日本発ピックルボールブランド「TOCO」、国内最大級の大会「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」併催イベントにブース出展決定！最新製品の試用体験を提供。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）は、同社が展開するピックルボールブランド「TOCO（トコ）」において、2026年6月5日（金）～7日（日）に開催される「PJFピックルボールジャパンオープンin山口」に向け、併催される「ふくの国、山口 ニュースポーツ＆グルメフェスタ 」へのブース出展を決定いたしました。

本リリースの要点まとめ

PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口へ出展： 全国のプレイヤーが集う日本最大級のピックルボール国際大会の開催に合わせ、特設ブースを展開。

ブースでのリアルな製品体験を提供： 併催される「ふくの国、山口 ニュースポーツ＆グルメフェスタ」内にブースを構え、TOCO製品の実物を展示。使用感や質感を直接確認可能。

現地限定企画： 大会参加者およびフェスタ来場者に向けた、現地キャンペーンの実施を予定（詳細は後日発表）。

■全国のプレイヤーが集う大会で、TOCO製品を直接見て体感出来る場所を

ピックルボールは現在、幅広い世代でプレー人口を伸ばしているスポーツです。しかし、国内ではまだ実際にパドルなどの用具を手に取って選ぶ機会が少なく、「打感や重さ、実際の大きさがわからない」「自分に合うかどうかを実際に体験して購入したい」というプレイヤーの声が多く聞かれます。

こうした背景から、日本発のピックルボールブランド「TOCO」は、全国からプレイヤーが集う「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」を重要な接点と捉え、出展を決定いたしました。実際のブースは、大会と同時開催され、山口県ならではの食や観光の魅力を発信する「ふくの国、山口 ニュースポーツ＆グルメフェスタ 観光物産等魅力発信ブース」内に設置されます。

大会の熱気と地域の魅力が交差するこの場所で、オンラインストアでは伝わりきらないパドルの打感や重量感、質感など、細部までこだわった「TOCO」製品の魅力をご自身の目と身体で直接お確かめいただける場所を提供します。

■出展情報

対象イベント： PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口

出展ブース： 併催イベント「ふくの国、山口 ニュースポーツ＆グルメフェスタ」ブース内

日程： 2026年6月6日（土）～6月7日（日）

出展内容： TOCO製品（パドル、アパレル等）の実物展示、現地限定キャンペーンの実施予定（※展示製品やキャンペーンの詳細は後日お知らせいたします）

大会公式サイト： https://www.pickleball-japan.org/yamaguchi

■ブランド紹介

日本におけるピックルボールの「ライフスタイル定着」を目指すブランド。

TOCO（トコ）は、大阪府東大阪市のビーズ株式会社が展開する日本発のピックルボール専門ブランドです。

ブランドコンセプトは 「With Your Steps.」 競技者が求める性能と、日常生活に自然と溶け込むデザインを融合させ、パドル、アパレル、アクセサリーなどを通じて日本におけるピックルボール文化の定着と拡張を目指しています。

【本件に関する読者・報道関係者様からのお問い合わせ先】

ビーズ株式会社（お問い合わせフォーム） https://inquiry.be-s.co.jp/corporates

【会社概要】

会社名： ビーズ株式会社

所在地： 〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

代表者： 代表取締役 大上 響

ブランド公式サイト： https://www.toco-sports.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/toco.sports/