【MoMA Design Store】me ISSEY MIYAKEの限定シリーズ「NEON POP」を期間限定販売！

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株式会社ロフト
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、表参道、心斎橋、福岡ストアにて、me ISSEY MIYAKEの限定シリーズ「NEON POP」のPop-Upを開催いたします。付箋やマーカー、街に灯るネオンサインなどから着想を得て、me ISSEY MIYAKEならではの視点でネオンカラーにフォーカスした「NEON POP」シリーズ。ネオンカラーがあふれる、明るく活気に満ちた空間を、ぜひお楽しみください。


概要



【開催期間】


　2026年5月15日（金）～ 5月31日（日）



【開催店舗】


　MoMA Design Store 表参道、心斎橋、福岡



【販売商品】「NEON POP」シリーズ


　※店舗により取扱い商品が異なります。


　※全て税込価格



・NEON STRETCH PLEATS


　アイテム：ハイネック半袖トップ \24,200 / 丸首フレンチスリーブトップ2型 \20,900 \29,700


　カラー：ネオンピンク、ネオンブルー、ネオンイエロー、ネオングリーン、ホワイト、ブラック


　


・NEON DICE PLEATS SHIRT


　アイテム：半袖シャツ \27,500


　カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ホワイト、ブラック


　


・NEON T


　アイテム：半袖Tシャツ2型 \18,700 \22,000


　カラー：ホワイト×ネオンピンク、ブラック×ネオンイエロー


　


・NEON STITCH FLAT DENIM


　アイテム：ハーフパンツ \37,400 / ストレートパンツ \41,800


　カラー：ホワイト×ネオンピンク、ブラック×ネオンイエロー


　


・NEON FLAT SOCKS


　アイテム：ソックス \4,400


　カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ネオンブルー



・NEON TAG PLEATS BAG


　アイテム：トートバッグ \12,100 / ショルダーバッグ \8,800


　カラー：ネオンピンク、ネオンイエロー、ネオングリーン、ネオンブルー




About me ISSEY MIYAKE



me ＝“わたし”の生活を快適に楽しむための衣服として、2000年にスタートしたブランド。軽くてコンパクト、イージーケアに長けた、トップスを中心に楽しく自由なアイテムを提案しています。ブランドを代表するストレッチプリーツは、縦と横に細かいプリーツを施すことで全方向に伸縮し、誰もが快適に着られるTシャツ感覚の服として活躍。色やプリントのバリエーションが豊富で、プレイフルな着こなしを提案します。


About MoMA Design Store



ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。


MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道


東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F


03-5468-5801

MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214



MoMA Design Store 福岡


福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F


092-752-1270



MoMA Design Store 京都　※2026年秋 リプレイスオープン予定
京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F

MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807

MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210

MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210


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