【京都外国語大学】「私が推したいロシア語圏」をテーマに第３回「全国ロシア語圏プレゼンテーション大会」を6月13日に開催！

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学(https://www.kufs.ac.jp/)（学長：北 寿郎、所在地：京都市右京区）外国語学部ロシア語学科(https://www.kufs.ac.jp/faculties/unv_russian.html)は、2026年6月13日（土）、昨年度に続き「第３回全国ロシア語圏プレゼンテーション大会(https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=n7rYiesk)」を開催いたします。本大会は、本学の建学の精神である「PAX MUNDI PER LINGUAS ー言語を通して世界の平和をー」に基づき、次世代を担う若者たちがロシア語圏の社会や文化に対して抱く深い興味関心と、その探究の成果を育み広く世に発信することを目的としています。

昨年度の第２回大会の様子 開催報告はこちらから(https://www.kufs.ac.jp/news/detail.html?id=EEGugDgl)

■ 開催の背景と社会的意義：「対話」を止めない探究の場

本学では、言語は単なる伝達手段ではなく、異文化を理解し、平和を構築するための架け橋であると考えています。複雑な国際情勢が続く今だからこそ、ロシア語圏という広大な文化圏をフラットな視点で捉え、学びを深める若者の存在は社会にとって大きな意義を持ちます。

本大会は、参加者が自身の「推し（好きなこと）」を出発点に、独自の視点で深めた探究内容を日本語で発表する場です。専門家との対話や、同世代との交流を通じて、多角的な視点から「リアルなロシア語圏」への理解を広めることを目指します。

■ 発表テーマ：「私が推したいロシア語圏」

出場者は、エンタメ、報道、教育、社会活動、製品、インフラ、交通、料理、芸術、歴史、学術など、自身が心から関心を寄せ、他の人に伝えたいと感じるトピックについて発表します。

単なる情報の紹介に留まらず、以下のプロセスを重視した構成を求めています：

きっかけと関わり： なぜその対象に関心を持ったのか。

探究のプロセス： どのようなメディアや手段を用いて調査したのか。

未来への展望： この探究を今後どのように発展させていくのか。

高校生の部、一般の部それぞれの視点から語られる、瑞々しくも深い探究の成果は、教育関係者や国際交流に関心のある層へ、新たな気づきを提供します。

【開催概要】

イベント名： 第３回 全国ロシア語圏プレゼンテーション大会

日 時： 2026年6月13日（土）12時00分 開会

場 所： 京都外国語大学（京都市右京区西院笠目町6）

主 催： 京都外国語大学

後 援： 大阪日本ロシア協会

協 賛： ジェーアイシー旅行センター株式会社、ナウカ・ジャパン合同会社（五十音順）

出 場 資 格： 高校生の部、一般の部（大学生、短期大学生、専門学校生、高等専門学校生）

公式サイト： 詳細はコチラ(https://www.kufs.ac.jp/blog/department/russia/detail/2775)から

【出場募集について】

募集期間： 2026年5月16日（土）～ 5月23日（土）

応募方法： 指定の応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFrfZc140PZ6ascRIDu2HmDb0LQjctp5iipno9QPkDz93N8Q/closedform)より送信。

選考方法： 先着順（高校生の部：10組、一般の部：5組）。応募多数の場合は事前選考あり。