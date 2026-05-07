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グラニフのファミリーセールがパワーアップ！新宿で「グラニフサマーフェスティバル2026」を開催
最大70%オフのセールに加えて、日替わりのキャラクター企画や購入者限定くじ引きなど多彩なイベントも！
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月29日(金)〜5月31日(日)の期間、東京・新宿のベルサール新宿セントラルパーク 1Fホールにて「グラニフサマーフェスティバル2026」を開催いたします。
「グラニフサマーフェスティバル2026」は、5万点以上のアパレルアイテム・雑貨が最大70%オフとなるファミリーセールをメインイベントに、グラニフオリジナルキャラクターの魅力やフェスらしいお祭り感を楽しんでいただける新たな企画もラインナップ。今回は日替わりでオリジナルキャラクターをフィーチャーし、キャラクターハッピーバッグを数量限定で販売するほか、準新作の10%オフや新作の先行販売を予定しています。また、B品・サンプル品の販売も行います。
イベントの詳細や入場方法につきましては、特設サイトにてご確認ください。
グラニフサマーフェスティバル2026
【日時】
2026年5月29日(金) 11:00〜20:00（最終入場 19:30） グラニフオリジナルキャラクターday
2026年5月30日(土) 11:00〜20:00（最終入場 19:30） IKAKU day
2026年5月31日(日) 11:00〜16:00（最終入場 15:30） BEAUTIFUL SHADOW day
【会場】
ベルサール新宿セントラルパーク 1Fホール
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 住友不動産新宿セントラルパークビル1F
・アクセス
「都庁前駅」A5出口徒歩4分（都営大江戸線）、「西新宿駅」2番出口徒歩6分（東京メトロ丸ノ内線）、「西新宿五丁目駅」A1出口徒歩6分（都営大江戸線）、「新宿駅」西口徒歩13分（JR線・小田急線・京王線）、「新宿駅」7番出口徒歩14分（都営新宿線）
※周辺にも「ベルサール」のイベントホールが複数ございます。お間違えのないようお気を付けください。
【入場方法】
グラニフ公式オンラインストア内の特設サイト「ENTRY」より来場日時の予定などをご入力のうえ、受付でメール画面のご提示をお願いいたします。
グラニフファミリーセール 特設サイト https://www.graniph.com/other/familysale
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年5月29日(金)〜5月31日(日)の期間、東京・新宿のベルサール新宿セントラルパーク 1Fホールにて「グラニフサマーフェスティバル2026」を開催いたします。
「グラニフサマーフェスティバル2026」は、5万点以上のアパレルアイテム・雑貨が最大70%オフとなるファミリーセールをメインイベントに、グラニフオリジナルキャラクターの魅力やフェスらしいお祭り感を楽しんでいただける新たな企画もラインナップ。今回は日替わりでオリジナルキャラクターをフィーチャーし、キャラクターハッピーバッグを数量限定で販売するほか、準新作の10%オフや新作の先行販売を予定しています。また、B品・サンプル品の販売も行います。
グラニフサマーフェスティバル2026
【日時】
2026年5月29日(金) 11:00〜20:00（最終入場 19:30） グラニフオリジナルキャラクターday
2026年5月30日(土) 11:00〜20:00（最終入場 19:30） IKAKU day
2026年5月31日(日) 11:00〜16:00（最終入場 15:30） BEAUTIFUL SHADOW day
【会場】
ベルサール新宿セントラルパーク 1Fホール
東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークシティ内 住友不動産新宿セントラルパークビル1F
・アクセス
「都庁前駅」A5出口徒歩4分（都営大江戸線）、「西新宿駅」2番出口徒歩6分（東京メトロ丸ノ内線）、「西新宿五丁目駅」A1出口徒歩6分（都営大江戸線）、「新宿駅」西口徒歩13分（JR線・小田急線・京王線）、「新宿駅」7番出口徒歩14分（都営新宿線）
※周辺にも「ベルサール」のイベントホールが複数ございます。お間違えのないようお気を付けください。
【入場方法】
グラニフ公式オンラインストア内の特設サイト「ENTRY」より来場日時の予定などをご入力のうえ、受付でメール画面のご提示をお願いいたします。
グラニフファミリーセール 特設サイト https://www.graniph.com/other/familysale
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：73店舗（国内72、海外1）※2026年5月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/