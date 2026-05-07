縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER」、トレンド分析機能「縦型ショート Analytics」を標準搭載

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：武藤 尭行、URL：https://boosttech.jp/）は、AI搭載の縦型ショート動画運用ツール「SHORTBOOSTER（ショートブースター）」において、単体SaaSとして提供してきた縦型ショート動画トレンド分析ツール 「縦型ショート Analytics」 の機能を、本日より標準搭載したことをお知らせいたします。

これにより、SHORTBOOSTER上で 「トレンド発見 → AI動画生成 → 7媒体への一括配信 → 効果分析 → 改善提案」 という縦型ショート動画マーケティングの全工程を、ツールを横断することなく1つのプラットフォームで完結させることが可能になります。

■ 搭載の背景

縦型ショート動画マーケティングの実務では、企画・制作・配信・分析の各フェーズで別々のツールを行き来する「運用の分断」が、担当者の工数負荷と意思決定スピードの双方で大きなボトルネックとなっています。

特に「どのトレンドに乗るべきか」「なぜ伸びたのかが説明できない」「競合の動向が把握できない」といった企画フェーズの課題は、単なる配信・分析ツールでは解決が難しく、外部のリサーチツールや目視での調査に依存しているのが現状です。

BOOSTTECHは、2026年4月9日に単体SaaSとしてリリースした「縦型ショート Analytics」をSHORTBOOSTERに統合することで、企画の起点となる「トレンド分析」を同じ管理画面上から実行できる運用環境を提供します。AIによる成功パターン抽出の結果を、そのままAI動画生成・一括配信へとシームレスに繋ぐことで、施策のリードタイムを短縮し、データドリブンな運用サイクルを加速させます。

■ SHORTBOOSTERに搭載される主な分析機能

SHORTBOOSTER内の新メニューとして、以下の機能がご利用いただけるようになります。

3プラットフォーム横断トレンド分析 TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reels の3媒体を横断したトレンド分析が可能。レーダーチャート等で各媒体の特性を比較し、配信戦略の立案を支援します。

AIによる成功パターン抽出 AIがトップ動画の成功パターンを自動分析し、伸びる投稿の特徴や改善提案を生成。データに基づいたコンテンツ制作をサポートします。

10業種以上のカテゴリ分析 フィットネス・美容・グルメ・ファッションなど10以上の業種カテゴリに対応。業種別トレンドやベンチマークの把握が可能です。

コンテンツ類型・フック分析 商品紹介・ハウツー・Vlog・レビューなど8種類のコンテンツ類型と、質問形式・数字インパクトなど6種類のフック別の効果を数値で比較し、最も効果的な組み合わせを可視化します。

毎日更新のランキング 業種別のバズ動画ランキングを毎日更新。再生数・ER・いいね数・投稿日など複数指標での並べ替えに対応し、トレンドの変化を即座にキャッチできます。

3形式のレポートエクスポート（PDF / CSV / PPTX） クライアントへの報告書やチーム内の共有資料として即座に活用可能な形式で出力できます。

KPIダッシュボード 総動画数・総再生数・平均ER・総いいね数を一画面で俯瞰。期間・媒体・カテゴリ別のフィルタリングが可能です。

■ SHORTBOOSTERで実現する「分断のない」運用フロー

本機能搭載により、SHORTBOOSTER上で以下の一気通貫の運用が可能になります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177930/table/14_1_f08092770c1ca24de135a0b786485252.jpg?v=202605071151 ]

これまで複数ツール・複数担当者で分担していた工程を、1つの管理画面・1つの運用フローに集約することで、マーケターの工数削減と施策スピードの向上を実現します。

■ ご利用対象プラン

本機能は、SHORTBOOSTERの既存プランをご利用中のお客様において順次ご提供を開始いたします。ご利用可能なプラン範囲および提供条件の詳細につきましては、公式サイトをご確認ください。

SHORTBOOSTER 公式サイト：https://shortboost.boosttech.jp/

縦型ショート Analytics（単体版サインアップ）：https://tategatashort-analytics.com/signup

■ 今後の展開

BOOSTTECHは、「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに、マーケティング領域のバーティカルAIエージェントの開発・提供を進めています。SHORTBOOSTERは今後も、広告シミュレーション・バナー制作機能・MCPサーバー連携による自然言語ベースの自動配信など、AIによる縦型ショート動画マーケティングの統合環境を段階的に拡張してまいります。

担当者によって成果に差が出やすいマーケティングをAIの力で再現可能なものへと変え、企業の成長を加速させる--その実現に向けて、当社は引き続きプロダクト開発に取り組んでまいります。

【SHORTBOOSTERについて】

SHORTBOOSTER（ショートブースター）は、AI動画生成・AI自動切り抜き・8媒体（TikTok／YouTube Shorts／Instagram Reels／Facebook／X／Threads／LINE VOOM/Googleビジネスプロフィール）への一括配信・横断分析までを1つのプラットフォームで完結できる、AI搭載の縦型ショート動画運用ツールです。

公式サイト：https://shortboost.boosttech.jp/

OEM／ホワイトラベル：https://shortboost.boosttech.jp/oem

BOOSTTECH株式会社

BOOSTTECHは「成果を、誰もが手にできるようにする」をミッションに掲げ、バーティカルAIエージェントの開発・提供や付随するB PaaS事業を展開しています。

縦型ショート動画AIエージェント「SHORTBOOSTER」は、縦型ショート動画のAI生成、切り抜き動画のAI生成、8媒体への一括配信、広告配信・分析を行い、認知拡大や集客向上を促進するサービスです。AIサイトビルダー「HP BOOSTER」は、AIチャット形式のLP生成からビジュアルエディターでのノーコード編集、アクセス解析・ヒートマップ分析・A/Bテストまでをオールインワンで行うサービスです。

成果の出るマーケティングが、当たり前になる世界。担当者によって成果に差が出るマーケティングをAIの力で解決し、マーケティングの属人化をなくし、企業の成長を加速させます。

社名：BOOSTTECH株式会社

代表者：代表取締役 武藤 尭行

設立：2025年12月

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル2F

URL：https://boosttech.jp

代表プロフィール

大学卒業後、2014年にブランディングテクノロジー株式会社へ入社。SEMのセールスとしてキャリアを開始し、2年間で500以上のSEOプロジェクトに従事。3年目で責任者としてキュレーションメディアCMS構築・運用コンサルティングを行う新規事業を立ち上げ。30以上のメディア立ち上げに従事。その後、4年目でSEM営業部の部長に昇格し、動画広告、インフルエンサーマーケティング、店舗向けアプリなど、さまざまな新規サービスの立ち上げを実施。

2018年1月、店舗向けSaaS開発およびデジタルマーケティング支援を行う株式会社トライハッチを創業し、代表取締役に就任。2019年にGoogleビジネスプロフィール管理・分析ツール「MEOチェキ」を開発。リリース7年で国内外10万店舗近くへ導入されるSaaSへと成長を索引。

2023年3月、株式の70%をPR最大手、東証プライムのベクトル社へ売却し、グループイン。3年間の連結子会社経営を経験後、2026年2月にベクトル社と自身の保有する全株式をGMO TECH社に売却し退任。

その後、BOOSTTECH株式会社を創業し、代表取締役に就任。