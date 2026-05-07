【葬儀後の実態調査】喪主経験者の約8割が「葬儀社による継続的なサポート」を希望

株式会社NEXER

■葬儀後の手続きやアフターサポートに関する意識調査

葬儀は、大切な人を送り出す一度きりの時間です。

しかし葬儀が終わったあとも、役所への届出や金融機関での名義変更、相続、法要の準備など、やるべきことは多くあります。悲しみのなかで慣れない手続きを進めるのは、大きな負担になることもあります。

では、喪主を務めた人や葬儀を執り行った人は、葬儀後の手続きをどう感じ、葬儀社にどのようなサポートを望んでいるのでしょうか。

ということで今回はハタオ葬儀社と共同で、事前調査で「喪主あるいは葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女195名を対象に「葬儀後の手続き・アフターサポートへの期待」についてのアンケートをおこないました。





※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとハタオ葬儀社による調査」である旨の記載

・ハタオ葬儀社（https://hataosougisha.com/）へのリンク設置





「葬儀後の手続き・アフターサポートへの期待に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月7日 ～ 4月16日

調査対象者：事前調査で「喪主あるいは葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：195サンプル

質問内容：

質問1：葬儀後に必要な手続き（役所への届出・相続・法要など）について、事前にどの程度把握していましたか？

質問2：葬儀後の手続きで困った経験はありますか？

質問3：どのような点で困りましたか？（複数回答可）

質問4：葬儀後も継続して相談できる葬儀社があれば安心できると思いますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：葬儀社に期待するアフターサポートは何ですか？（複数回答可）

質問7：葬儀後の手続きやサポートについて、印象に残っている体験や「これがあれば嬉しい」と思うことを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。





■45.6％が、葬儀後の手続きを「あまり／ほとんど把握していなかった」と回答

まず、葬儀後に必要な手続きについて、事前にどの程度把握していたか聞いてみました。

その結果「十分把握していた」が12.3％、「ある程度把握していた」が42.1％で、合わせると54.4％の方が何らかの事前知識を持っていたことがわかりました。

一方で「あまり把握していなかった」は28.7％、「ほとんど把握していなかった」は16.9％にのぼり、合わせて45.6％の方が葬儀後の手続きを十分に理解しないまま喪主としての役割を迎えていたようです。



■21.0％が、葬儀後の手続きで「困った経験がある」と回答

続いて、葬儀後の手続きで困った経験があるか聞いてみました。

その結果「ある」が21.0％、「ない」が79.0％でした。

困った経験がある方は全体の約2割にとどまり、多くの方は大きなトラブルなく手続きを進められたことがわかります。

さらに、葬儀後の手続きで「困った経験がある」と回答した方に、どのような点で困ったか聞いてみました。

最も多かったのは「銀行口座や各種契約の名義変更・解約」で58.5％でした。

次いで「相続に関する手続き」が56.1％、「役所への届出」が46.3％、「遺品整理」が34.1％、「法要・納骨の準備」が29.3％、「保険の請求手続き」が26.8％と続きます。

葬儀後の手続きは、内容によって窓口や期限が異なります。

一つひとつの手続きは難しくなくても、同時に進めようとすると負担を感じやすいものです。何を、いつまでに、どこで行うべきかが分かりにくいことが、喪主の悩みにつながっているのかもしれません。

■77.9％が、葬儀後も継続して相談できる葬儀社があれば「安心できる」と回答

続いて、葬儀後も継続して相談できる葬儀社があれば安心できると思うか聞いてみました。

その結果「とても思う」が36.4％、「やや思う」が41.5％で、合わせると77.9％の方が肯定的な回答を寄せていることがわかりました。一方で「あまり思わない」は19.5％、「まったく思わない」は2.6％にとどまりました。

「安心できる」と感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「安心できる」と感じる理由

・分からないことがたくさんあるので、そのまま葬儀社の人に相談できれば助かる。（30代・女性）

・精神的にも参ってる時期なので、アフターフォローしてくれたほうがありがたい。（40代・女性）

・葬儀後の手続きで困った時にサポートしてくれると助かるから。（40代・男性）

・精神的に滅入っている状況なので、サポートがあると助かります。（50代・女性）

・葬儀後に問題があった場合どこに相談すればいいか分からないから。（50代・男性）

・経験が少なく、頼れるところがあると心強い。（50代・女性）

・突然の死に対して、普段からの備えはできていないから。（60代・男性）

回答を見ると、葬儀後の手続きに慣れていないことや、心身ともに疲れていることを理由に挙げる声が多くありました。

葬儀後の手続きは、何度も経験するものではありません。

知識を身につける機会も少ないため、いざ必要になったときに戸惑う方も多いでしょう。

■最多の66.2％が「葬儀後に必要な手続きの一覧案内」を期待

最後に、葬儀社に期待するアフターサポートについて聞いてみました。

最も多かったのは「葬儀後に必要な手続きの一覧案内」で66.2％でした。

次いで「役所への届出や名義変更の案内」が51.3％、「法要・納骨に関する相談」が39.5％、「香典返しや返礼品の相談」が30.8％、「相続に関する相談先の紹介」が25.1％、「仏壇・位牌・お墓に関する相談」が24.6％と続きます。

印象に残っている体験や「これがあれば嬉しい」と思うことについても聞いてみたので、一部を紹介します。

印象に残っている体験・「これがあれば嬉しい」と思うこと

・一覧表など手続きのことを教えてくれた。（30代・女性）

・お墓の手続きなどの相談が受けられると嬉しい気がする。（40代・男性）

・銀行の一括照会。（50代・女性）

・相続の手続きの相談ができて助かった。（50代・男性）

・夫が亡くなった時、葬儀会社の女性スタッフさんが、ちょくちょく電話連絡してくれました。精神的に滅入っていたので、とても嬉しかったです。（50代・女性）

・全体の説明があり、スケジュール感や費用が把握できてよかった。（50代・女性）

寄せられた声を見ると、手続きの一覧表や電話での連絡、今後のスケジュール共有などが印象に残っていることがわかります。どれも大がかりな対応ではありませんが、葬儀後の不安を和らげるうえでは大きな支えになるようです。

■まとめ

今回の調査では、喪主経験者の45.6％が、葬儀後に必要な手続きを事前に十分把握していなかったことがわかりました。一方で、77.9％が「葬儀後も継続して相談できる葬儀社があれば安心できる」と回答しています。

葬儀社に期待されているのは、必要な手続きの一覧案内や、役所への届出・名義変更の案内、法要や相続に関する相談先の紹介など、実際の困りごとに寄り添うサポートです。大がかりな代行サービスだけでなく、全体の流れがわかる一覧表や、不安なときに相談できる連絡先があるだけでも、遺族にとって大きな支えになります。

葬儀を依頼する際は、葬儀後も相談しやすい体制が整っているかどうかを、選ぶポイントのひとつにしてみてはいかがでしょうか。







＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとハタオ葬儀社による調査」である旨の記載

・ハタオ葬儀社（https://hataosougisha.com/）へのリンク設置





【ハタオ葬儀社について】

法人名：熊本県儀式共済株式会社

所在地：〒862-0949 熊本市中央区国府1丁目12-15

代表取締役 ：畑尾 一心

Tel：096-364-3220

URL：https://hataosougisha.com/





【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作