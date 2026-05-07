『リカルデント』と『サンエックスユニバース』の夢のコラボレーションが実現！「歯を丈夫で健康に、リカルデント習慣！いつまでも笑顔キャンペーン」開催

モンデリーズ・ジャパン株式会社

モンデリーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区 / 代表取締役社長：碇祐輔）は、独自の牛乳由来成分「CPP-ACP」を配合した『リカルデント』ブランドにて、レシート応募で、人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」たちが集まったサンエックスユニバースとの豪華コラボ景品が抽選で当たる、「歯を丈夫で健康に、リカルデント習慣！いつまでも笑顔キャンペーン」を5月14日（木）～7月9日（木）の期間で開催いたします。

レシート応募で “リラックマ／すみっコぐらしぬいぐるみ”や、“QUOカードPay2,000円分”など豪華景品が抽選で当たる！さらに、店頭でもれなく「オリジナルA4クリアファイル」がもらえるキャンペーンも！

人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」たちが大集合！サンエックスユニバースの仲間たちと一緒に楽しく歯を大切にし、いつまでも笑顔で過ごしていただきたいという想いから、夢のコラボレーションが実現しました。リカルデントの対象製品を購入してLINEで応募すると、リラックマやすみっコぐらしのぬいぐるみセットや電動歯ブラシ＋オリジナルマグ、QUOカードPay2,000円分が抽選で当たります。さらに、店頭で対象製品を購入すると、その場でもれなく「オリジナルA4クリアファイル」がもらえるキャンペーンも同時開催！

※店舗により、A4クリアファイルの取り扱いが無い場合がございます。

1.リカルデントを購入したレシートをLINEで送って応募しよう！歯と口の健康週間（6月4日～6月10日）の応募は当選確率が倍！

- キャンペーン名：「歯を丈夫で健康に、リカルデント習慣！いつまでも笑顔キャンペーン」- 応募期間：2026年5月14日（木）10:00 ～ 7月9日（木）23:59- 応募方法：リカルデント公式LINEアカウントを友だち追加し、アンケート回答後にレシート画像を送信して応募。- 対象製品：リカルデント全製品（※リカルデント アドバンストは対象外）

【賞品】

100円（税込）1口購入コース： QUOカードPay 2,000円分（200名様）

500円（税込）1口購入コース： えらべるぬいぐるみ（各コース10名様）

- リラックマぬいぐるみAコース（リラックマ＆キイロイトリ）- リラックマぬいぐるみBコース（コリラックマ＆チャイロイコグマ）- すみっコぐらしぬいぐるみAコース（しろくま＆ネコ＆ぺんぎん？）- すみっコぐらしぬいぐるみBコース（とかげ＆とんかつ＆えびふらいのしっぽ）

1,000円（税込）1口購入コース： フィリップス ソニッケアー 5300シリーズHX7108/06 ＆ コラボオリジナルマグ（15名様）

2. 【数量限定】店頭でもらえる！オリジナルクリアファイル

キャンペーン期間中、対象店舗にてリカルデント製品を特定個数ご購入いただいた方に、その場で「リカルデント×サンエックス オリジナルA4クリアファイル（全3種）」を1枚プレゼントいたします。

※店舗により、A4クリアファイルの取り扱いが無い場合がございます。

実施期間： 2026年5月14日（木）～ ※無くなり次第終了

入手方法：対象のスーパー・ドラッグストア等の店頭にて、リカルデントスティックガム3本（またはボトルガムorパウチガム1個）購入。

デザイン：本キャンペーン限定の描き下ろしデザイン

■キャンペーン詳細・お問い合わせ

詳細については、以下のキャンペーン特設サイトをご確認ください。

https://www.recaldent-gum.com/sanx-uv/

【お問い合わせ】

「歯を丈夫で健康に、リカルデント習慣！いつまでも笑顔キャンペーン」事務局

メールアドレス：recaldent_sanxuv@mdlzjapan.com

事務局対応期間：2026年5月7日（木）～2026年8月7日（金）まで 土・日・祝日を除く10:00～17:00

＜「CPP-ACP」の3つの働き＞

「CPP-ACP」とは、牛乳由来の成分、乳タンパクからできたCPPと非結晶リン酸カルシウム（ACP）との複合体。メルボルン大学歯学部エリック・レイノルズ教授の長年に渡る研究により誕生しました。

※許可表示：むし歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性を増強する CPP-ACP を配合しているので、歯を丈夫で健康にするのに役立ちます。

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※リカルデント製品には、特定保健用食品ではないものもあります。

リカルデントブランドサイトURL：https:/www.recaldent-gum.com/(https://www.recaldent-gum.com/)

＜モンデリーズ・ジャパンについて＞

モンデリーズ・ジャパンは約150カ国で親しまれるお菓子会社であるモンデリーズ・インターナショナルの一員です。 日本では1960年に事業をスタートし、「クロレッツ」「リカルデント」「ホールズ」「オレオ」「リッツ」等、日本の市場で愛されるブランドを送りだしてきました。ガム事業においては国内第2位のポジションを占めています。

【製品に関するお問い合わせ】

モンデリーズ・ジャパン お客様相談室 0120-199561 午前9:00～午後5:00（土、日、祝日、会社休日除く）