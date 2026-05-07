【名古屋タカシマヤ】″東海地区初”1,000点以上の限定グッズがあつまる「ミッフィーzakkaフェスタ」を開催！

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ジェイアール名古屋タカシマヤでは、2026年5月20日（水）から25日（月）までの6日間、「ミッフィーzakkaフェスタ」を開催いたします。2026年版のニューバージョンとなる本イベントは、東海地区初開催。会場では、イベント限定商品をはじめ、キャラクター雑貨や日用品など1,000点以上のミッフィーグッズを取り揃えます。また、今回のテーマカラーである「あか」を基調とした世界観が楽しめるフォトスポットも登場し、ミッフィーの魅力を存分に体感いただけます。

■会期：2026年5月20日（水）～5月25日（月）※最終日は午後5時閉場

■会場：10階 催会場

■入場無料

5月20日（水）・23日（土）各日午前10時～10時40分までのご入場は抽選による事前予約制

■受付期間：5月7日（木）午前10時～13日（水）午前11時59分

■結果発表：5月14日（木）正午頃

特設サイトはこちら :https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/2026miffy/

【東海地区初登場】「リンゴエプロンマスコット」5月20日（水）・23日（土）数量限定で販売

リンゴエプロンマスコット（約16.5×12.5cm） 2,420円

【5月20日（水）・23日（土）数量限定販売】

リンゴエプロンマスコット

（約16.5×12.5cm）2,420円

※各日400点限り

※各日お一人様2点限り

※上記日程以外の販売はございません。

会場でしか買えないイベント限定品（一例のご紹介）

シェニールタオルハンカチ（約25×25cm） 1,980円アクリルキーリング（約6.6×5.5cm） 880円クロスステッチポーチ（約18×27×9cm） 2,200円耐熱グラスマグ（約径7.5×高さ10cm／300ml） 2,200円りんごジャムサンドクッキー 缶（約径12.3×高さ7cm／りんごジャムサンドクッキー12枚入） 1,944円キャンディ入りミニ巾着（約15×13cm／キャンディ7個入） 1,404円その他のグッズはこちら :https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/260507-2026miffy-goods.html

ミッフィーの世界観が楽しめる「りんごの木フォトスポット」が登場

※カメラなどの撮影機器はお持ちください。

※フォトスポットデザインはイメージです。

※フォトスポットエリアが混雑している際は、

お待ちいただく場合がございます。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com.

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。