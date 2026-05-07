【CODE A】2026 Summer Collectionを5月7日(木)よりオフィシャルサイトにて公開

株式会社 ワールド

株式会社ワールドが、2023年春から展開するブランド「CODE A (コードエー)」（https://store.world.co.jp/s/brand/codea/(https://store.world.co.jp/s/brand/codea/)）は、 2026 Summer Collectionを5月7日（木）よりオフィシャルサイトにて公開いたします。

2026 Summer Collectionでは、白・黒・グレーのモノトーンカラーをベースに構築し、フリルやリボン、ギャザーなど、甘いディテールを加えたデザインアイテムが多数ラインアップ。その他、今季からお取り扱いがスタートする「PROTAGONISTA（プロタゴニスタ）」のストレッチパンツなど、スポーティーな要素を掛け合わせたMIXスタイルを提案します。

■ 2026 Summer Collection

tops\15,400 / skirt \16,500 / scarf \13,200 / pumps \35,200（すべて税込）cardigan\17,600 / pants\29,700 / scarf \13,200（すべて税込）dress\22,000 / leggings \16,500 / cap \13,200 / necklace \12,100 / sandal \35,200（すべて税込）cardigan\16,500 / bustier\18,700 / leggings\14,300 / hair band \7,590（すべて税込）LOOKページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/codea/26ss/look/vol3/商品一覧はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/codea/search?so=NEW&sst1=2,3&link_id=R99_M_newarrival_all

■ 26SS POP UP SHOP

昨シーズンに続き、ラシック（名古屋市中区）にてPOP UPの開催が決定。

会期：2026年5月8日(金) ~ 2026年5月21日(木)

住所：〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 ラシック１階ラシックパサージュ（大津通側）

営業時間：11:00 - 21:00

<「CODE A（コードエー）」ブランド 概要 >

FAV FASHION. FAV STYLE. をコンセプトに、2023年にデビューしたCODE A。

ブランド名の“A” は、1990年代から2000年代に人気を博したセレクトショップ「aquagirl（アクアガール）」の頭文字を由来としています。

単なるリバイバルではなく、aquagirlが掲げた “時代性のあるFemininity”を現代のTokyo Girlsのために再解釈。自分の”好き”を貫く、しなやかで自由なスタイルを提案します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/2016_1_e6b6e32187c2443d58fa889f3b907323.jpg?v=202605071151 ]

【 商品のお取り扱い 】

オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/codea/

【 Social Media 】

Official Instagram https://www.instagram.com/code_a___.jp/

＜会社概要＞

・名称：株式会社ワールド

・代表者：鈴木 信輝

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/