超高所解体用油圧ショベル産業規模分析：2026年市場896百万米ドル、CAGR6.4%で成長
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348607/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「超高所解体用油圧ショベルの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートは、建設機械業界の中でも特に高度な技術を要する超高所解体用油圧ショベル分野に特化した市場分析です。売上・販売量・価格推移・市場シェアに加え、主要企業の競争力ランキングを定量的に評価しています。さらに、製品タイプ別（解体高さ40-50mクラス、50-70mクラス、70m超クラス）および用途別（高層ビル解体、産業施設解体、その他）のセグメントごとに、地域別・国別の市場動向を整理。2021年から2032年までの長期業界動向予測を提供しています。定量データに加え、規制強化・再開発政策・技術進歩という観点から定性的分析も実施しており、資本計画や事業戦略の策定に有用な示唆を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1252247/ultra-high-demolition-excavator
セクション1：超高所解体用油圧ショベルとは何か - 技術定義と市場背景
超高所解体用油圧ショベルとは、従来の標準型油圧ショベルをベースに、多段ブーム・長アーム仕様を採用し、高さ40m以上の建造物を安全かつ効率的に解体するために特化した重機です。通常、マルチプロセッサやクラッシャーをアタッチメントとして装備し、遠隔操作や傾斜対応機能を有する機種も増加しています。
建設業界における安全規制の強化（例：日本では労働安全衛生規則による「高所作業車の規制」、欧州では「解体工事の安全基準：EN 474-1」の厳格化）、ならびに都市部での再開発プロジェクトの増加に伴い、超高所解体用油圧ショベルの需要は急成長しています。とりわけアジア大洋州地域（中国・インド・東南アジア）では、2024年以降も毎年5～7％の市場成長が観測されており、今後も業界将来性は極めて高いと評価されます。
セクション2：最新市場トレンド - 安全基準と脱炭素圧力が製品イノベーションを牽引
近年の市場では、以下の3つの業界動向が顕著です。
第一に、電動・ハイブリッド型超高所解体用油圧ショベルの登場です。排ガス規制（EU Stage V、中国国四）に適合するため、主要メーカーは電動モーターやハイブリッド駆動システムの導入を加速。例えば2025年にLiebherrとKomatsuが発表した新型モデルは、従来のディーゼル機と比較してCO2排出量を20～30％削減すると公表しています。
第二に、遠隔操作化および自動化の進展です。高所・倒壊リスクの高い現場では、遠隔操作やAIによる作業計画支援機能が事故防止に直結します。複数の欧州企業は、既に5G通信を活用した遠隔操作システムを実用化しています。
第三に、アフターマーケットおよびレンタル市場の拡大です。超高所解体機は購入価格が高額（1億円超が一般的）なため、単発プロジェクト向けのレンタル需要が欧米・中東で急増中です。
セクション3：主要企業の市場シェア - 競争環境と各社の戦略差
超高所解体用油圧ショベル市場の主要企業は以下の通りです：
Liebherr、 Komatsu、 Hitachi Construction Machinery、 Caterpillar、 Volvo Construction Equipment、 Kobelco、 SANY、 XCMG、 KTEG / Kocurek
本レポートでは、これら9社の販売量・売上・地域別市場シェアを詳細に比較分析しています。特にLiebherrは70m超クラスで圧倒的なシェアを有する一方、SANYおよびXCMGは価格競争力と政府インフラ支援を武器にアジア市場での存在感を拡大中です。また、独立系のKocurek（KTEG）は欧州向けのカスタム改造車両で差別化を図っています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「超高所解体用油圧ショベルの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。
本レポートは、建設機械業界の中でも特に高度な技術を要する超高所解体用油圧ショベル分野に特化した市場分析です。売上・販売量・価格推移・市場シェアに加え、主要企業の競争力ランキングを定量的に評価しています。さらに、製品タイプ別（解体高さ40-50mクラス、50-70mクラス、70m超クラス）および用途別（高層ビル解体、産業施設解体、その他）のセグメントごとに、地域別・国別の市場動向を整理。2021年から2032年までの長期業界動向予測を提供しています。定量データに加え、規制強化・再開発政策・技術進歩という観点から定性的分析も実施しており、資本計画や事業戦略の策定に有用な示唆を提供します。
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セクション1：超高所解体用油圧ショベルとは何か - 技術定義と市場背景
超高所解体用油圧ショベルとは、従来の標準型油圧ショベルをベースに、多段ブーム・長アーム仕様を採用し、高さ40m以上の建造物を安全かつ効率的に解体するために特化した重機です。通常、マルチプロセッサやクラッシャーをアタッチメントとして装備し、遠隔操作や傾斜対応機能を有する機種も増加しています。
建設業界における安全規制の強化（例：日本では労働安全衛生規則による「高所作業車の規制」、欧州では「解体工事の安全基準：EN 474-1」の厳格化）、ならびに都市部での再開発プロジェクトの増加に伴い、超高所解体用油圧ショベルの需要は急成長しています。とりわけアジア大洋州地域（中国・インド・東南アジア）では、2024年以降も毎年5～7％の市場成長が観測されており、今後も業界将来性は極めて高いと評価されます。
セクション2：最新市場トレンド - 安全基準と脱炭素圧力が製品イノベーションを牽引
近年の市場では、以下の3つの業界動向が顕著です。
第一に、電動・ハイブリッド型超高所解体用油圧ショベルの登場です。排ガス規制（EU Stage V、中国国四）に適合するため、主要メーカーは電動モーターやハイブリッド駆動システムの導入を加速。例えば2025年にLiebherrとKomatsuが発表した新型モデルは、従来のディーゼル機と比較してCO2排出量を20～30％削減すると公表しています。
第二に、遠隔操作化および自動化の進展です。高所・倒壊リスクの高い現場では、遠隔操作やAIによる作業計画支援機能が事故防止に直結します。複数の欧州企業は、既に5G通信を活用した遠隔操作システムを実用化しています。
第三に、アフターマーケットおよびレンタル市場の拡大です。超高所解体機は購入価格が高額（1億円超が一般的）なため、単発プロジェクト向けのレンタル需要が欧米・中東で急増中です。
セクション3：主要企業の市場シェア - 競争環境と各社の戦略差
超高所解体用油圧ショベル市場の主要企業は以下の通りです：
Liebherr、 Komatsu、 Hitachi Construction Machinery、 Caterpillar、 Volvo Construction Equipment、 Kobelco、 SANY、 XCMG、 KTEG / Kocurek
本レポートでは、これら9社の販売量・売上・地域別市場シェアを詳細に比較分析しています。特にLiebherrは70m超クラスで圧倒的なシェアを有する一方、SANYおよびXCMGは価格競争力と政府インフラ支援を武器にアジア市場での存在感を拡大中です。また、独立系のKocurek（KTEG）は欧州向けのカスタム改造車両で差別化を図っています。