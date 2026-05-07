2026年春ドラマで「最終回まで見続けたい作品」1位は日曜劇場『GIFT』──TVマガが291人に独自調査

株式会社WonderSpace

エンタメ情報メディア『TVマガ』（運営：株式会社WonderSpace）は、2026年4月期の春ドラマ視聴経験者291名を対象に「最終回まで見続けたい作品」に関するアンケート調査を実施しました。総合ランキング1位はTBS系日曜劇場『GIFT』（11.7%）、2位はテレビ東京系『孤独のグルメ Season11』（11.0%）、3位はテレビ朝日系『リボーン ～最後のヒーロー～』（9.3%）と1～3位が僡差の混戦に。さらに性別・年代によって支持される作品が劇的に異なることや、人気4位の『サバ缶、宇宙へ行く』が同時に離脱率1位でもあるという両極化現象も明らかになりました。

調査結果サマリー

【総合ランキング TOP10】

【性別による支持作品の違い】

- 女性総合1位：『GIFT』(TBS系) 10.9%（n=192）- 男性総合1位：『孤独のグルメ Season11』(テレビ東京系) 20.2%（n=94）- 男性2位：『サバ缶、宇宙へ行く』(フジテレビ系) 18.1%

男性は「孤独のグルメ＋サバ缶＋GIFT」の上位3作品だけで男性票の**52.1%**を占める集中型。一方、女性は分散型で多様なジャンルが支持されています。

【年代別1位】

20代は「サバ缶」が約2割を占める集中型、30～60代では「GIFT」が中心という、世代×性別の鮮明な分断が見られました。

【離脱作品ランキング】

回答者の33.7%（98名）が「途中で離脱した作品がある」と回答。

『サバ缶、宇宙へ行く』は人気4位＋離脱率1位の両極化作品となりました。

視聴者の声（一部押粋）

【来期（夏ドラマ）への期待度】- 「期待が高まった」合計：38.2%（大いに6.9% + やや31.3%）- 「変わらない」：57.7%- 「期待が下がった」合計：4.1%

1位『GIFT』

「日曜劇場はほぼ毎シーズン最終話までリアルタイム視聴するくらいハズレがない。車椅子ラグビーというテーマと豪華なキャスト陣、展開が読めない脚本で既に毎週の放送が楽しみ」（30代女性）

2位『孤独のグルメ Season11』

「仕事で疲れて帰ってきた時に五郎さんがただ黙々と食べる姿が、安心して見れるしなぜか癒しにもなるので最後まで見たくなる」（50代男性）

3位『リボーン ～最後のヒーロー～』

「過去をやり直すチャンスを与えられた主人公が、選択の積み重ねで人生をどう変えていくのかが面白そうだと思った。伏線や人間関係の変化も丁寧で、結末まで見届けたくなる」（20代男性）

4位『サバ缶、宇宙へ行く』

「サバ缶が宇宙での役目を持つ理由やサバ缶の正体や伏線が少しずつ明かされ、仲間との関係性も変化していく構成が秀逸で、ギャグの裏で進む核心の謎が気になる」（30代男性）

編集部による考察

1位GIFTは日曜劇場ブランドへの信頼感と「サンクチュアリの脚本家」への期待が女怰30～50代を中心に幅広く支持を集めました。一方2位孤独のグルメ Season11は男性票の20.2%を獲得する圧倒的な男性層キラーとなり、両者は完全に異なる属性に支持されることで僡差0.7%の混戦を生んでいます。

注目すべきは4位『サバ缶、宇宙へ行く』で、人気4位＋離脱1位という両極化現象。20代男性中心に熱狂的ファンを生む一方で、独特の世界観が「合わない」層も生んでいる構造が浮かび上がりました。

調査概要

本調査の詳細記事

- 調査名：2026年春ドラマ「最終回まで見続けたい作品」ランキング調査- 調査主体：TVマガ編集部（株式会社WonderSpace）- 調査期間：2026年5月3日～5月4日- 有効回答数：291名（全国20～69歳男女）- 調査方法：インターネットアンケート- 属性内訳：女怰66.0%・男怲32.3%／30代33.3%・40代27.8%・50代17.2%・20代14.8%・60代5.8%

詳細なランキング・全コメント・年代別クロス集計などの完全データはTVマガ記事をご覧ください。

▼【291人調査】2026年春ドラマ「最終回まで見続けたい作品」ランキング

https://saru.co.jp/tvmaga/spring-drama-2026-watch-till-end-ranking/

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