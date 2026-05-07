【高知大丸】日本全国のこだわりの味が大集結！！シューイチ 全国うまいもの博を5月9日（土）から開催

お弁当、惣菜、パン、スイーツ…全国各地の人気店のいちおしグルメが目白押し。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

北海道札幌市/札幌豊平館厨房

特製昆布ダシで熟成した北海道産牛ヒレステーキに、大粒の北海道産天然ホタテと本ズワイ蟹を贅沢にトッピング。

実演

●北海道産牛ヒレ昆布熟成ステーキと海の幸弁当（1折）［各日限定100折］〈税込〉3,456円

宮城県仙台市/鉄板ダイニング誉

A5ランク仙台牛ステーキと名物牛タンを楽しめます！

新登場・実演

●仙台牛A5ステーキ&牛たん食べ比べ膳（1折）［各日限定50折］〈税込〉3,240円

愛知県名古屋市/THE LAB NAGOYA

“超”微粒子状のメレンゲを使用することでまるでチョコレートの雲を食べているかのような感覚のガトーショコラをお届けします。

新登場

●THE chocola（1本280g、およそ6人分）〈税込〉7,000円

京都府京都市/グランマーブル

祇園辻利の抹茶を使った生地に少しビターなチョコレートを織り込んだ和洋の贅沢なフレーバーです。

●祇園辻利抹茶ショコラ（1斤）〈税込〉1,728円

詳細を見る :https://shopblog.dmdepart.jp/kochi/detail/?cd=131296&scd=003187

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