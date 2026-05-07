【名古屋タカシマヤ】″東海地区初”1,000点以上の限定グッズがあつまる「ミッフィーzakkaフェスタ」を開催！
ジェイアール名古屋タカシマヤでは、2026年5月20日（水）から25日（月）までの6日間、「ミッフィーzakkaフェスタ」を開催いたします。2026年版のニューバージョンとなる本イベントは、東海地区初開催。会場では、イベント限定商品をはじめ、キャラクター雑貨や日用品など1,000点以上のミッフィーグッズを取り揃えます。また、今回のテーマカラーである「あか」を基調とした世界観が楽しめるフォトスポットも登場し、ミッフィーの魅力を存分に体感いただけます。
■会期：2026年5月20日（水）～5月25日（月）※最終日は午後5時閉場
■会場：10階 催会場
■入場無料
5月20日（水）・23日（土）各日午前10時～10時40分までのご入場は抽選による事前予約制
■受付期間：5月7日（木）午前10時～13日（水）午前11時59分
■結果発表：5月14日（木）正午頃
特設サイトはこちら :
https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/2026miffy/
【東海地区初登場】「リンゴエプロンマスコット」5月20日（水）・23日（土）数量限定で販売
リンゴエプロンマスコット（約16.5×12.5cm） 2,420円
【5月20日（水）・23日（土）数量限定販売】
リンゴエプロンマスコット
（約16.5×12.5cm）2,420円
※各日400点限り
※各日お一人様2点限り
※上記日程以外の販売はございません。
会場でしか買えないイベント限定品（一例のご紹介）
シェニールタオルハンカチ（約25×25cm） 1,980円
アクリルキーリング（約6.6×5.5cm） 880円
クロスステッチポーチ（約18×27×9cm） 2,200円
耐熱グラスマグ（約径7.5×高さ10cm／300ml） 2,200円
りんごジャムサンドクッキー 缶（約径12.3×高さ7cm／りんごジャムサンドクッキー12枚入） 1,944円
キャンディ入りミニ巾着（約15×13cm／キャンディ7個入） 1,404円
その他のグッズはこちら :
https://www.jr-takashimaya.co.jp/topics/260507-2026miffy-goods.html
ミッフィーの世界観が楽しめる「りんごの木フォトスポット」が登場
※カメラなどの撮影機器はお持ちください。
※フォトスポットデザインはイメージです。
※フォトスポットエリアが混雑している際は、
お待ちいただく場合がございます。
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com.
※画像はイメージです。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。