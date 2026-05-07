ネオジャパン、グループウェア『desknet′s NEO』V9.6を提供開始

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、インフォメーション機能やノーコード業務アプリ作成ツール「AppSuite」など基本機能をさらに強化・改善した『desknet's NEO（デスクネッツ ネオ）』の最新バージョンV9.6を、2026年5月7日に提供開始します。

■新機能：インフォメーション「あとで読む」

desknet's NEOモバイルアプリ版で先行対応していた「あとで読む」機能を、本体版からも利用できるようになりました。外出中などで内容をしっかり確認する時間が取れない時に、「あとで読む」に設定しておくことで後からゆっくり読み直すことができます。

■新機能：AppSuite「モバイルアプリへのプッシュ通知」

AppSuiteに作成したアプリに対して特定のデータが追加・変更されたタイミングで、自動的にモバイルアプリへのプッシュ通知を行えるようになりました。

■新機能：AppSuite「チェックボックスとラジオボタンに「その他」入力」

チェックボックス部品とラジオボタン部品に「その他」入力欄を追加し、選択肢にない項目を入力・保存できるようになりました。必須入力時のエラーチェックにも対応するほか、レイアウトに合わせて入力欄の幅も調整できます。

その他、『desknet's NEO』V9.6のすべての機能追加・改善点はこちらからご覧ください。

https://www.desknets.com/neo/releases/v96/

今後もネオジャパンは、お客さまの声に寄り添った継続的な商品開発・改善で、より多くの方にご満足いただける製品開発とサービスを提供してまいります。

【desknet's NEOについて】

組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2026年3月時点で540万ユーザー以上の販売実績※を誇り、「機能性の高さ」と「使いやすさ」が評価されています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計

製品サイトURL：https://www.desknets.com/

【AppSuiteについて】

紙やFAX、メール、表計算ソフトなどで行われている非効率な業務処理・管理を、マウス操作で誰でも簡単にウェブシステム化できるノーコード業務アプリ作成ツールです。豊富なテンプレートをもとに、自社の業務に合わせてカスタマイズして利用もできます。「AppSuite」で作ったアプリはグループウェア「desknet's NEO」の一機能として動作。システム設計から構築・運用まで、現場主導での業務改善を実現します。

製品サイトURL：https://www.desknets.com/neo/appsuite/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/(https://www.neo.co.jp/)

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社ネオジャパン

担当 ： 営業事業部

TEL ： 045-640-5906（横浜） 06-4560-5900（大阪）

052-856-3310（名古屋） 092-235-1221（福岡）

Fax ： 045-640-5919

E-mail： neo@desknets.com

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。