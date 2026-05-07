【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」を日常に添えて。ムーミンやリトルミイ、スナフキンの世界を繊細な刺繍で描き出した、コロンと愛らしい新作の2way巾着バッグが誕生！

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、大人気の刺繍バッグシリーズに、待望の新作「2way巾着バッグ」が登場しました。 ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で描き、日常の中にふっと心ときめく瞬間を届ける。単なるバッグを超えた、日々のスタイリングを彩る特別なアートピースとして、自分へのご褒美や大切な方への贈り物にふさわしい逸品です。

さらに、可愛さだけでなく使い勝手もバッチリ！広めの楕円マチが生み出すコロンとしたフォルムは、見た目以上の収納力と安定感を実現しました。取り外し可能なロープショルダーとハンドルコードを使い分ければ、斜め掛け・肩掛け・手持ちと自在にアレンジ可能。内側には便利なファスナーポケットも備え、お買い物から旅行まで、毎日を楽しく支えてくれるバッグになっています。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-05

ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を贅沢に描き出した、大人の巾着バッグ

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

パッと目を引く刺繍が、お出かけの気分を一段と高めてくれます。機能性とデザイン性を妥協したくない、毎日を軽やかに彩る特別な一品です。

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

心が和むリッチな刺繍。ムーミンの世界を、リッチな刺繍で丁寧に再現しました。やさしい表情のキャラクターたちに、手にするたび癒やされます。

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

コロンとしたフォルムの巾着バッグ。広めの楕円マチが生み出す、コロンとした愛らしいフォルム。持つだけで気分が上がる、スタイリッシュさと可愛さを兼ね備えたデザインに仕上げました。

【気分で変える】シーンに合わせてアレンジを楽しめる、多機能な巾着バッグ

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

ショルダーストラップもハンドルコードも着脱可能なので斜め掛け、手提げと、その日の気分やコーデ に合わせてアレンジできます。

少しの雨でも安心の軽撥水加工されたナイロン素材

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

急な天候の変化にも安心して使える、軽撥水ナイロン素材を使用しており、小雨程度ならしっかりと水をはじき、大切な荷物を守ります。

【軽やかに、たっぷり入る】重さを感じさせない約173g。必需品がしっかり収まる

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

毎日持ち歩きたくなる、驚きの軽さと収納力。約173gと軽量ながら、広めのマチで約4Lの容量を確保。見た目以上の収納力で、お出かけの必需品もしっかり収まります。

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

内側には便利なファスナーポケットを装備。スマートフォンや鍵などの大切な小物を分けて収納できるので、バッグの中で迷子にならず、出し入れもスムーズです。

【全5色のカラーバリエーション】お気に入りのキャラクターと一緒にお出かけ。

ネイビー（ムーミン／リトルミイ／スナフキン）

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

アイスグレー（リトルミイ）

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

ベージュ（リトルミイ）

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

カーキ（スナフキン）

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

チャコール（スナフキン／ムーミン）

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

【驚きの軽さと収納力】毎日を軽やかに彩る、大人のリッチ刺繍巾着バッグ

【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」【ムーミン】待望の新登場！刺繍で楽しむ「大人可愛い巾着バッグ」

わずか約173gという驚きの軽さを実現しながら、広めの楕円マチによって見た目以上の収納力を備えたこの巾着バッグ。取り外し可能なショルダーストラップを活用すれば、アクティブなシーンでは斜め掛けとして、お買い物やランチでは手提げとして、シーンに合わせたアレンジが可能です。内側には貴重品の整理に便利なファスナーポケットも配置しました。実用性の中に宿る洗練されたデザインが、毎日の暮らしを軽やかに、そして楽しく彩ります。

●リッチな刺繍のトートバッグ RMPK-05 商品詳細

■サイズ：約W20×H27×D16.5cm

■重 量：約173g

■容 量：約4L

■ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

■素 材：ナイロン（軽撥水加工）

■金額：6,050円（税込）

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-05

【ムーミン】可愛い刺繍バッグシリーズ

今回ご紹介したアイテムに加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)