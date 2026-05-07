6月30日(火)会場開催「塗装系から考える塗料・塗装・塗膜の基礎」と「塗膜欠陥の現象、メカニズムと対策」を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は「塗料の基礎から欠陥対策」に関する会場セミナーを開講いたします。

ご好評につき、２０２６年度も開催します！

塗料の初心者から経験者まで、現場で役立つ知識を一日で習得できる講座です。

塗料の基礎から欠陥対策について、電着塗装、溶剤系・水性系塗装の全工程を解説します。

講師がリアルタイムに会話をしながら分かりやすく解説します。休憩時間や講演終了後には、現場で抱えているお悩みを個別にご相談いただけます。

ご参加者様からの満足度が非常に高く、会場ならではの雰囲気で楽しく学べますので、是非、御来場ください！

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

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テーマ：「塗装系から考える塗料・塗装・塗膜の基礎」と 「塗膜欠陥の現象、メカニズムと対策」

開催日時：2026年06月30日(火) 10:00-17:00

参 加 費：49,500円（税込） ※ 製本印刷にて配布

URL ：https://andtech.co.jp/seminars/1f11c511-c00f-6182-91f1-064fb9a95405

会場：東京都・中央区立産業会館

セミナー講習会内容構成

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ブライトン塗料塗装研究所 特別顧問／(元)日本ペイントホールディング株式会社／(元)株式会社クボタ：赤堀 雅彦 氏

習得できる知識

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１.塗料の基礎知識

２.塗膜構成（塗装系）と塗膜形成の知識

３.塗膜・塗装欠陥の原因と対策

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

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【講演主旨】

一連の塗装工程を概観することで、製品までの流れをつかむことができます。外観品質向上に向けて、欠陥塗膜の現象や発生メカニズム、その対策を講じる対応力を得ることができます。

【プログラム】

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1．塗料の基礎

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1.1 序章：塗料の歴史から塗料の変遷を考える

1.2 塗料とは、元来どのようなものか

1.3 塗料の３つの役割（外観、保護、機能）

1.4 塗料、塗装の基礎用語

1.5 塗料の種類（天然樹脂系、合成樹脂系）

1.6 塗料成分（樹脂、顔料、溶剤、添加剤）とその役割

1.7 塗装系とその目的

1.8 塗装方法、塗装系の考え方

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2．表面処理工程とその目的・必要性

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2.1 物理的処理：ショットブラスト工程

2.2 化学的処理：脱脂工程（酸脱脂とアルカリ脱脂の違い）

2.3 表面調整工程（りん酸亜鉛化成だけの前処理）

2.4 化成処理工程（りん酸鉄、りん酸亜鉛、酸化ジルコニウムなど）

2.5 表面処理の不具合事例

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3．電着塗装工程：（含：プライマー処理（下塗）

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3.1 電着塗料の基礎、プライマー塗料との使い分け

3.2 電着塗装のメカニズム（電気泳動法）

3.3 電着塗装の管理項目

3.4 電着塗装の特徴：つきまわり性（溶剤プライマーとの比較）

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4．溶液型塗料の塗装方法

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4.1 溶剤系塗料vs水系塗料 その特徴と欠点

4.2 スプレーガンの特徴（エアスプレーとエアレススプレー、ベルカップ型スプレー）

4.3 スプレー塗装の適正粘度

4.4 メタリック塗料、パール塗料、クリヤ塗料の原理と特徴

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5．製品、塗膜の一般試験

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5.1 塗料成分の分析

5.2 塗料の性状／性能試験

5.3 塗膜の性能試験

5.4 外観観察の基礎（標色系、色差と光沢測定）

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6．塗膜欠陥の解析

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6.1 分析の進め方（3つの方向）

6.2 様々な分析装置

6.3 欠陥（塗料・塗装・塗膜）の正しい用語

6.4 欠陥の発生時点

6.5 各欠陥現象（わき、膨れ、たれ、へこみ、はじき、割れ、異物など）

6.6 各欠陥の原因（発生メカニズム）とその対策

6.7 塗膜欠陥の分析事例

株式会社AndTechについて

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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

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一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

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選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

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経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

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本件に関するお問い合わせ

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株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

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＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上