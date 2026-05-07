全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBY誕生の裏側に迫る、ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』#2、ファンクラブ会員200名と先行試写会を開催！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#2を、2026年5月6日（水・祝）夜10時より放送。それにあたり、放送当日にファンクラブ会員『TOMO』限定の先行上映会を都内で実施し、約200名のファンが集まりました。

会の開始前の意気込みを聞かれたメンバーたちからは、「初めて、TOMOのみなさんとVIBYしかいない状態で会えるということですごく楽しみですし、ちょっと緊張しています。あと、新曲の『HANAMARU』を聴いてもらえるということでどんな反応をされるのか、「ABEMA」の番組の先行公開の反応も含めて楽しみです。」と話しました。また、「ステージからとは違うファンの方との距離で、こんな距離感で会えることはこれまでになかったので緊張と楽しみが混ざっています。」と話していました。

■ファン200名との質問コーナー

先行上映を追え、VIBYたち本人が登場すると会場にいるファンたちからは、悲鳴のような大きな歓声があがりました。冒頭メンバーから自己紹介があり、ファンからの質問に答えるコーナーが実施されました。

「共同生活を通して知ったメンバーの意外な素顔がある場合聞きたいです！」との質問に対してRYOHAからは「AKITOの寝相ですね。普通のベッドって四角いじゃないですか。でもAKITOはベッドの上の部分を使わずに、下の部分だけで丸まって寝ているんですよ。そこが意外でした。」とコメント。「 気づいたらそうなっちゃっているんだよね（笑）。」と答えると会場は笑いに包まれました。

KOTAROからもAKITOに対しては、「美容に関心があって完璧なようでいて、以外と飽き性な一面があって完璧なだけじゃない素顔もしれました。」とコメントしました。

「メンバーみんなのお互いに尊敬しているところと逆に自分が1番自信のあることが知りたいです！」という質問に対して、RENKIは「IOの料理が上手いところを尊敬している！」とコメント。IOからRENKIへは「集中力がすごい所！」と回答し、「みんなが帰ろうかなと思うタイミングでも最後まで頑張っている」と努力家の一面を明かしました。さらに、RYOHAもRENKIの集中力について尊敬しているとコメントし、「僕は集中力を続けることが苦手なタイプなので、すごいなっていつも思っています。」と話しました。

「デビューまでの1329日間、韓国での合宿で大変なこともあったと思います。そんな中、メンバーとの楽しい出来事や思わず笑ってしまったほっこりエピソードがあれば、教えてください。」という質問については、KOTAROが、RYOHAとRENKIとカラオケにいって自分たちの曲があったことが嬉しかったと回答。点数を聞かれると「それはシークレットです！」と答え笑いが起こりました。他のエピソードも聞かれると、「韓国での面白かった出来事といえば、宿舎に虫が出た時ですね。全員で「キャーキャー」言いながら、つま先立ちで逃げ惑って（笑）。あの騒いでいた時間は今となっては楽しい思い出です。」と話しました。

「デビューまでの期間で一番つらかった瞬間と、それをどうやって乗り越えたのか知りたいです。」という質問に対しては、AKITOは「休みの日に自分の好きなことをたくさんしたり、練習終わりにみんなで映画をみにいくなどちょっと先の楽しいことを決めて頑張りました。」と回答。

RENKIは、「（ダンス未経験だったので）最初のレッスンではまったく踊れず辛かった。でもキックボクシングをやっていたので、忍耐力や負けない気持ちには自信があって。他の練習生たちをライバルだと見立てて、そこに向かって努力していったことがよかったのかなと思います。」とコメントしました。

「これからの活動でTOMOとやってみたいことは？」と聞かれると、IOは「VIBYの挨拶を一緒に考えたり、曲中の掛け声を一緒に考えてみたい！」とコメント。それぞれのメンバーたちも自分たちの地元でのライブがたくさん出来たら嬉しいと話しました。

最後に、「武道館という大きな舞台が待っていますが、どんなステージにしたいですか？

「TOMOに届けたいメッセージや思いがあれば教えて欲しいです！」との質問に対しては、

IO「武道館という大きなステージが待っています。今の僕たちはまだ実力不足な面もありますが、皆さんと一緒に成功させたい。僕たちにしかできない、魅力あふれるステージを作ります。応援よろしくお願いします！」

