腰ベルトやバッグベルトに装着できる！ハンズフリーで使える充電式の「小型ボックスファン」を新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年4月下旬から一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「ベルトに付けられるボックスファン」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070158s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070158s/)

暑い季節の野外活動の場面で、「ハンディファンは手がふさがってしまう」「両手を自由にしておきたい」「ファン付き作業着ではなく、自分が好きな服を着てファンを装着したい」 そんな困りごとや不便、不満を感じたことはありませんか？

この度ニトリでは、手持ちに頼らず、身に着けて使える暑さ対策として、充電式の「小型ボックスファン」を販売しました。腰ベルトやバッグのベルトにはさんだり、首に掛けることで、移動中や作業中もハンズフリーで使うことができます。

■商品特長

１. 小型で軽量。ベルトに装着、ストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使える！

本体は幅7cmと小型で､約100gの軽量仕様です。クリップ付きのため、腰ベルトやバッグのベルトにはさむことができ、ハンズフリーで使えます。付属品のストラップを使えば首に掛けることも可能です。

２. 充電式で場所を選ばず、夏のさまざまな活動シーンに。風量4段階でお好みの風を選べる

充電式(※1)のため、通勤や外出時、家事をしながらやイベントで使用など幅広いシーンで活躍します。風量は4段階で、シーンに合わせてお好みの風を選ぶことができます。

※1 本体の充電には、別途ご用意頂くUSB電源アダプター(DC5V 2A)が必要です。

順次、販売店舗を拡大予定となっております。

ニトリの「ベルトに付けられるボックスファン」で、ハンズフリーで涼しく過ごしませんか？

ニトリは暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ベルトに付けられるボックスファン(MN08NR)

【価格】1,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070158s/

【カラー】ホワイト、ダークグレー

【内蔵電池】リチウムイオン電池 3.7V

【内蔵電池容量】2000mAh

【定格入力】DC5V 2A

【充電時間（約）】5.5時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】7.5時間（風量「1」の場合）

1.5時間（風量「4」の場合）

【風量】4段階

【外形寸法（約）】幅7.0×奥行5.5×高さ4.9cm

【質量（約）】100g

【付属品】充電用USBコード（約60cm）、ストラップ

※充電には別途USB電源アダプターが必要です。

定格入力(DC5V 2A)に対応したアダプターをご使用ください。