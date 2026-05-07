【シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮】英国伝統菓子「バタフライケーキ ラズベリーチョコカード」を提供開始

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開する『シナグロ ORGANIC SALAD & CAFE そごう大宮』は、当カフェだけのオリジナル商品として、「バタフライケーキ ラズベリーチョコカード」を5月8日(金)より、提供開始いたします。

英国伝統菓子として、アフタヌーンティーに華やかさを演出するバタフライケーキ。シナグロカフェでも現地の雰囲気を味わっていただけます。プラントベースのプレーンバニラマフィンをベースに、自家製ラズベリーチョコカードクリームを絞り、バタフライを連想させるトッピングです。

細部にまでこだわりを

中からとろっとミックスベリージャムが溢れる演出。ラズベリーチョコカードのほど良い甘さと、ミックスベリージャムの酸味が相性抜群。

見た目の可愛らしさだけでなく、こだわりが詰まった一品です。

自家製 英国焼菓子ラインナップ

●アンのレモンケーキ こだわりレモンカード添え 税込680円

●2種のスコーン オーガニックバターとフルーツソース添え 税込990円

●バナナジンジャーローフとオーガニックジェラート 税込748円

●ホットクロスバンズ オーガニックバター添え 税込680円

おすすめブレンド「Tea Bird Tea」

マダムヒロミがブレンドした特別なルイボスティー「Warmth of Mimosa」(ウォームス オブ ミモザ)

グリーンルイボスとカカオニブのやわらかな土台にシナモン、クローブ、生姜、バニラを重ねました。カカオとバニラのほのかな甘さと、スパイスの温もりを感じていただけます。

店舗情報

地産地消サラダや、野菜の味わいを活かしたパスタやカレーなどのカフェメニューを楽しめます。“オーガニックをもっとおいしくもっと楽しく”をコンセプトにしています。

シナグロ ORGANIC SALAD&CAFE そごう大宮

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目6－２ そごう大宮店 3F

電話番号：048-788-1660

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_omiya_cafe

本件に関するお問い合わせ

薬糧開発株式会社

TEL：045-872-5960（代表）

FAX：045-227-6634（代表）

公式サイト：https://yakuryo.co.jp/