KOTARO「ファンの皆さんと僕たちしかいない空間で、最高の思い出を作りたいです。かっこいい姿も可愛い姿も見せられるように頑張ります。」

RENKI「今も必死に練習しています。もっともっと練習して、最高にかっこいい姿をお見せするので楽しみにしていてください。」

AKITO「難しい挑戦ですが、来てくれた人が「楽しかった！」と思える最高のパフォーマンスを約束します。」

RYOHA「初めての武道館、みんなで一緒に盛り上がって最高なステージにしましょう。これからも頑張ります！」

とそれぞれが語りました。

■新曲『 HANAMARU』最速視聴＆200名のファンとのTikTokダンス！

続くコーナーでは、5月13日（水）にリリースされる2nd Digital Singleである『 HANAMARU』が会場限定・先行でフル尺公開されました。さらに特別企画として、会場のファンにメンバーからTikTokダンスを直接レクチャー。メンバーひとり一人がファンの近くでダンスを教え、会場全体が一体となって盛り上がりました。

最後には、VIBYたちによるお見送り会が開催され、会場に来てくれたファンへの感謝の気持ちを伝えて、大盛況の中、会は幕を閉じました。

参加したファンたちからのアンケートでは、番組の満足度は100％となり『本日の映像を見て、VIBYへの「熱量」や「期待感」はどう変わりましたか？』という質問に対して、「過酷な韓国合宿を終えたみんながすごく頑張ろうとしていて応援したいと思った。」「爆上がりしました。2年でここまでの実力をつけるのはとても大変なことなのに、乗り越えたメンバーへの尊敬が止みません。メンバーの涙を見て、どれだけ大変だったのかが直に伝わってきました！」「可愛いさと初々しさに驚きでした！完全にはまってしまいました。」などの回答が寄せられました。

■『VIBY 1329 The night before debut』#2 初めて武道館のステージを見る瞬間にも密着

先行試写会にて公開した『VIBY 1329 The night before debut』#2では、VIBYのメンバーたちが韓国で過ごした練習生時代に密着。日本で発掘された12人の少年たちが、過酷なトレーニングと共同生活の中で成長していく姿が描かれました。

番組内では、共同生活や、週6日に及ぶレッスンの日々が明かされ、厳しいレッスンの中で極限状態に追い込まれた当時の心境について、IOとRENKIは「スタジオの前で、“逃げようか”って本気で考えた」と振り返ります。さらに、ほかのメンバーたちも「帰る時間もほとんどなくて、寝る時間も削って…本当にしんどかったです」と明かしました。

ダンス未経験からスタートした苦悩について、RENKIは「本当に踊れなくて、最初は立っているだけみたいな状態でした」と当時を語り、そこからの自身の変化についても「なんで続けてるのか分からなかったんですけど、“それが夢になったんじゃない？”って言われて、そこで初めて気づきました。その時に自分の中でスイッチが入った」と、キム・ミジョン氏との会話をきっかけに“夢”を自覚した瞬間を振り返りました。

また、5人でのデビューが決まった瞬間について、KOTAROは「やっと世界に出られるというか、この2年間やってきたものを見せられると思うとワクワクしています」と語り、IOも「VIBYって名前を聞いたら、“あのグループか”って思ってもらえる存在になりたい」と、それぞれが未来への思いを口にしました。

さらに番組では、日本武道館でのデビューショーケースを控えたメンバーたちが、初めて武道館のステージを見る瞬間にも密着。その規模に圧倒されながらも、「絶対に“来てよかった”って思えるライブにしないといけない」「応援してよかったと思ってもらえるグループになりたい」と語り、新たな目標に向けた決意を示しました。

涙、葛藤、そして覚悟――。過酷な日々を乗り越えた5人は、いよいよ夢のステージへと歩みを進めます。日本武道館ライブに向けた彼らの挑戦に、ぜひご注目ください。

さらに番組内では、韓国で開催されたカバーダンス大会にVIBYが出場し、見事優勝を果たす様子や、12人の中からVIBYとして5人が選ばれた瞬間など、ここでしか見ることのできない貴重映像が満載。ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

#2放送日時：2026年5月6日（水・祝）夜10時～

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2053

キャスト：VIBY

■VIBY 公式サイト

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