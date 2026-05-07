【MoMA Design Store】me ISSEY MIYAKEの限定シリーズ「NEON POP」を期間限定販売！

株式会社ロフトニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、表参道、心斎橋、福岡ストアにて、me ISSEY MIYAKEの限定シリーズ「NEON POP」のPop-Upを開催いたします。付箋やマーカー、街に灯るネオンサインなどから着想を得て、me ISSEY MIYAKEならではの視点でネオンカラーにフォーカスした「NEON POP」シリーズ。ネオンカラーがあふれる、明るく活気に満ちた空間を、ぜひお楽しみください。

概要

【開催期間】

2026年5月15日（金）～ 5月31日（日）

【開催店舗】

MoMA Design Store 表参道、心斎橋、福岡

【販売商品】「NEON POP」シリーズ

※店舗により取扱い商品が異なります。

※全て税込価格

・NEON STRETCH PLEATS

アイテム：ハイネック半袖トップ \24,200 / 丸首フレンチスリーブトップ2型 \20,900 \29,700

カラー：ネオンピンク、ネオンブルー、ネオンイエロー、ネオングリーン、ホワイト、ブラック

・NEON DICE PLEATS SHIRT

アイテム：半袖シャツ \27,500

カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ホワイト、ブラック

・NEON T

アイテム：半袖Tシャツ2型 \18,700 \22,000

カラー：ホワイト×ネオンピンク、ブラック×ネオンイエロー

・NEON STITCH FLAT DENIM

アイテム：ハーフパンツ \37,400 / ストレートパンツ \41,800

カラー：ホワイト×ネオンピンク、ブラック×ネオンイエロー

・NEON FLAT SOCKS

アイテム：ソックス \4,400

カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ネオンブルー

・NEON TAG PLEATS BAG

アイテム：トートバッグ \12,100 / ショルダーバッグ \8,800

カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ネオンブルー

About me ISSEY MIYAKE

me ＝“わたし”の生活を快適に楽しむための衣服として、2000年にスタートしたブランド。軽くてコンパクト、イージーケアに長けた、トップスを中心に楽しく自由なアイテムを提案しています。ブランドを代表するストレッチプリーツは、縦と横に細かいプリーツを施すことで全方向に伸縮し、誰もが快適に着られるTシャツ感覚の服として活躍。色やプリントのバリエーションが豊富で、プレイフルな着こなしを提案します。

About MoMA Design Store

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214

MoMA Design Store 福岡

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

092-752-1270

MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定

京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

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