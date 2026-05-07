地域とともに育む、世界へつながる学びのかたち

ALL FOR KIDS 株式会社

Aiwin International School（AWIS）夙川キャンパスは、

開校から1周年を迎えました。

この1年間を通して私たちが強く感じているのは、

夙川エリアの保護者の皆様が持つ、

教育に対する高い意識と、子どもたちの未来を見据えた「世界基準の学び」への強い関心です。



単に英語を学ぶことにとどまらず、「英語で何を学び、どのように考え、どのように社会と関わるか」までを重視されているご家庭が多いことに、私たちは深い感銘を受けています。

夙川の地域において1年間教育活動を行う中で、私たちは「子どもの成長を学校だけに委ねるのではなく、家庭や地域社会とともに支え合いながら育てていく」という文化が根付いていることを実感しました。

保護者同士のつながりや地域コミュニティの協力体制は非常に強く、子どもたちは日々の生活の中で「社会の中で育つ」という感覚を自然に身につけながら成長しています。

このような地域の特性は、AWISの教育理念とも深く一致しています。

「つながり」と「英語で学ぶ力」を軸にした教育 ― AWISのアプローチ

AWISでは、単なる知識の習得や英語力の向上にとどまらず、

「英語で学び、考え、表現する力」を育むことを教育の中心に据えています。

日々の保育・授業は英語環境の中で行われ、子どもたちは自然な形で言語を習得すると同時に、探究型学習（Inquiry-Based Learning）を通じて、自ら問いを持ち、考え、対話しながら理解を深めていきます。

このプロセスにより、英語を単なる「学ぶ対象」とするのではなく、「思考と学びのツール」として活用し、思考力・表現力・コミュニケーション力を一体として育てていきます。

また、AWISではフォニックスや言語発達段階に応じた指導を通じて、幼児期から英語を正しく理解し使いこなす基盤を築くとともに、少人数制の学び環境の中で一人ひとりに寄り添い、自己肯定感と自信を育てています。

さらに、AWIS独自の教育指針である BASIC（Balanced・Adaptable・Self-confidence・Imaginative・Communicative） を軸に、子どもたちがバランスよく成長できるよう支援しています。

これらの力は単なるスキルではなく、他者と関わりながら自分らしく生きるための土台となる重要な要素です。

IB PYPの理念と、夙川キャンパスにおける実践

AWIS豊中キャンパスはIB PYP（国際バカロレア初等教育プログラム）認定校として、国際基準に基づいた教育を提供しています。

夙川キャンパスにおいても、その教育理念である「探究を通じた学び」「主体的な思考」「多様性の理解」といったエッセンスを大切に継承しながら、日々の教育実践に落とし込んでいます。

特に夙川キャンパスでは、地域社会との関わりや日常生活の中での経験を重視し、子どもたちが学びを“実感”として捉えられる環境づくりを行っています。

教室の中だけで完結するのではなく、周囲の人々や環境との関わりの中で学びを深めていくことにより、より現実的で意味のある理解へとつなげています。

このように、PYPの理念を土台としながら、地域とのつながりを活かした実践的な学びへと発展させている点が、夙川キャンパスの大きな特徴です。

これからの展望 ― 学びの質をさらに高め、世界へつなげる

今後、夙川キャンパスでは、地域社会との連携をさらに深めながら、子どもたちが多様な価値観に触れ、より広い世界とつながる機会を創出してまいります。

また、英語教育・探究学習のさらなる質の向上に向けて、カリキュラムの進化、教師の専門性の強化、そして教育環境の充実を図り、より高いレベルでの学びを提供していきます。

教育のその先へ ― AWISが目指す未来

教育のその先にある価値を見据え、AWISが目指す教育について、理事長 岩本美智兒は次のように述べています。

『AWISが目指すのは、単に英語が話せる子どもを育てることではありません。

英語という言語を通じて世界とつながり、他者を理解し、自らの考えを持ち、社会の中で主体的に生きていく力――

そのような「これからの時代に必要とされる人間力」を育むことです。

従来の「教える教育」から、「英語で学び、考える、共に成長する教育」へ。

AWISはこれからも、子どもたち一人ひとりの可能性を信じ、

新しい時代にふさわしい教育のかたちを追求し続けてまいります。』

ALL FOR KIDS株式会社、AIWINインターナショナルスクールについて



■会社概要

会社名 ：ALL FOR KIDS株式会社

本社 ：大阪府大阪市淀川区西三国1丁目36番21号

代表者 ：代表取締役 岩本美智兒

電話番号：06-6397-3010（代表）

URL ：https://aiwininternationalschool.co.jp/

事業内容：保育事業・インターナショナルスクール事業





■施設概要



AIWINインターナショナルスクール夙川校（認可外保育施設）

所在地 ：〒662-0025 兵庫県西宮市北名次町１５－１

電話番号：0798-74-3010



AIWINインターナショナルスクール豊中校（認可外保育施設）

国際バカロレア初等教育プログラム（IB PYP）正式認定校

所在地 ：〒560-0003 大阪府豊中市東豊中町2丁目8番3号

電話番号：06-6845-3010

AIWINインターナショナルスクール三国校（認可外保育施設）

所在地 ：〒532-0006 大阪市淀川区西三国1丁目36番21号

電話番号：06-6397-3010

AIWINインターナショナルスクール千里山校（認可外保育施設）

所在地 ：〒565-0851 大阪府吹田市千里山西5丁目15番4号

電話番号：06-6386-3010



URL ：https://aiwininternationalschool.co.jp/





■対象

Baby Lab ：0歳～9か月

First Discovery：9か月～18か月

Early Nursery ：4/1までに1歳6か月

Nursery ：4/1までに2歳

Preschool ：4/1までに3歳

Junior Kindy ：4/1までに4歳

Kindy ：4/1までに5歳

ACC ：小学生

