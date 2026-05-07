〈歓宿縁 ESHIKOTO〉8月22日(土) 永平寺町夏の風物詩「大燈籠ながし」特別プラン販売開始

株式会社アクアイグニス

このたび、株式会社アクアイグニス（本社：東京都中央区、代表取締役：立花哲也）が運営する、福井県永平寺町の温泉オーベルジュ〈歓宿縁 ESHIKOTO〉では、2026年8月22日（土）に九頭竜川にて行われる「第39回 永平寺町大燈籠ながし」にご参加いただける宿泊プランを販売いたします。

永平寺町大燈籠ながしは、日本夜景百景にも選ばれている、永平寺町の夏の風物詩です。曹洞宗大本山永平寺の僧侶約120名が一堂に集い、「大施食法要」という読経と戒名・法名の読み上げ供養が営まれた後、先人たちへの「愛と感謝」、供養の想いを込めた約1万個の燈籠が九頭竜川へと流されます。１万基の燈籠が光の帯をつくる様は、美しく幻想的で、全国各地から多くの人が癒しや安穏を求め訪れています。



歓宿縁 ESHIKOTOでは、この日のご宿泊者様限定で、特別にご自身で帆書きした燈籠を流していただく事ができます。燈籠に託された静かな祈りが光の帯となり水面を流れていく様子は、忘れられない光景となることでしょう。また、最後に行われる打ち上げ花火は、全客室からもお楽しみいただけます。ゆらめく灯りに願いを込めて、歓宿縁で心静かな夏の夜をお過ごしください。

プラン内容

■特徴１■ お部屋のしつらえ

お部屋には「願い灯籠」をご用意。静かな客室で心を落ち着けながら、それぞれの想いを書き記すひとときをお過ごしいただけます。また、ささやかな涼を感じていただけるよう、歓宿縁オリジナルロゴ入りのうちわもご用意。創業80年以上の歴史をもつ越前和紙の工房〈柳瀬良三製紙所 -RYOZO-〉にて、丁寧に仕立てられた一品です。

越前和紙 うちわ願い燈籠の帆書き

■特徴２■ ご夕食「日本料理 えん」

ご夕食は〈日本料理 えん〉にて、九頭竜川で獲れる天然鮎を主役とした「北陸の旬会席」をご用意。清らかな水と良質な苔に育まれた鮎は、激流をかきわけて泳ぐことで身が引き締まり、ほどよく脂の乗った香り高い味わいが特徴です。香ばしく焼き上げた一皿は、黒龍の日本酒の繊細な旨みと調和し、福井ならではの豊かな余韻をお楽しみいただけます。

カウンター席九頭竜川 天然あゆ

■特徴3■ 燈籠ながし体験

ご夕食後は、イベント会場へ送迎付きでご案内し、ご自身の手で書いた燈籠を、混雑を避けた場所でゆったりと流していただけるよう、特別な許可を得ております。なお、会場では歓宿縁のスタッフが丁寧にご案内いたしますので、初めての方でも安心してご参加いただけます。

九頭竜川 燈籠流し

イベントの最後に行われる打ち上げ花火は、歓宿縁の全客室からご覧いただくことができ、プライベートな空間でゆったりとお楽しみいただけます。また、会場でのご鑑賞もお選びいただけるよう、チェックイン時にご希望をお伺いいたします。

宿泊プラン詳細

施設のご紹介

打ち上げ花火[表: https://prtimes.jp/data/corp/72765/table/85_1_a6068b038be7de0102bb6738fc7cc6cb.jpg?v=202605071151 ]ご宿泊予約 :https://reserve.489ban.net/client/kanshukuen/0/plan/id/252994/stay?noSearch=1

■歓宿縁 ESHIKOTO（かんしゅくえん えしこと）https://kanshukuen.com/(https://kanshukuen.com/)

2024年11月に誕生した、お酒を軸に福井をはじめとする北陸の食と文化を発信するオーベルジュ。“日本の食文化の原点”とも呼べるこの土地で至極の滞在を演出するのは、創業二百余年の歴史を持ち、目の前を流れる九頭竜川の良質な伏流水から生み出された銘酒「黒龍」、そして福井を代表する実力派〈日本料理 えん〉と、気鋭のフレンチ〈cadre（カードル）〉。美酒と美食で皆様をお迎えいたします。

歓宿縁 ESHIKOTO



総敷地面積｜約18,000平方メートル ｜駐車場：宿泊棟前に各1台、レストラン駐車場あり｜客室数：8棟

所在地｜〒910-1202 福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第10号15番地1

アクセス｜

・えちぜん鉄道 勝山永平寺線「永平寺口駅」で下車、タクシーで約6分

・JR「福井駅」より車で約27分

・中部縦貫自動車道「永平寺参道IC」より車で約10分

施設についてのお問合せ： 0776-50-1323

ご宿泊専用ナビダイヤル ：0570-04-1923 (9:00-20:00）

宿泊プラン一覧はこちら(https://reserve.489ban.net/client/kanshukuen/0/plan?_gl=1*145d7c7*_gcl_au*MTc5NzIxOTI1OC4xNzcyNjkyNjQw)

instagram :https://www.instagram.com/kanshukuen/