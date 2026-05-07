【NHKカルチャー】現代歌人・石川美南さんの短歌講座がNHK文化センター柏教室で始まります！3か月連続で丁寧に指導。はじめて短歌にふれる方も大歓迎です。

株式会社エヌエイチケイ文化センター歌人 石川美南さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1290987.html

三十一音の限られた文字数の中で想いや感覚を発信していく短歌が、いま若い人たちを中心に静かなブームを迎えています。

SNSなど様々な媒体を通して、短歌に興味を持っている方に朗報です。

いつもの日々に、ほんの少しの短歌を。

3か月連続の小さな短歌講座です。

各回の前半は、最新の現代短歌や短歌を作るコツをご紹介します。

後半は、事前提出していただいた短歌を一緒に読んでいきます。

短歌が好きな方はもちろん、はじめて短歌に触れる方も大歓迎です！

●講師プロフィール

石川美南（いしかわ みな）

1980年生まれ。同人誌poolおよび[sai]の他、さまよえる歌人の会、山羊の木などで活動中。歌集に『砂の降る教室』『裏島』『離れ島』『架空線』『体内飛行』。2020年、第1回塚本邦雄賞受賞。2023年より短歌研究新人賞選考委員。趣味は「しなかった話」の蒐集。南インドカレーが好き。動物ではナマケモノに似ていると言われる。



〈自選3首〉

カーテンのレースは冷えて弟がはぷすぶるぐ、とくしやみする秋 『砂の降る教室』

息を呑むほど夕焼けでその日から誰も電話に出なくなりたり 『離れ島』

卓上の骨格図鑑ペリカンのページ気が済むまで生きて死ぬ 『架空線』

短歌のある日

講師：歌人 石川美南

開催形式：教室受講

開催日時： 2026年6月14日、7月12日、8月9日(日)

13:30～15:30

受講料：会員 12,012円（税込）・一般（入会不要） 13,728円（税込）

主催：NHK文化センター柏教室

詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1290987.html