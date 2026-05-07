砂糖と比べて糖質が約30％減！整腸作用や美容効果も！ カラダに優しい健康レシピ集『糀みつ発酵料理73』光文社より5月12日(火)発売

株式会社光文社

★本書について

糀甘酒を濃縮して作られた自然由来の発酵甘味料である「糀みつ」。同量の砂糖と比べて糖質が30％もカットされた低糖質で、整腸作用や美容効果も期待できるスグレモノの調味料です。本書はその糀みつを使ったアイデアレシピ集となっており、日ごろから食に関して意識が高い健康志向の方には必読の1冊です。

日本を代表するパティシエ・ショコラティエ 辻口博啓さん、テレビでおなじみの料理研究家 あまこようこさん、サッカー・ラグビー日本代表専属シェフ 西 芳照さんが提案するおススメレシピに加えて、さらに糀みつを開発した魚沼醸造社員の方々と考案した発酵レシピ、あわせて73品を全てカラーページで掲載しています。あなたのカラダを、家の食卓を一変させるかもしれない糀みつの世界を存分に楽しんでみてください。

★プロの料理人も大絶賛

パティシエ・ショコラティエ 辻口博啓さん

「糀みつを始めて口にしたとき、漆の器にのせて舐めたくなるような、日本独自の甘味だと強く感じました。日本人の郷愁を誘う米の香りと深い味わいは、一度ハマると病みつきになる魅力があります。糀みつを焼き菓子に使うと、生地にしっとり感が生まれ、糀みつのやさしい香りがお菓子全体を包んでくれます。発酵素材でもあるので、腸の活性化も期待できる食べてやさしい健康スイーツに仕上がります」

料理研究家 あまこようこさん

「糀みつは素材の味を引き立て、味に深みを出してくれます。どんな食材とも相性はいいのですが、特に肉類は味に奥行きが出ると感じました。砂糖と比較して、焼きものや煮ものの照りは断然、糀みつのほうが出ます。また、料理だけでなく、ホットドリンクやスムージーに少し入れたりするのも簡単ですし、サワーなどのお酒に混ぜるのもいいですね」

サッカー・ラグビー日本代表専属シェフ 西 芳照さん

「糀みつはべっこう飴のような個性的な風味が特徴で、新感覚の発酵甘味料です。和洋中さまざまな料理からスイーツまで、砂糖やみりんの代わりに手軽に使えて重宝します。発酵食品は、腸の調子がよくなるだけでなく、疲労回復にも役立っているようで、体が資本であるなでしこジャパンの選手たちも、糀甘酒や漬物などを積極的に取っています。糀みつも自然由来の調味料なので健康にも大いに期待できますね」

★本書の見どころ

１.オールカラーで、写真が大きくて見やすい全96ページ！

２.自然由来の発酵甘味料「糀みつ」のカラダにいいポイントを医師が徹底解説！

３.世界的なパティシエ・ショコラティエ 辻口博啓さん、テレビ番組でおなじみの料理研究家 あまこようこさん、サッカー・ラグビー日本代表専属シェフ 西 芳照さんが美味しい糀みつレシピをご提案！

４.糀みつを開発した魚沼醸造社員の方々のおすすめ糀みつレシピを掲載！

５.掲載レシピは和洋中とジャンルも幅広く、メイン料理からご飯もの・麺からスイーツ・ドリンクまで全73品と大充実！

★糀みつについて

糀みつは、米糀から作られている糀甘酒を濃縮した天然の発酵甘味料です。「飲む点滴」とも称されるほど栄養価が高い糀甘酒から生まれた糀みつは、糀甘酒よりも栄養価が高く、その琥珀色の輝きは、私たちの内側から健やかさと輝きを引き出してくれます。

主な特徴

＊同量の砂糖に比べて糖質が30％カット

＊腸内の善玉菌が増えることで便通改善と美肌効果も期待できる

＊疲労ケアや美容効果も

＊免疫力アップが期待されるイソマルトオリゴ糖が甘酒の十数倍

＊お腹の調子を整える

＊健康維持に欠かせないアミノ酸の総量はハチミツの148倍

＊うま味成分のグルタミン酸はハチミツの500倍

★目次

はじめに

医師と料理研究家が明かす発酵調味料のチカラ

「糀みつがあなたのカラダを変える！」

第1章 3人のプロが極上のレシピを提案！

「糀みつはあなたの食卓を変える！」 ★パティシエ・ショコラティエ・辻口博啓さん

★料理研究家・あまこようこさん

★サッカー・ラグビー日本代表専属シェフ・西芳照さん

第2章 魚沼醸造社員と考えた「糀みつ魔法のレシピ」 ★メイン料理 鶏肉編 牛肉編 牛・豚肉編 豚肉編 おまけ編 魚編

★ごはん・麺・パン

★副菜

★スイーツ＆ドリンク

★あえるだけ・かけるだけ

★書籍概要

書名：『カラダに優しい“砂糖いらず”の健康調味料「糀みつ発酵料理73」』

発売日：2026年5月12日

発行：光文社／女性自身編集部

形態：B5変形ソフト オールカラー100ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）