〈話題のSNS「食器と食パンとペン」が書籍化〉歌人・岡野大嗣 × イラストレーター・安福望による奇跡のコラボレーション『ユニバーサリー・アニバーサリー』がついに発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、歌人・岡野大嗣さんとイラストレーター・安福望さんによる短歌とイラストのコラボレーション作品『ユニバーサリー・アニバーサリー』を2026年4月28日に刊行しました。

絵を見たあとでもういちど短歌を読むと、一人では気づけなかった奥行きがあらわれる。短歌から絵へ、絵からふたたび短歌へ。そのあいだを行き来するたびに、短歌も絵も、それをひらいた人の心にさまざまにふくらんでいきます。安福さんに最初の一枚を描いてもらってから十四年。こんなに待ちわびた本はありません。

――岡野大嗣

どの絵も描くとき隣に犬がいました。今ではもう立派な老犬です。

この犬がいなくなっても、この本を開けば犬がいたことを思い出せる、そういう本ができてうれしいです。

―― 安福 望

＊著者あとがきより

奇跡のコラボレーション『ユニバーサリー・アニバーサリー』

歌集がいずれも異例のヒットとなっている注目の歌人・岡野大嗣さんと、岡野さんの第一歌集『サイレンと犀』装画・挿画、ことばのハンカチ「タンカチ」のイラストなどを手がける人気イラストレーター・安福望さんによる奇跡のコラボレーションから生まれた『ユニバーサリー・アニバーサリー』。

何気ない日常の瞬間、移ろいゆく感情が切りとられた短歌と、その一首一首に導かれるように描かれた色鮮やかで、愛らしいイラストが見開きページで楽しめる大変ぜいたくな一冊となりました。

人気のSNS「食器と食パンとペン」で多くのファンを魅了した作品はもちろん、本書のための新作短歌 × イラストなど全82作品を収録しています。

なんてことのない一日でも、誰かにとっては特別な記念日。『ユニバーサリー・アニバーサリー』は、忘れたくないささやかな一瞬をすくいとった珠玉の作品集です。

『ユニバーサリー・アニバーサリー』収録作品

あなたとはハウ・アー・ユーで始めたい百年ぶりに会ったとしても

暗い顔してどうしたんアメリカンドッグをたいまつみたいに渡す

飼い犬にパン齧らせる夕方のこれ以上ないなめらかなこころ

カバーイラストから生まれた新作短編「ユニバーサリー・アニバーサリー」

数の数え方を知らない世界で出会った、いぬとねこ。二匹は出会ったそのとき、自分がそれまでずっと一匹だったことに気がついた――。

「いぬとねこは、毎日、朝と昼と夜にいっしょにごはんを食べている。」

という一文から始まる物語「ユニバーサリー・アニバーサリー」は、本書のために安福望さんが描き下ろした、赤いイチゴが印象的なカバーイラストから着想を得て、岡野大嗣さんが書き下ろした新作短編。

他の収録作品と世界観を同じくする、大切な存在を慈しむ思い、儚さが描かれた物語と絵が、一層彩りを豊かにします。

雑誌「スピン／spin」第9号に掲載された連作短歌＋イラスト作品「窓 窓 窓 窓」、同第11号掲載の「リトル・スーバーノヴァ（書籍収録にあたり改題）」まで収録した本書は、歌人・岡野大嗣 × イラストレーター・安福望コンビの集大成ともいえる待望の一冊。

短歌にはじめて触れる人へのプレゼントにもおすすめです。

どなたさまも、ぜひお手にとって、ゆっくりとページをめくってみてください。

初回限定特典オリジナルステッカー

『ユニバーサリー・アニバーサリー』の刊行を記念して、初回限定特典をご用意しました。

みなさまのささやかな記念日を寿ぐ本書のシンボル、カバーイラストを使用したオリジナルステッカーはスマホや手帳に貼れるちょうど良いサイズ感（60mm×60ｍｍ）です。

ぜひこの機会をお見逃しなく。

『ユニバーサリー・アニバーサリー』原画展が開催中！

『ユニバーサリー・アニバーサリー』の刊行を記念して、三省堂書店神田神保町本店（２F・催事スペース）にて、5月1日より原画展を開催中です。

本書に掲載された原画を間近で見られる貴重な機会、ぜひお立ち寄りください。

https://jinbocho.books-sanseido.co.jp/news/10233

〈三省堂書店神田神保町本店〉『ユニバーサリー・アニバーサリー』原画展

開催期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

営業時間：10:00～20:00

会場：三省堂書店神田神保町本店2F催事スペース（千代田区神田神保町1-1）

▼受付／詳細は下記イベント概要ページをご参照ください。

https://jinbocho.books-sanseido.co.jp/news/10233

著者紹介

岡野大嗣（おかの・だいじ）

1980年、大阪府生まれ。歌人。

歌集に、『サイレンと犀』『たやすみなさい』『音楽』『うれしい近況』。短歌と散文集に、『うたたねの地図 百年の夏休み』『夜なのに夜みたい』。ベスト作品集『時の辞典』。他、共著多数。

X：@kanatsumu

安福望（やすふく・のぞみ）

1981年、兵庫県生まれ。イラストレーター。

好きな仕事人は知らぬ顔の半兵衛。17歳の犬と暮らしています。

X：@syokupantopen

書誌情報

書名：ユニバーサリー・アニバーサリー

著者：岡野大嗣（短歌） 安福望（絵）

仕様：四六判／並製／208頁/オールカラー

発売日：2026年4月28日

税込定価：2,420円（本体2,200円）

ISBN：978-4-309- 03263-4

デザイン：駒井和彬（こまゐ図考室）

書誌URL：

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032634/