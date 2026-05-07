マーケティングAI OS「ENSOR」、テンプレート画像作成機能を追加──既存バナーのテキストをプレースホルダーに置換しテンプレート化を自動化

REHATCH株式会社

広告運用をインハウス化しているチームにとって、成果の出たバナーを「型」として量産に活用することは重要な戦略でありながら、テンプレート化の作業がデザイナー依存になりやすい領域です。REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、既存バナーを再利用可能なテンプレートに自動変換する新機能「テンプレート画像作成」を追加したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

成果の出た広告バナーを「型」として活用し、訴求やコピーを差し替えながら量産するアプローチは、インハウス広告運用において効率的なクリエイティブ戦略のひとつです。しかし、既存バナーをテンプレートとして整備するには、デザインファイルからテキストレイヤーを分離する作業が必要で、デザイナーが関与しないと進めにくい状況があります。

・成果バナーをテンプレート化しようとするとデザインファイルの再編集が必要になる

・テンプレート管理がデザイナー依存になり、マーケターが自律的に使い回せない

・バナー量産のための「型」整備に思わぬ工数がかかる

ENSORはこの機能により、完成バナー画像を入力するだけで、テキスト箇所をプレースホルダーに置換したテンプレート画像を自動生成する環境を提供します。

■ 新機能の詳細

テンプレート画像作成機能とは、完成した広告バナー画像をENSORに入力すると、AIが画像内のテキスト要素を識別し、プレースホルダー（差し替え用の空枠）に置換したテンプレート版バナーを自動生成する機能です。

▼ 利用の流れ（2ステップ）

Step 1: テンプレート化したい既存バナー画像をENSORにアップロードする

Step 2: AIがテキスト要素を検出・プレースホルダーに置換し、テンプレート画像として出力する

生成されたテンプレートは、テキスト編集機能や多言語変換機能と組み合わせることで、バナー量産フローの起点として活用できます。デザインファイルの管理から切り離されたテンプレート運用が可能になり、マーケターが主導で量産サイクルを回せます。

▼ Before

成果バナーのテンプレート化にはデザインファイルの編集が必要で、デザイナーへの依頼または専用ツールの操作が前提だった。

▼ After

完成バナー画像をENSORに渡すだけで、テキストをプレースホルダーに置換したテンプレート版を即生成。デザインファイル不要でバナー量産の型を整備できる。

素材バナーテンプレート化したバナー■ 想定される活用シーン

すでに広告運用をインハウス化しているチームの場合

インハウスでバナーを量産しているものの、テンプレート整備がデザイナー依存になっているチームが、マーケター主導で型を整備するために活用できます。デザインファイルなしに完成バナーからテンプレートを即生成できるため、量産フローのボトルネックを解消しながらクリエイティブの回転速度を高められます。

広告運用の内製化を進めたい企業の場合

デザイナーがいない体制でバナー量産を内製化しようとしている企業が、テンプレート整備の第一歩として活用できます。AIが既存バナーからテンプレートを自動生成するため、デザイン専門知識がなくてもバナー量産の基盤を自社完結で構築できます。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

主な機能

・AI編集：高品質なデザイン生成で、背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現

・ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成

・動画生成：静止画バナーを簡単操作で動画化し、背景の動き、人物モーション、CTAボタンアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能

・LP生成：チャット形式でAIと会話し、完成度の高いランディングページのイメージと実装用コードを取得

・データ連携：複数マーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用

・ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出

・ブランドチェック：企画・レビューを集約し、広告表現ルールやブランド準拠性をAIが自動チェック

・テンプレート：100種類以上のテンプレートから選択し、業種・用途に合わせたクリエイティブ制作が可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/

▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■ REHATCH株式会社について

・会社名：REHATCH株式会社

・所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

・代表者：代表取締役 迫田 亮太

・設立：2019年8月

・事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

・コーポレートサイト：https://re-hatch.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp / TEL：03-5846-9184

※ 本プレスリリース内の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。