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JACCA第36回トークイベント

変化する世界情勢を乗り越える！eBay越境EC入門







一般社団法人日本越境EC協会（本社：東京都新宿区 略称JACCA ジャッカ 代表理事小松 英樹）は2026年5月21日（木）15時からJACCA第36回トークイベント 変化する世界情勢を乗り越える！eBay越境EC入門を行います。

詳細と申し込みURL https://jacca-crossborder.com/seminar/20260521/





世界情勢や為替の変動により、越境ECを取り巻く環境は大きく変化しています。その中でも、グローバルに販路を広げられるプラットフォームとして、eBayを活用した越境ECに注目が集まっています。本ウェビナーでは、eBayの基礎から最新トレンド、実務の流れまでを体系的に解説するとともに、関税や円安といった外部環境の変化に対応するための戦略についても具体的にご紹介します。また、実際にeBay輸出で実績を持つ講師より、現場視点でのリアルなノウハウをお届けします。これから越境ECを始めたい方はもちろん、既に取り組んでいる方にとっても、環境変化に対応するためのヒントとなる内容です。越境ECの最新トレンドと実践ノウハウを、オンラインでご視聴いただけます。これから越境ECを始めたい企業の方はもちろん、すでに取り組んでいる企業にとっても、次の戦略を検討する上で有益な内容です。当日の内容・eBayってどんなプラットフォーム？ ・2025年版・売れる商品と最新トレンド・アカウント開設から発送まで基本の流れ ・世界情勢を乗り越える！関税・円安時代のeBay戦略こんな方におすすめ・越境ECをこれから始めたい方 ・eBayで海外販売に興味がある方・海外販路を拡大したい事業者 / 個人事業主 ・eBayで売れる商品のトレンドを知りたい方・関税・円安など外部環境を踏まえた戦略を学びたい方主催：一般社団法人 日本越境EC協会 （JACCA）日時 2026年5月21日（木曜日）15時 ～ 16時30分開催形式 オンライン（Zoom）参加費 無料登壇者プロフィール 荒井 智代氏元特許庁審査官を経て、2014年にeBay輸出で起業。イーベイ・ジャパン公認パートナー。公式ウェビナー講師。eBay Japan Award 2025 アンバサダーオブエクセレンスアワード受賞。越境EC専門オンラインスクール「プラスポート物販部」主宰。著書『1日30分から始めるはじめてのeBay』。YouTubeチャンネルでもeBay輸出に関する情報を発信。《注意事項》・本ウェビナーはオンライン開催となります・視聴URLはお申込み後にご案内いたします・内容は予告なく変更となる場合がありますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3Fメールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com代表理事 小松 英樹 副代表理事 木村 寿人 副代表理事 松山 和磨 専務理事 出口 允博専務理事 川連 一豊 理事 事務局長 服部 愛子お問い合わせは下記からお願いいたします。https://jacca-crossborder.com/inquiry/

配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会

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