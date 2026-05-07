【AMOSTYLE BY Triumph】より　Tシャツをきれいに着るための新定番「カーヴィースリムブラ」本日発売

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）が展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」では、「カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞」を、2026年5月7日（木）より全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売します。

薄手のトップスやTシャツを選ぶ日が、少しずつ増えてくるこの季節。お気に入りの洋服を着てみたとき、シルエットや下着のラインが気になることも。そんな時、着る服を選ばず、自然にきれいに見えてくれると、朝のコーデもスムーズに決まります。

女性らしい丸みはきちんとキープしながら、すっきりとしたラインも叶える「カーヴィースリムブラ」が新登場。ラインが気になりにくく、心地よさにも妥協しない設計で、薄着の季節に頼れる一枚に仕上げました。コーデを選ばず、自然にスタイルアップを叶えてくれます。

AMOSTYLEが提案する、薄着の季節に向けたシルエット重視の新定番。

商品概要

この夏は、どこから見てもきまる、自然体で美しいシルエットへ。

薄着になると気になるボディラインを、バランスよくきれいに整えてくれる「カーヴィースリムブラ」。

ラインがひびきにくく、Tシャツや薄手トップスもすっきり着こなせます。

洋服にラインがひびきにくい総レースタイプと、なめらかなスムースタイプを、毎日に取り入れやすいカラーで展開。

気分や好みに合わせて選べる2タイプです。

Fit (フィット)

まるみバスト×脇高スリムで叶える、隙なしシルエット

脇高設計で、気になる脇肉をサイドから寄せてすっきり痩せ見え。背部は広いV字シルエットで、背中を広範囲におさえ、段差を軽減します。サイズごとに異なるカップの厚みやカップ脇の伸びにくい素材を採用したサイズ別設計で、ナチュラルなまるみのあるバストラインに。どこから見てもバランスのよいシルエットへ導きます。

さらに、しなやかなコンフォートワイヤーを採用し、ボディに沿うフィット感で、快適な着けごこちまで計算しました。

Design (デザイン)

初夏の風に揺れる花びらと、空に向かって凛と咲くアシダンセラの星形の花からインスピレーション。2トーンのレースが透明感を引き立てる、初夏にぴったりのデザイン。

涼し気な印象の「レースタイプ」と肌なじみのよいカラーを採用した「スムースタイプ」の2デザイン×各2色の全4色展開。

カラー・サイズ・価格

・レースタイプ（AMST1551 WHU1）

＜カラー＞ホワイト、ブラック

・スムースタイプ（AMST1551 WHU2）

＜カラー＞カメオブラウン、テンダーピンク

＜サイズ＞

ブラジャー：C-G/65-75

ショーツ：M、L

＜価格＞ブラジャー：\3,960～ ショーツ：\1,760～

発売時期・取扱店舗

2026年5月7日（木）より発売開始

全国のAMOSTYLE店舗・公式オンラインストア

商品詳細：https://jp.triumph.com/brand/amostyle/amo-pickup/curvyslim

AMOSTYLE新ブランドアンバサダー 新田さちかさん

1998年12月6日生まれ。

大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。Z世代に 人気の恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入り。以降、 女優・モデル・タレントとして映画・ドラマ・CMなど幅広く活動を展開。2023年には地元石川県の観光大使に就任。

また、挑戦する女性を応援したいという想いから、株式会社Edomを設立し 代表取締役に就任。自身がデザインを手がけるアパレルブランド「VALLAN」やジュエリーブランド「BORRAKE」なども手がけており、経営者としても注目を集めている。

ABOUT AMOSTYLE BY Triumph

AMOSTYLEは、毎日をかわいく、ハッピーに過ごしたい、そんな願いをかなえるブランドです。

“好き”が見つかるデザインバリエーションやここちよいフィット感、いつものわたしにほんの少しの自信をくれる機能など気分を上げてくれるディティールへの遊び心。

あなたの“欲しい”を手に取りやすいプライスで。どんな日にも、どんなスタイルにも、AMOSTYLEはあなたの毎日にやさしく寄り添います。