Guidepoint、Claude向けMCPを提供開始、信頼できる専門家の知見をAI活用型調査ワークフローに統合





ニューヨーク, 2026年5月7日 /PRNewswire/ -- 専門家の知見へのアクセス分野におけるグローバルなパイオニアであるGuidepointは本日、AnthropicのClaude向けModel Context Protocol（MCP）サーバーの提供開始を発表しました。これにより、調査チームは、Guidepointが保有する100,000件超の専門家インタビュー記録アーカイブから得られる信頼性の高い知見を、AI活用型の調査ワークフローに直接組み込むことが可能になります。すべての知見には出典が明記されており、Guidepoint360内の元ソースへのリンクも付与されます。



Expert insights from 100k transcripts now available in Claude.



Guidepoint MCPは、Guidepointの300名超のコンテンツ専門家チームによって構築された独自の専門家知見ライブラリを基盤としており、機関投資家基準に基づく100％のコンプライアンス審査を完了しています。継続的に拡大するこのデータセットは、企業単位での詳細なデューデリジェンスと、業界・地域を横断した幅広いテーマ別調査の両方を支援します。毎月5,000件超の新たな記録が追加されており、時間の経過とともに価値が高まり続ける、AI活用型リサーチのための極めて強力な基盤となっています。

「当社の顧客は、信頼できる専門家の知見を得るためにGuidepointを活用しています」と、Guidepointの創業者兼CEOであるAlbert Sebagは述べました。「Guidepoint MCPにより、厳格な基準で収集された当社の専門家知見ライブラリと、Claudeの高度な推論能力およびAIエージェント機能を組み合わせることが可能になります。その結果、これまでにないスピード、網羅性、そして強力な機能を備えた調査ワークフローを実現します。」

その実用的な価値は、幅広い顧客セグメントに及びます。決算説明会に向けた準備を行うヘルスケア投資家は、特定の薬剤カテゴリーに関する専門医の見解を、すべての出典を明示し監査可能な形で、数分以内に迅速に取得できます。また、公開情報が限られている企業のデューデリジェンスを行うプライベートエクイティのアナリストは、Guidepoint独自のインタビュー記録を活用することで、従来の調査プロセスよりも迅速に投資判断への確信を高めることができます。新市場の市場調査を進めるコンサルティングチームは、1回の検索で、さまざまな地域にわたる現場責任者、元経営幹部、チャネルパートナーの見解や知見を幅広く収集でき、従来のデスクリサーチだけでは把握できない現場の実情を明らかにすることができます。

Guidepoint MCPの主な利点は以下のとおりです。

・AIとのシームレスな連携。独自の専門家の知見とAIの能力を最大限に活用した、新たな調査ワークフローを実現します。

・完全な出典明示。すべての回答はGuidepoint360内の元のインタビュー記録に遡ることができ、完全な監査証跡を備えています。

・コンプライアンスを組み込んだ設計。すべてのコンテンツはコンプライアンス審査を経ており、アクセス禁止リストやトピック制限を含む顧客ごとの管理設定に応じて構成可能です。

・継続的に拡張されるデータセット。現在利用可能な100,000件超の記録に加え、毎月5,000件超が追加されることで、時間の経過とともにさらに強化される基盤を提供します。

本日発表されたClaude向け提供開始は、Guidepointの他のプラットフォームへの展開の始まりにすぎません。今後は、顧客が調査プロセス全体にわたって信頼できる専門家の知見にアクセスできるよう、他の主要プラットフォームとのさらなる連携も計画されています。

Guidepoint MCPは現在、Claudeで利用可能です。詳細情報またはアクセスをご希望の方は、sales@guidepoint.comまでお問い合わせください。

Guidepointについて

Guidepointは、人間の専門知識とAI活用型の調査ツールを組み合わせることで、リアルタイムの専門家の知見へのアクセスを提供し、大規模かつ効率的な情報提供を実現しています。180万人以上の各分野の専門家によるグローバルネットワークを基盤として、Guidepointは、機関投資家、コンサルティング会社、企業に対し、企業・市場・トレンドに関する必要な背景情報を提供しています。ライブ、非同期、ならびにエージェント型のワークフローを通じて、Guidepointは専門家の知見を意思決定プロセスに直接組み込み、タイミングが最も重要となる場面において、回答を実行可能なアクションへと転換します。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2972999/Guidepoint_Expert_insights_from_100k_transcripts_now_available_in_Claude.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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