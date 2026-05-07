〈話題のSNS「食器と食パンとペン」が書籍化〉歌人・岡野大嗣 × イラストレーター・安福望による奇跡のコラボレーション『ユニバーサリー・アニバーサリー』がついに発売！

写真拡大 (全11枚)

河出書房新社


株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、歌人・岡野大嗣さんとイラストレーター・安福望さんによる短歌とイラストのコラボレーション作品『ユニバーサリー・アニバーサリー』を2026年4月28日に刊行しました。



絵を見たあとでもういちど短歌を読むと、一人では気づけなかった奥行きがあらわれる。短歌から絵へ、絵からふたたび短歌へ。そのあいだを行き来するたびに、短歌も絵も、それをひらいた人の心にさまざまにふくらんでいきます。安福さんに最初の一枚を描いてもらってから十四年。こんなに待ちわびた本はありません。
――岡野大嗣



どの絵も描くとき隣に犬がいました。今ではもう立派な老犬です。


この犬がいなくなっても、この本を開けば犬がいたことを思い出せる、そういう本ができてうれしいです。
―― 安福 望



＊著者あとがきより




奇跡のコラボレーション『ユニバーサリー・アニバーサリー』




歌集がいずれも異例のヒットとなっている注目の歌人・岡野大嗣さんと、岡野さんの第一歌集『サイレンと犀』装画・挿画、ことばのハンカチ「タンカチ」のイラストなどを手がける人気イラストレーター・安福望さんによる奇跡のコラボレーションから生まれた『ユニバーサリー・アニバーサリー』。



何気ない日常の瞬間、移ろいゆく感情が切りとられた短歌と、その一首一首に導かれるように描かれた色鮮やかで、愛らしいイラストが見開きページで楽しめる大変ぜいたくな一冊となりました。



人気のSNS「食器と食パンとペン」で多くのファンを魅了した作品はもちろん、本書のための新作短歌 × イラストなど全82作品を収録しています。



なんてことのない一日でも、誰かにとっては特別な記念日。『ユニバーサリー・アニバーサリー』は、忘れたくないささやかな一瞬をすくいとった珠玉の作品集です。




『ユニバーサリー・アニバーサリー』収録作品



あなたとはハウ・アー・ユーで始めたい百年ぶりに会ったとしても






暗い顔してどうしたんアメリカンドッグをたいまつみたいに渡す






飼い犬にパン齧らせる夕方のこれ以上ないなめらかなこころ







カバーイラストから生まれた新作短編「ユニバーサリー・アニバーサリー」




数の数え方を知らない世界で出会った、いぬとねこ。二匹は出会ったそのとき、自分がそれまでずっと一匹だったことに気がついた――。



「いぬとねこは、毎日、朝と昼と夜にいっしょにごはんを食べている。」
という一文から始まる物語「ユニバーサリー・アニバーサリー」は、本書のために安福望さんが描き下ろした、赤いイチゴが印象的なカバーイラストから着想を得て、岡野大嗣さんが書き下ろした新作短編。



他の収録作品と世界観を同じくする、大切な存在を慈しむ思い、儚さが描かれた物語と絵が、一層彩りを豊かにします。



雑誌「スピン／spin」第9号に掲載された連作短歌＋イラスト作品「窓　窓　窓　窓」、同第11号掲載の「リトル・スーバーノヴァ（書籍収録にあたり改題）」まで収録した本書は、歌人・岡野大嗣 × イラストレーター・安福望コンビの集大成ともいえる待望の一冊。



短歌にはじめて触れる人へのプレゼントにもおすすめです。
どなたさまも、ぜひお手にとって、ゆっくりとページをめくってみてください。




初回限定特典オリジナルステッカー



『ユニバーサリー・アニバーサリー』の刊行を記念して、初回限定特典をご用意しました。



みなさまのささやかな記念日を寿ぐ本書のシンボル、カバーイラストを使用したオリジナルステッカーはスマホや手帳に貼れるちょうど良いサイズ感（60mm×60ｍｍ）です。



ぜひこの機会をお見逃しなく。








『ユニバーサリー・アニバーサリー』原画展が開催中！





『ユニバーサリー・アニバーサリー』の刊行を記念して、三省堂書店神田神保町本店（２F・催事スペース）にて、5月1日より原画展を開催中です。



本書に掲載された原画を間近で見られる貴重な機会、ぜひお立ち寄りください。


https://jinbocho.books-sanseido.co.jp/news/10233



〈三省堂書店神田神保町本店〉『ユニバーサリー・アニバーサリー』原画展


開催期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）


営業時間：10:00～20:00


会場：三省堂書店神田神保町本店2F催事スペース（千代田区神田神保町1-1）


▼受付／詳細は下記イベント概要ページをご参照ください。
https://jinbocho.books-sanseido.co.jp/news/10233








著者紹介


岡野大嗣（おかの・だいじ）


1980年、大阪府生まれ。歌人。
歌集に、『サイレンと犀』『たやすみなさい』『音楽』『うれしい近況』。短歌と散文集に、『うたたねの地図　百年の夏休み』『夜なのに夜みたい』。ベスト作品集『時の辞典』。他、共著多数。


X：@kanatsumu



安福望（やすふく・のぞみ）


1981年、兵庫県生まれ。イラストレーター。
好きな仕事人は知らぬ顔の半兵衛。17歳の犬と暮らしています。


X：@syokupantopen




書誌情報



書名：ユニバーサリー・アニバーサリー　


著者：岡野大嗣（短歌）　安福望（絵）


仕様：四六判／並製／208頁/オールカラー


発売日：2026年4月28日


税込定価：2,420円（本体2,200円）


ISBN：978-4-309- 03263-4


デザイン：駒井和彬（こまゐ図考室）


書誌URL：


https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032634/