステムです。

展示会では、実際のデモンストレーションを通じてMRの活動における課題への解決策を、より具体的にご紹介いたします。

- MRの負担軽減を支援：計画立案・実績入力・報告機能- 報告の質を向上：AI報告品質チェック機能（β版）- 提供情報の質を確保：コンテンツ管理/ビューア機能- 活動経緯を一目で把握：タイムライン機能/AI活動要約機能（β版）- 面談準備をサポート：AI面談シミュレーション（β版）- MRの成長を促進：ナレッジ機能- 予定の二重管理を削減：Googleカレンダー連携副作用情報収集管理システムMESICOT（メシコ）

製薬業界における副作用情報の管理はますます重要性を増しており、適切なデータ収集と管理が求められています。「MESICOT（メシコ）」は、誰でも同じ質の副作用報告管理を実現し、製薬企業が求める正確で迅速な情報共有を可能にする副作用情報収集管理に特化したシステムです。

展示会では、その効果や導入メリットを直接ご紹介します。

- 業務フローに基づいた作業タスクの自動生成と期限管理が可能- 調査依頼と結果入力などの経緯を可視化した履歴管理- 報告、作業の発生タスク期限などメールによる通知- 文献情報と症例をリンクすることで文献由来の症例も管理可能- MRの業務負担を軽減（入力の手間削減/スピードUP）- 訪問が困難な場合でも、医師が直接副作用を報告できるオンライン報告機能を備えています- 副作用だけでなく製品に関するクレームも一元管理できる機能をご用意しています

展示会では、最新機能のデモンストレーションや導入事例のご紹介も行い、

具体的な活用イメージを持っていただけるよう準備しています。

ブースにお立ち寄りいただき、直接お話しできることを楽しみにしております。

■開催概要

■Co-ReFit（コ・レフィット）製品ページ

- 展示会名：第2回ファーマDX EXPO 東京(https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/pdx.html)- 開催期間：2026年5月20日(水)～22日(金) 10:00～17:00- 開催場所：幕張メッセ 4ホール（製造・品質管理 DX ゾーン）小間番号：18-16

https://www.co-refit.media/

■MESICOT（メシコ）製品ページ

https://www.mesicot.jp/

■お問い合わせ

株式会社ミュートス

TEL ：06-6266-0440

FAX ：06-6266-0450

MAIL：salesg@mythos-jp.com