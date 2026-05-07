【MoMA Design Store】me ISSEY MIYAKEの限定シリーズ「NEON POP」を期間限定販売！
概要
【開催期間】
2026年5月15日（金）～ 5月31日（日）
【開催店舗】
MoMA Design Store 表参道、心斎橋、福岡
【販売商品】「NEON POP」シリーズ
※店舗により取扱い商品が異なります。
※全て税込価格
・NEON STRETCH PLEATS
アイテム：ハイネック半袖トップ \24,200 / 丸首フレンチスリーブトップ2型 \20,900 \29,700
カラー：ネオンピンク、ネオンブルー、ネオンイエロー、ネオングリーン、ホワイト、ブラック
・NEON DICE PLEATS SHIRT
アイテム：半袖シャツ \27,500
カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ホワイト、ブラック
・NEON T
アイテム：半袖Tシャツ2型 \18,700 \22,000
カラー：ホワイト×ネオンピンク、ブラック×ネオンイエロー
・NEON STITCH FLAT DENIM
アイテム：ハーフパンツ \37,400 / ストレートパンツ \41,800
カラー：ホワイト×ネオンピンク、ブラック×ネオンイエロー
・NEON FLAT SOCKS
アイテム：ソックス \4,400
カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ネオンブルー
・NEON TAG PLEATS BAG
アイテム：トートバッグ \12,100 / ショルダーバッグ \8,800
カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ネオンブルー
About me ISSEY MIYAKE
me ＝“わたし”の生活を快適に楽しむための衣服として、2000年にスタートしたブランド。軽くてコンパクト、イージーケアに長けた、トップスを中心に楽しく自由なアイテムを提案しています。ブランドを代表するストレッチプリーツは、縦と横に細かいプリーツを施すことで全方向に伸縮し、誰もが快適に着られるTシャツ感覚の服として活躍。色やプリントのバリエーションが豊富で、プレイフルな着こなしを提案します。
About MoMA Design Store
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 福岡
福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F
092-752-1270
MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定
京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
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