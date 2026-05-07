AI inside、DX Suite とOracle NetSuite の連携ソリューションを提供開始― 請求書・発注書の手入力をなくし会計処理まで自動化

AI inside 株式会社

AI inside 株式会社（代表取締役社長CEO：渡久地 択、本社：東京都港区、以下「AI inside」）は、データ入力業務を自動化するAIエージェント「DX Suite」と、AI搭載クラウドERP「Oracle NetSuite」の連携ソリューションの提供を開始しました。

本ソリューションにより、経理・購買部門では請求書や発注書の内容を手入力する業務が不要となり、帳票受領から基幹業務システムへの登録まで一連の工程が自動化されます。入力や転記に伴う作業負荷と入力ミスを抑制し、データの正確性と処理速度を向上させることで、経理・購買業務全体の生産性向上に貢献します。

本ソリューションの特徴

ユースケース

- 読取精度99.6%を実現 独自開発の大規模言語モデル（LLM）「PolySphere-4」により、従来は読み取りが困難であった複雑な帳票に対しても、実データを用いた検証において平均読取精度99.6%を実現しています- OCR前後の工程もAIエージェントが自動化 帳票のアップロードから読み取り・構造化・データチェックまで、これまで人が介在していた一連の作業をAIエージェントが自動化します。- 「Oracle NetSuite」へ自動連携 データ化された情報は、APIを通じて「Oracle NetSuite」へ自動で連携されます。そのため、帳票のアップロードから「Oracle NetSuite」への登録まで一連の工程の自動化が実現します。請求書の転記作業を削減し、経理業務を効率化

取引先から届く請求書を受領すると、「DX Suite」が自動でデータ化し、「Oracle NetSuite」に仕訳として自動登録します。従来、担当者が行っていた転記作業が不要となり、差分・異常値のみが通知されるため、経理部門における入力業務の負担を大幅に削減します。

発注書のデータ化から購買オーダー登録までを自動化

紙・PDF で受領した発注書から品目・数量・納期を自動で抽出し、「Oracle NetSuite」に購買オーダーとして登録します。手入力の削減とともにマスタとの自動照合により、登録ミスや不整合の防止を実現します。

DX Suite について

「DX Suite」は、データ入力業務の前後工程をまとめて自動化するAIエージェントです。独自開発の文字認識AI（AI-OCRエンジン）による業界最高水準の読取精度と、データ構造化に特化した高度な技術力を強みに、これまで人手に頼っていた煩雑な作業工程をAIが自動化します。多様なフォーマットの帳票をはじめとするアナログデータを、正確かつ効率的にデジタル化し、活用可能な形式へと変換したうえで、後続の業務システムへの連携を容易にします。これにより、あらゆる業種・業態の企業・団体において、業務効率の飛躍的な向上とデータマネジメントの高度化を実現し、組織全体の生産性向上と、DX推進に貢献します。

https://dx-suite.com/

AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など7万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

https://inside.ai



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