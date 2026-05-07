タクシー内番組「ひみつのPRIME」3年目突入！MC「ラヴィさん」デザインのラッピング車両50台が都内を走行

株式会社IRIS

日本最大（※）のタクシーメディア「TOKYO PRIME」を運営する株式会社IRIS（本社：東京都港区、代表取締役：眞井 卓弥・戸田 鉄平、以下IRIS）は、タクシー内番組「ひみつのPRIME」が3年目を迎えることを記念し、番組MC「ラヴィさん」をデザインしたタクシーラッピング車両（タクシール）50台を、2026年5月11日（月）より東京都内で走行開始することをお知らせします。

■ 「ひみつのPRIME」3年目突入を記念した特別車両が都内を駆け巡る

タクシーというプライベート空間で、豪華ゲストのここでしか聞けない「ナイショ話」をテーマに旬な情報をお届けしてきた「ひみつのPRIME」は、この度放映開始から3年目を迎えました。

これを記念し、番組MCとしてお馴染みのキャラクター「ラヴィさん」が車体に大きくデザインされた特別車両が登場します。番組のイメージカラーを基調としたシックなデザインの「タクシール」は、都内主要エリアを中心に50台限定で走行。

タクシー車内だけでなく、街中でも、「ひみつのPRIME」の世界観をより身近にお楽しみいただけます。

【走行概要】

・走行開始日：2026年5月11日（月）～2026年8月10日（月）

・走行台数：50台（東京都内）

◼️「ひみつのPRIME」とは

メインキャラクターの「ラヴィさん」とゲストがいま気になっている、人には教えたくなかったモノ‧コトについてこっそり教え合い、いいオトナになるヒントをお届けする1分間の「ナイショ話情報番組」です。

登場いただくゲストから教えてもらった「ナイショなコト」をタクシーにご乗車の皆様だけにコッソリお届けします。

・番組名 ：ひみつのPRIME

月毎にゲストが替わり、毎週内容が変わります。



・配信方法：タクシーサイネージ

設置台数 71,000台（東京都内25,500台）、エリア 全国36都道府県

・公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_JITiRRMJtc3_YDw5KhZYA

(配信期間終了後にこちらの公式チャンネルにアーカイブされます。)

・公式サイト：https://www.tokyo-prime.jp/contents-gallery/

(配信期間終了後にこちらの公式サイトにアーカイブされます。)

◼️ラビィさんとは？

いい大人を愛してやまない、いい大人の語るモノ‧コトの話に目がない、いや耳がない。そしてサバサバした正直な性格で、ふだんはおとなしく耳を収めているが面白いナイショ話には耳を立てて食らいつく、トキメキ大人うさぎです。

ラヴィさん公式X(@loveesan_0401)：https://x.com/loveesan_0401

IRISは『PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを』をコーポレートビジョンに掲げ、PRIME MEDIAを通じて、タクシーをご利用される方々へより良い乗車体験をお届けしてまいります。



■タクシール（https://www.taxiseal.jp/）

株式会社IRISが運営する「タクシール」は、2022年8月より販売開始をしており、都市部を走行する視認性の高いタクシーラッピング広告を、安く・早く・カンタンに効果を可視化して始めることができる、新しいOOH広告サービスです。

2026年7月-12月の媒体資料を4/28（火）にリリースしました。

2026年7月-12月媒体資料 :https://www.taxiseal.jp/#media_dl

■ TOKYO PRIME(https://www.tokyo-prime.jp/）

株式会社IRISが運営する「TOKYO PRIME」は、

主に『GO』アプリで呼べるタクシーに搭載された後部座席タブレットで放映される、日本最大(※)のタクシーメディアです。

4月よりサイネージ設置台数は71,000台（都内25,500台）、エリアは全国36都道府県へと拡大しました。

「まだ見ぬPRIMEに出会える18分」をコンセプトに、タクシーにご乗車されたお客様しか出会えない特別なモノ、コト、情報との出会いなど"PRIMEなセレンディピティ"を凝縮したコンテンツをお届けしています。

※ タクシーメディア各社の媒体資料記載の台数比較より。 2026年5月時点

■ 株式会社IRIS（https://www.iris.inc/company）

株式会社IRISは、2016年6月にGO株式会社と、株式会社フリークアウト・ホールディングスの合弁会社として設立し、モビリティとアドテクノロジーを掛け合わせた、サイネージメディアの開発および広告の販売を行っています。

コーポレートビジョンに「PRIME MEDIAで人と産業に新たなきっかけを」を掲げ、メディアに触れるユーザー、そしてメディアに関わるステークホルダーの皆様に、新たな出会いやきっかけを与えることに取り組んでいます。