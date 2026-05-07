マーケティングAI OS「ENSOR」、多言語テキスト変換機能を追加──バナー画像内の文字をAIが翻訳し、デザインを維持したまま多言語版を即生成

REHATCH株式会社

インバウンド対応・海外展開・多言語ECを並走させるインハウスマーケターにとって、広告バナーの多言語版制作は継続的な工数コストの発生源です。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、マーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、広告バナー画像内のテキストを翻訳し多言語版を自動生成する新機能「多言語テキスト変換」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

広告運用を内製化している企業では、インバウンド対応・海外展開・多言語ECを並走させるケースが増えており、広告バナーの多言語版制作が継続的な工数コストの発生源となっています。広告運用インハウスチームがデザインの再現性を保ちながら複数言語分のバナーを制作するには、翻訳・レイアウト調整・確認のループが必要になります。

・翻訳後にテキストの長さが変わり、デザインレイアウトが崩れる

・言語ごとにデザイナーへ個別依頼が発生し、コストが積み上がる

・同一デザインを維持したまま迅速に多言語展開できるツールが少ない

ENSORはこの機能により、既存の広告バナー画像を指定言語に翻訳し、元のデザイン構造を維持したまま多言語版バナーを自動生成する環境を提供します。

■ 新機能の詳細

多言語テキスト変換機能とは、広告バナー画像をENSORにアップロードし、翻訳先の言語を指定するだけで、画像内テキストをAIが翻訳し、デザインバランスを維持したまま差し替えた多言語版バナーを生成する機能です。

▼ 利用の流れ（3ステップ）

Step 1: 翻訳元の広告バナー画像をENSORにアップロードする

Step 2: 翻訳先の言語（英語・中国語・韓国語など）を指定する

Step 3: AIが画像内テキストを翻訳し、デザインを維持した多言語版バナーを出力する

翻訳後のテキスト量の増減に伴うレイアウト調整もAIが対応し、翻訳とデザイン維持を一工程で完結します。複数言語への同時展開にも対応しており、多言語版バナーの量産フローを大幅に短縮します。

▼ Before

バナーの多言語版制作には翻訳→デザイナーへの入稿→レイアウト確認のループが発生し、言語数が増えるほどコストと工数が倍増していた。

▼ After

バナーと翻訳先言語をENSORに渡すだけで、デザインを維持した多言語版バナーを即出力。多言語対応を内製で高速回転できる。

■ 想定される活用シーン

すでに広告運用をインハウス化しているチームの場合

インバウンド・海外展開・多言語ECを並走させている企業のインハウスマーケターが、バナー1点から英語・中国語・韓国語など複数言語版を即日量産するために活用できます。デザイナーへの追加依頼なしに多言語クリエイティブを内製完結できるため、キャンペーン展開のスピードを維持しながら対応言語数を拡大できます。

広告運用の内製化を進めたい企業の場合

外部エージェンシーや制作会社に多言語バナーの制作を委託している企業が、内製化の第一歩としてこの機能を活用できます。翻訳・デザイン調整をAIが代行するため、デザイン専任担当がいない体制でも品質を担保しながら多言語対応を自社完結に移行できます。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/

▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。