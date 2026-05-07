【調査レポート】渋谷のインバウンド拠点で「日本酒の海外需要」を可視化。未来日本酒店＆SAKE BARが南会津4酒蔵の銘柄に対する訪日客へのテストマーケティングをサーベイリサーチセンターと共同で実施。

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区／代表取締役：佐々木文人）の子会社であるFrontier&Co株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役：高倉喜仁）が運営する「未来日本酒店＆SAKE BAR」 （https://sakebar.frontierco.jp/）にて、福島県南会津町および株式会社サーベイリサーチセンターによる訪日外国人観光客を対象とした日本酒のテストマーケティング調査を実施いたしました。

未来日本酒店＆SAKE BARｘインバウンド顧客テストマーケティング

本プロジェクトでは、世界中から観光客が集まる「渋谷」に店舗を構える未来日本酒店＆SAKE BARを活用し、日本酒の認知・理解・購買意欲に繋がる具体的な導線を検証。

その結果、海外展開を目指す自治体や酒蔵にとって極めて有益な示唆が得られました。これを受け、未来日本酒店＆SAKE BARは今後、全国の自治体やメーカーの海外進出を支援する「インバウンド・マーケティングプラットフォーム」としての機能を本格強化いたします。

■ 調査実施の背景：『訪日体験』を起点とした地方創生の新たなモデル構築

訪日客の約6割*が訪れる渋谷に位置する当店は、連日世界中から日本文化に関心の高い層が集まります。

今回、南会津町、南会津町観光物産協会、および町内の4酒蔵（会津酒造、開当男山酒造、国権酒造、花泉酒造）と調査会社サーベイリサーチセンタが連携し、「どのようなストーリーや味わいが外国人に刺さるのか」を当店にて実証的に検証いたしました。

*※：東京都産業労働局 「令和６年 国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書」

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/03_r6houkoku_1222

■ 調査実施体制

調査会社：(株)サーベイリサーチセンター

実施主体、インバウンド調査設計・分析を担当

地域：南会津町、南会津町観光物産協会

地域連携・酒蔵支援・情報発信検討

酒蔵：会津酒造、開当男山酒造、国権酒造、花泉酒造

アドバイス、商品提供

店舗：未来日本酒店＆SAKE BAR

テストマーケティングスペース協力

調査に提供いただいた日本酒：

国権酒造：山廃純米 國権

会津酒造：山の井 清か（さやか）

開当男山酒造：南山 純米吟醸

花泉酒造：ロ万 純米吟醸 一回火入れ

■ 調査で得られた主な実績と示唆

会津酒造、開当男山酒造、国権酒造、花泉酒造

今回の取り組みを通じて、海外向けマーケティングの際に留意すべき事項がいくつか示唆されました。

味に対する感想：

酒蔵担当者と調査員（日本人）、ゲスト（外国人）で同サンプルに対する味の感想が大きく乖離。

ここから海外向けのプロモーションにおける味の訴求については実際のユーザーの声を取り入れながら構築することの重要性が示唆されました。

嗜好：

味のみで選択してもらったところ、比較的すっきりしている銘柄が人気。

日本酒の味そのものを楽しむよりも、食事とペアリングすることを前提としている層が多く、蒸留酒であるウイスキーではなく、ワインと同じような楽しみ方を前提にする人が多いことが示唆されました。

銘柄の選び方：

ウイスキーのように種類や歴史があることは分かるが、何を選んだら良いのかわからず「怖い」という発言もあり。

数少ない情報源としての「ラベル」について、日本語のデザインは「絵」として見られ、銘柄の名称から何も受け取れていないため、英語等での補記、または添付する多言語リーフレット、または店員からのリコメンドなどが必須ということが確認されました。

■ 未来日本酒店が提供する「インバウンド・プロモーション支援」機能

インバウンド調査風景

今回の調査結果を受け、未来日本酒店＆SAKE BARは、自治体や事業者様が抱える「海外への打ち出し方がわからない」「海外顧客の反応を知りたい」という課題に対し、以下の機能を提携・提供いたします。

テストマーケティング支援：

渋谷の店舗を活用した訪日客への試飲・試用、および詳細なアンケートデータの取得。

ストーリーテリング型PR：

外国人スタッフを含む専門家によるブランド背景の伝達と、インバウンド層への直接アプローチ。

グローバル・ショーケース：

渋谷から世界へ向けた、画像・動画素材の撮影およびSNS発信の拠点活用。

■ 今後の展望：地方と世界をつなぐ架け橋へ

未来日本酒店は単なる酒販店・日本酒BARに留まらず、日本の素晴らしい地方資産を世界へ届けるための「最前線の情報発信拠点」として、共創パートナー（自治体・企業）を広く募集いたします。

■未来日本酒店＆SAKE BAR概要

未来日本酒店＆SAKE BAR未来日本酒店＆SAKE BAR

所在地：東京都渋谷区宇田川町29-7 Y'MEZビル 2階

アクセス： 渋谷駅から徒歩3分

営業時間：12:00～22:30（L.O. 22:00）

URL：https://sakebar.frontierco.jp/

TEL：03-6455-3975

MAIL : mirainihonshu_shibuya@frontierco.jp

Instagram：https://www.instagram.com/miraisakebar/

Facebook：https://www.facebook.com/miraisakebar/

X：https://x.com/miraisakebar

■株式会社羅針盤について

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/

■ 【未来日本酒店＆SAKE BAR運営会社】Frontier&Co株式会社について

Frontier&Co株式会社は未来日本酒店＆SAKE BARの運営会社であり、羅針盤の完全子会社となります。

インバウンド観光客に対する日本酒体験コンテンツの需要の高まりを受け、2025年5月に羅針盤がM&A（https://compasscorp.jp/news/558/）で株式取得する形で未来日本酒店＆SAKE BARの事業を承継しております。

会社名：Frontier&Co株式会社

代表取締役：高倉 喜仁

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：未来日本酒店＆SAKE BARの運営

HP：https://compasscorp.jp/frontierco/