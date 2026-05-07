「式は挙げなくていい」というわが子に贈る“新しいお祝いのかたち”。今夏限定の「会食付フォトウエディングプラン」を販売

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『和洋選べるフォト+会食付ウエディングプラン』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/wedding/plan/2026/photo-wedding/

ホテルニューオータニ幕張では、2026年6月1日（月）～9月18日（金）の期間にご利用いただける『和洋選べるフォト＋会食付ウエディングプラン』を販売いたします。本プランは、新郎新婦がご自身の結婚式スタイルとしてお選びいただくのはもちろん、「結婚式は挙げない」とお考えのお子さまへ、親御さまから贈る“新しいお祝いのかたち”としてもご利用いただけます。

約4割が「ナシ婚」を選ぶ時代、親御さまの「わが子の晴れ姿を見たい」という本音に寄り添うご提案。

近年結婚したカップルのうち、挙式や披露宴を行わない「ナシ婚」を選択する割合は約4割にのぼると言われています。「結婚式よりもこれからの生活にお金を使いたい」という価値観が広がる一方で、親世代からは「金銭的負担はかけたくないが、本当は晴れ姿を見たい」「けじめとしてお祝いしたい」という切実な声も多く、親子間のギャップが生まれているのが現状です。

（※マイナビウエディング「結婚・結婚式の実態調査」および関連記事を参考に作成）

「子供のハレの日をきちんとお祝いしたい。」そんな親御さまの温かな想いを後押しするため、期間限定で特別優待プラン『和洋選べるフォト＋会食付ウエディングプラン』をご用意。親御さまからお子さまへ贈る“新しいお祝いのかたち”として、ご家族の絆を深める特別なひとときを心を込めてお手伝いいたします。

親御さまが見守るなか、お子さまの「好き」が叶うフォトウエディングを。

親御さまからの温かな贈り物に主役であるおふたりらしさをプラスできるよう、新郎新婦さまの好みに合わせて撮影スポットは3コースより選べるスタイルを採用。

自然光が降り注ぐチャペル『光あふれる滝の教会』や、ホテル館内の人気撮影スポットを巡るロケーション撮影、厳かなホテル内神殿『幸福殿』での和装撮影など、多彩なシチュエーションをご用意いたしました。

撮影はすべて空調の効いたホテル館内で行われるため、夏の厳しい暑さや天候を気にすることなく、涼しい空間で最高の瞬間を残していただけます。親御さまも快適な環境で撮影を見守り、幸せな時間を共に分かち合えるのも、ホテルならではの魅力です。

ホテル最上階の絶景と美食で、新たに結ばれた家族との想い出を。

お子さまの晴れ姿を存分に見守った後は、ご家族皆さまでリラックスできる平服へと衣裳チェンジ。 オーシャンビューを臨むホテル最上階の絶景宴会場にて、特別な日を彩る“食のニューオータニ”自慢のフランス料理フルコースをご堪能いただけます。 水入らずのプライベートな空間は、ご家族の絆を深める特別なお披露目の場。美食を囲みながら、お子さまの門出を心ゆくまでお祝いするひとときをお過ごしください。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

『和洋選べるフォト+会食付ウエディングプラン』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/wedding/plan/2026/photo-wedding/

[利用期間]

2026年6月1日（月）～9月18日（金）



[料金]

2名\280,000（1名さま追加\18,000）

[内容]

ロケーション撮影（画像データ70カット～）

新郎新婦衣裳レンタル料（各1点）

新郎支度料、新婦支度料およびヘアメイク

フランス料理フルコース

フリードリンク（赤・白ワイン、ビール、焼酎、ウイスキー、ノンアルコールドリンク）

介添料（撮影終了まで）

税金・サービス料

[ご予約・お問合せ]

Tel: 043-297-7676（宴会予約直通 平日 11:00～18:00 / 土・日・祝日 9:00～18:00）